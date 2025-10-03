Ajker Patrika
ওয়ানডে দলে প্রথমবার সাইফ, দুই বছর পর ফিরলেন সোহান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন সাইফ। ছবি: ফেসবুক
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ১৬ সদস্যের দলে নতুন মুখ সাইফ হাসান। টি-টোয়েন্টির ফর্ম তাঁকে সুখবর এনে দিল ওয়ানডেতেও।

দুই বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান। সর্বশেষ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে খেলেছিলেন তিনি। বাদ পড়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। চোটের কারণে জায়গা হয়নি লিটন দাসের আজ রাতেই অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজসহ নাজমুল হোসেন শান্ত, হাসান মাহমুদ, তানভীর ইসলাম ও নাহিদ রানা সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে রওনা দেবেন। বাঁহাতি ওপেনার নাইম শেখ ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। একই জটিলতায় ভুগছেন টি-টোয়েন্টি দলে থাকা সৌম্য সরকারও।

৮,১১ ও ১৪ অক্টোবর ওয়ানডে তিনটি হবে আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডে দল: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নাইম শেখ, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ,  নাহিদ রানা।

