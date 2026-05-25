প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন ইয়ামাল, স্পেনের বিশ্বকাপ দলে আছেন কারা

চোটে পড়ায় দানি কারভাহালের বিশ্বকাপ দলে না থাকাটা এক রকম নিশ্চিতই ছিল। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। আজ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের ঘোষিত বিশ্বকাপের ২৬ সদস্যের দলে জায়গা পাননি কারভাহাল। শুধু তিনিই নন, কোনো রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলার জায়গা পাননি স্পেনের বিশ্বকাপ দলে।
রিয়ালের কোনো ফুটবলার না থাকাই স্পেনের বিশ্বকাপ দলের বড় চমক। ২৬ সদস্যের দলে আছে লামিনে ইয়ামাল-রদ্রির মতো তারকারা আছেন। এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন ইয়ামাল। আছেন তিন গোলরক্ষক উনাই সিমন, ডেভিড রায়া ও হুয়ান গার্সিয়া। যাঁদের মধ্যে বার্সার গোলরক্ষক গার্সিয়া জিতেছেন লা লিগা। আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়া জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। এই প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিততে গানার্সদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ২২ বছর।
২৬ সদস্যের মধ্যে তিন গোলরক্ষকের পাশাপাশি আছেন ৮ জন করে ডিফেন্ডার ও ফরোয়ার্ড। সঙ্গে আছেন ৭ মিডফিল্ডার। আক্রমণভাগে বার্সার তিন তারকা লামিনে ইয়ামাল, দানি অলমো, ফেরান তোরেসের সঙ্গে আছেন মিকেল ওইরজাবাল, ইয়েরেমি পিনো, বোরহা ইগলেসিয়াস, ভিক্টর মুনিয়োজ ও নিকো উইলিয়ামস।
স্পেনের বিশ্বকাপ দলে বার্সেলোনার আধিপত্য বেশি। সর্বোচ্চ ৮ ফুটবলার আছেন বার্সার।রক্ষণভাগে আছেন দুই বার্সা তারকা পাও কুবার্সি ও এরিক গার্সিয়া। মাঝমাঠে আছেন বার্সেলোনার দুই তারকা গাভি ও পেদ্রি। আর্সেনাল, আতলেতিকো মাদ্রিদ, অ্যাথলেটিক ক্লাব বিলবাওয়ের তিন জন করে ফুটবলার আছেন।
বিশ্বকাপে ‘এইচ’ গ্রুপে পড়েছে স্পেন। ১৫ জুন কেপ ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে স্প্যানিশরা। ২১ ও ২৭ জুন সৌদি আরব ও উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে স্প্যানিশরা। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ।
স্পেনের ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দল
গোলরক্ষক
উনাই সিমোন (অ্যাথলেটিক বিলবাও), ডেভিড রায়া (আর্সেনাল), হুয়ান গার্সিয়া (বার্সেলোনা)
ডিফেন্ডার
মার্ক কুকুরেয়া (চেলসি), পাও কুবার্সি (বার্সেলোনা), আইমেরিক লাপোর্তে (অ্যাথলেটিক বিলবাও) আলেক্স গ্রিমালদো (বায়ার লেভারকুজেন), পেদ্রো পোরো (টটেনহাম হটস্পার), এরিক গার্সিয়া (বার্সেলোনা), মার্কোস লরিয়েন্তে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), মার্ক পুবিল (আতলেতিকো মাদ্রিদ)
মিডফিল্ডার
গাভি (বার্সেলোনা), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি), পেদ্রি (বার্সেলোনা), মার্তিন জুবিমেন্দি (আর্সেনাল), ফাবিয়ান রুইস (পিএসজি), আলেক্স বায়েনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), মিকেল মেরিনো (আর্সেনাল)
ফরোয়ার্ড
লামিন ইয়ামাল (বার্সেলোনা), নিকো উইলিয়ামস (অ্যাথলেটিক বিলবাও), দানি অলমো (বার্সেলোনা), ফেরান তোরেস (বার্সেলোনা), মিকেল ওইরজাবাল (রিয়াল সোসিয়েদাদ), ইয়েরেমি পিনো (ক্রিস্টাল প্যালেস), বোরহা ইগলেসিয়াস (সেল্তা ভিগো), ভিক্টর মুনিয়োজ (ওসাসুনা)
