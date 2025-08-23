রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন করায় খেপল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে কয়েক দিন ধরেই চলছে নানা আলাপ-আলোচনা। কারণ, তিন সংস্করণের মধ্যে দুজনে এখন শুধু ওয়ানডে খেলছেন। দুজনের বিদায়ী সিরিজ আয়োজনের প্রসঙ্গ বারবার আসার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহসভাপতি রাজীব শুক্লা খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।
কোহলি ও রোহিতের বয়স এখন ৩৬ ও ৩৮ বছর। এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছেন এই দুই তারকা। এদিকে আইসিসির পরবর্তী ওয়ানডে ইভেন্ট ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়ায় হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ আসতে আসতে ভারত খেলে ফেলবে অনেক ওয়ানডে ম্যাচও। তাদের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও রোহিত-কোহলির এ বছর ওয়ানডে থেকে অবসরের কথা জানা গেছে।
২০১৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পর শচীন টেন্ডুলকারকে দেওয়া হয়েছিল বিদায়ী সংবর্ধনা। এমন কিছু (বিদায়ী সিরিজ) রোহিত-কোহলির জন্য আয়োজনের চিন্তাভাবনা চলছে কিনা, গতকাল এক পডকাস্টে বিসিসিআই সহসভাপতি রাজীবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বিসিসিআই সহসভাপতি বলেন, ‘কখন তারা (রোহিত-কোহলি) অবসর নেবে? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা দুজনেই ওয়ানডে খেলছে। যেহেতু তারা খেলছে, তাহলে তাদের বিদায়ী সিরিজ নিয়ে চিন্তা করছেন কেন?’
বার্বাডোজে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে রোহিত-কোহলি দুজনেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন। এ বছর এই দুই তারকা ক্রিকেটার অবসর নিয়েছেন টেস্ট থেকেও। রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ নিয়ে বাড়তি চিন্তা করতে না করেছেন রাজীব। বিসিসিআই সহসভাপতি বলেন, ‘হ্যাঁ, তারা দুই সংস্করণ থেকে অবসর নিয়েছে। কিন্তু ওয়ানডে খেলছে, তাই নয় কি? এটা (রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ) নিয়ে বাড়তি চিন্তার কোনো কারণ নেই।’
রাজীবের মতে কোনো ক্রিকেটার নিজে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই আনুষ্ঠানিক। বিসিসিআই তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্তকে সম্মান করে বলে জানিয়েছেন রাজীব। রোহিত-কোহলির ফিটনেস-ফর্মের প্রসঙ্গে টেনে বিসিসিআই সহসভাপতি বলেন, ‘আমাদের বিসিসিআইয়ের পলিসি বেশ স্পষ্ট। কোনো ক্রিকেটারকে আমরা অবসরের জন্য বলতে পারি না। ক্রিকেটার নিজেই বলবে সেটা। সে যখন সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই হবে অফিশিয়াল। আমরা সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান করি। বিরাট কোহলি এখন বেশ ফিট। রোহিত শর্মা দারুণ খেলছে। তাদের বিদায় নিয়ে এত ভাবছেন কেন?’
রোহিত-কোহলির বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলা নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা আলাপ-আলোচনা। তবে আকাশ চোপড়ার কাছে এটা ফালতু মনে হচ্ছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আকাশ বলেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার ব্যাপারে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। টুর্নামেন্ট হবে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এটার ভিত্তি কী তাহলে? আগামী আইপিএলের আগে ভারতের ৯ ওয়ানডে রয়েছে (অক্টোবরে তিনটা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নভেম্বরে তিনটা এবং ২০২৬-এর জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটা। ৯ দিনের ক্রিকেটের সূচি এখানে তো বললাম। আইপিএল খেলার ১০০ দিন পর আপনি খেলতে নামবেন। মাঝে কোনো ম্যাচ খেলেননি। এমনকি কোনো অনুশীলনও করেননি।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের পরের ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া এশিয়া কাপ। এবারের এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। এর আগে দুবাইয়ে ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ভারতের এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হবে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে ভারত গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচ খেলবে ১৯ সেপ্টেম্বর। আবুধাবিতে সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ওমান।
