এশিয়া কাপের আগেই বড় ঝামেলায় পড়তে পারে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ এশিয়া কাপটা ভারতের জন্য ‘বিশেষ’ বলতেই হচ্ছে। এবার তারা নামছে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। তার চেয়েও বড় কথা রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির মতো তারকাদের অবসরের পর টি-টোয়েন্টি সংস্করণে মেজর কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছে ভারত। কিন্তু এশিয়া কাপে নামার আগেই ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।
ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর হিসেবে কদিন আগেও কাজ করত অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম ড্রিম ইলেভেন। আইপিএলেও প্রতিষ্ঠানটি পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করত। গত কদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে ড্রিম ইলেভেন কাজ করতে চাচ্ছে না। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি সেটা নিশ্চিত করেছে। বিসিসিআই প্রধান নির্বাহী হেমাং আমিনকে ড্রিম ইলেভেন জানিয়েছে, ভারতের জার্সিতে তারা থাকতে পারছে না। ড্রিম ইভেলেন এটাও জানিয়েছে, কোম্পানি তাদের সব ধরনের আর্থিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে এখন এটা ‘ফ্রি-টু-প্লে’ অনলাইন সামাজিক গেমে পরিণত হয়েছে।
এমন সময় ড্রিম ইলেভেন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে, যখন ভারত সামনে এশিয়া কাপ খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। বিশ্বের ধনী ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের স্পনসর হতে অনেক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ থাকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটাও তো অত সহজ না। সেটা জেনেও বিসিসিআই আশাবাদী। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘এশিয়া কাপে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পনসর থাকছে না ড্রিম ইলেভেন। শিগগিরই বিসিসিআই আহ্বান করবে নতুন দরপত্র।’
ভারতের নতুন অনলাইন গেমিং বিল অনুমোদনের কারণেই মূলত ড্রিম ইলেভেনকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। অনেকেরই শঙ্কা ছিল, ড্রিম ইলেভেনের কোটি কোটি টাকা আয়ে নামছে ধস। বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিত শাইকিয়া বলেছেন, ‘যদি আইনেই অনুমোদন না থাকে, তাহলে কিছুই করব না।দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটা ব্যাপার মেনে চলবে বিসিসিআই।’
২০২৩ সালের জুলাইয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ড্রিম ইলেভেনের তিন বছরের চুক্তি হয়েছিল। ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলারে চুক্তি করা হয়েছিল। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৫৩০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এ ছাড়া মাই ইলেভেন সার্কেল নামে আরেক ফ্যান্টাসি স্পোর্টস কোম্পানি ভারতীয় ক্রিকেট দল ও আইপিএলে স্পনসর হিসেবে কাজ করে থাকে। বিসিসিআইয়ে তাদের অবদান ১০০০ কোটি রুপি (১৩৭৬ কোটি ৮১ লাখ টাকা)। এদিকে ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে চুক্তি শেষ করার ব্যাপারে বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন এবারের এশিয়া কাপের দলে শুবমান গিল সহ অধিনায়ক। ‘এ’ গ্রুপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের পাশাপাশি ভারতের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। ১০ সেপ্টেম্বর আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবেন সূর্যকুমার-গিলরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত খেলবে ওমানের বিপক্ষে। ১৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হবে ভারত-ওমান ম্যাচ। তবে গ্রুপ পর্বের প্রথম দুই ম্যাচ ভারত খেলবে দুবাইয়ে।
