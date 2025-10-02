Ajker Patrika
টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ হৃদয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৩৫
টস করছেন জাকের আলী ও রশিদ খান। ছবি: বিসিবি
টস করছেন জাকের আলী ও রশিদ খান। ছবি: বিসিবি

এশিয়া কাপের হতাশা এখনো কাটেনি বলা যায়। এর মধ্যেই আজ ফের মাঠে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শারজায় তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান।

সবশেষ এশিয়া কাপে খেলা পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। শেখ মেহেদী ও তাওহীদ হৃদয়ের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম ও নাসুম আহমেদ।

চোটের কারণে নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস ছিটকে গেছেন এই সিরিজ থেকে। তাঁর জায়গায় যথারীতি দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাকের আলী।

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, জাকের আলী (অধিনায়ক), নুরুল হাসান সোহান, শামীম পাটোয়ারি, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, নাসুম আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

