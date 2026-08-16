বাংলাদেশের বাধা এখন গ্রিন

টানা তিন দিন দাপটের পর আরও একটি ভালো সেশন পার করল বাংলাদেশ। ডারউইন টেস্টের চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে অস্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেট তুলে নিয়েছে সফরকারীরা। তবে থামানো যাচ্ছে না ক্যামেরুন গ্রিনকে। একাই লড়াই করে যাচ্ছেন এই অলরাউন্ডার।
এই মুহূর্তে গ্রিন ছাড়া স্বীকৃত আর কোনো ব্যাটার নেই অস্ট্রেলিয়ার। ২৪৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে মধ্যাহ্ন বিরতিতে গেছে অজিরা। ১৫ রানের লিড নিয়েছে তারা। হাতে থাকা ৩ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়াই এখন একমাত্র চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার সামনে।
প্রথম ইনিংসে ২২৮ রানে পিছিয়ে থেকে গতকাল দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিকেরা দিনের খেলা শেষ করে ৪ উইকেট হারিয়ে; স্কোরবোর্ডে তুলেছিল ১৬১ রান। আজ অস্ট্রেলিয়ার পতন হওয়া তিনটি উইকেটই নেন মেহেদী হাসান মিরাজ।
গ্রিন ৪৩ এবং অ্যালেক্স ক্যারি ১৯ রান নিয়ে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেন। এই জুটি ভাঙতে আজ খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি বাংলাদেশকে। মিরাজের বলে লিটন দাসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন গ্রিন। আগের দিনের সঙ্গে আর মাত্র ১১ রান যোগ করতে পেরেছেন তিনি।
বিউ ওয়েবস্টারকে ক্রিজে থিতু হতে দেননি মিরাজ। অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডারকে (৫) বোল্ড করেন এই স্পিনার। প্যাট কামিন্সও ফিরেছেন অল্প সময়ের ব্যবধানেই। ৮ রান করা অজিদের অধিনায়ক মিরাজের বলে সাদমান ইসলামের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। ২০৭ রানে সপ্তম উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া।
কামিন্সের বিদায়ের পর মিচেল স্টার্ককে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েছেন গ্রিন। ৩৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দুপুরের খাবার খেতে গেছেন তাঁরা। গ্রিন ৮৫ ও স্টার্ক ১৪ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশন শুরু করবেন। ৫০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন মিরাজ। হাসান মাহমুদ নেন ২ উইকেট। ৫৩ রান দিয়েছেন এই পেসার।
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