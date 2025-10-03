ওয়ানডে দলে প্রথমবার সাইফ, দুই বছর পর ফিরলেন সোহান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ১৬ সদস্যের দলে নতুন মুখ সাইফ হাসান। টি-টোয়েন্টির ফর্ম তাঁকে সুখবর এনে দিল ওয়ানডেতেও।
দুই বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান। সর্বশেষ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে খেলেছিলেন তিনি। বাদ পড়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। চোটের কারণে জায়গা হয়নি লিটন দাসের আজ রাতেই অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজসহ নাজমুল হোসেন শান্ত, হাসান মাহমুদ, তানভীর ইসলাম ও নাহিদ রানা সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে রওনা দেবেন। বাঁহাতি ওপেনার নাইম শেখ ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। একই জটিলতায় ভুগছেন টি-টোয়েন্টি দলে থাকা সৌম্য সরকারও।
৮,১১ ও ১৪ অক্টোবর ওয়ানডে তিনটি হবে আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডে দল: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নাইম শেখ, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা।
প্রথম ম্যাচে গতকাল শুরুটা হয়েছিল দারুণ। তবুও ১৫১ রানের লক্ষ্য পাড়ি দিতে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। ৪ উইকেটে জয়ের স্বাদ নিয়ে আজই দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও বড় সংগ্রহ করতে পারেনি আফগানিস্তান। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৭ রানে থামে তারা। সিরিজ নিশ্চিতের জন্য ১৪৮ রান করতে...১ ঘণ্টা আগে
লামিনে ইয়ামালকে রেখে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের দল দিয়েছিলেন স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্ত। যদিও দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর তাদের দুঃসংবাদ দিল বার্সেলোনা।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের আর বাকি মাত্র তিন দিন। এরই মধ্যে নির্বাচন ঘিরে ব্যস্ততা বাড়ছে বিসিবি ভবনে। এখন আলোচনায় থাকার কথা কে কাকে হারাবেন, কোন প্যানেল এগিয়ে—কিন্তু সবার মুখে ঘুরেফিরে আসছে এক বিষয়ই, সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল ও তাঁর সঙ্গে থাকা ১৬ ক্লাব সংগঠকের প্রার্থীতা প্রত্যাহার৩ ঘণ্টা আগে
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক জাকের আলী অনিক। আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।৩ ঘণ্টা আগে