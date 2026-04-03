বাবার কারণে ধোনি-কপিলের কাছে ক্ষমা চাইলেন যুবরাজ

মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কপিল দেবকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন যুবরাজ সিংয়ের বাবা এবং ভারতের সাবেক ক্রিকেটার জোগরাজ সিং। এ ঘটনায় এবার ধোনি ও কপিলের কাছে ক্ষমা চাইলেন ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য যুবরাজ।
২০১৭ সালের জুনের পর আর ভারতের জার্সিতে দেখা যায়নি যুবরাজকে। তাঁর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে সে সময় কম সমালোচনা হয়নি। ছেলের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার জন্য লম্বা সময় পর ধোনির দিকে আঙুল তুলেছেন জোগরাজ। একই সঙ্গে কপিল দেবের বিরুদ্ধে কারণ ছাড়াই যুবরাজকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই ক্রিকেট মহলে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আলোচিত ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন যুবরাজ। বাবার বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করেন না তিনি।
এক সাক্ষাৎকারে যুবরাজ বলেন, ‘আমি কপিল দেব ও এম এস ধোনির কাছে এসব মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছি। বাবাকে স্পষ্টভাবে বলেছি—এটা ঠিক নয়। কপিল দেব ভারতের জন্য অসাধারণ একজন অধিনায়ক ও খেলোয়াড়। আমার বাবা ও তাঁর মধ্যে কী সমস্যা ছিল, তা আমি জানি না। আর ধোনির সঙ্গে আমি খেলেছি, আমাদের সম্পর্কও ভালো। কিন্তু বাবা তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়—আমি তাঁকে তা জানিয়েছি।’
ধোনি ও কপিলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুবরাজ বলেন, ‘আমি বাবাকে বলেছি, যেকোনো কারণেই হোক, এসব কথা না বলাই ভালো। আমি আন্তরিকভাবে দুজনের কাছেই ক্ষমা চাইছি। তাঁরাও জানেন, ওই মন্তব্যগুলো আমার নয়। দেশের জন্য তাঁরা যা করেছেন, তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।’
বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যুবরাজ বলেন, ‘আগে আমরা কোচ ও খেলোয়াড় হিসেবে বেশি মেলামেশা করতাম। এখন আমরা বাবা-ছেলের মতো সময় কাটানোর চেষ্টা করি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, কখনো তর্কও হয়—তবে সবই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠার পর থেকেই সব জটিলতার সূত্রপাত। এই ইস্যুতে গত কয়েক মাসে টালমাটাল দেশের ক্রিকেটাঙ্গন। বিসিবির সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের দ্বিমতের জেরে এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত কোনো লিগই মাঠে গড়ায়নি।৩১ মিনিট আগে
ফোনের ওপাশ থেকে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতাই শোনালেন সুলিভান ব্রাদার্সের নানি সুলতানা আলম। গতকাল রাতের আগপর্যন্ত দুই নাতি ডেকলান সুলিভান ও রোনান সুলিভানের সঙ্গে দেখাই করতে পারেননি। শিকড় যে তাঁকে দিয়েই বোনা।১ ঘণ্টা আগে
কোচিং নিয়ে তাঁর আগ্রহ অনেক দিনের। খেলা ছাড়ার পর বিসিবির দরজা তাঁর জন্য একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে বিসিবির বিশেষজ্ঞ স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ রফিক। যেখানে তিনি কাজ করবেন অভিজ্ঞ ও উঠতি স্পিনারদের সঙ্গে।১ ঘণ্টা আগে
ভালো অবস্থায় নেই ইতালির ফুটবল। টানা তিনবার বিশ্বকাপে খেলতে না পারা ইতালিকে ধুয়ে দিচ্ছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ফেডারেশনে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন প্রধান কোচ জেনারো গাত্তুসোও। এই মুহূর্তে আলোচনায় ইতালির কিংবদন্তি কোচ সিমিওনে ইনজাগি। যদিও ইতালির কোচের দায়িত্ব নেবেন কি না, সে ব্যাপারে কিছু খো১৩ ঘণ্টা আগে