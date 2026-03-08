ফাইনালে রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে ভারত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালটাকে একপেশে বানিয়ে ফেলেছে ভারত। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের পর শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও রান উৎসব করছে করছে আয়োজকেরা। তাতেই একের পর এক সব রেকর্ড গড়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লেতে বিনা উইকেটে ৯২ রান তোলেছে ভারত। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাওয়ার প্লেতে এটাই কোনো দলের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। আগের রেকর্ডটি ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১ উইকেটে ৯২ তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
৭.২ ওভারেই স্কোরবোর্ডে ১০০ রান জমা করে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এটা কোনো দলের দ্রুততম ১০০ রানের রেকর্ড। এবারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭.৫ ওভারে ১০০ রান করেছিল নিউজিল্যান্ড। তালিকায় দুইয়ে নেমে গেল ব্ল্যাক ক্যাপরা।
লকি ফার্গুসনের ওক ওভারে ২৪ রান নিয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। এটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে যৌথভাবে ওক ওভারে সর্বোচ্চ রান নেওয়ার রেকর্ড। সমান ২৪ রান দিয়ে এত দিন এই তালিকায় ছিলেন বেন স্টোকস এবং অক্ষর প্যাটেল। এবার তাঁদের সঙ্গী হলেন ফার্গুসন।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা তৃতীয় ফিফটির দেখা পেয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ৮৯ রানের ইনিংস খেলে ফিরেছেন এই ওপেনার। সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ফাইনালে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার কীর্তি গড়লেন এই ব্যাটার।
ভারতের জার্সিতে পথচলার শুরুতেই নিজের জাত চিনিয়েছেন অভিষেক শর্মা। ধারাবাহিক রানের সঙ্গে প্রতিপক্ষের বোলারদের কচুকাটা করার যোগ্যতা তাঁকে অল্প সময়েই তারকা ক্রিকেটারের খ্যাতি এনে দেয়। এমন দুর্দান্ত একজন ব্যাটারের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতের প্রত্যাশাটা ছিল অনেক বেশি।৩৩ মিনিট আগে
টেবিল টেনিসের বোর্ডে যাঁর বিচরণ ছিল দুই দশকেরও বেশি সময়, যিনি ১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য এক উচ্চতায়, যাঁর কীর্তি ঠাঁই করে নিয়েছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে; তিনি জোবেরা রহমান লিনু।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম সংস্করণ শুরু হয়েছিল গত ৭ ফেব্রুয়ারি। টানা এক মাসের লড়াইয়ের পর শেষের অপেক্ষায় এবারের বিশ্বকাপ। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন কিউইদের অধিনায়ক মিচেল সান্টনার। ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মধ্যপ্রাচ্যে। এই যুদ্ধের প্রভাব ক্রিকেটের ওপর বাজেভাবে পড়েছে। দোহায় এ মাসের শেষে যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সভা হওয়ার কথা ছিল, সেই সভা স্থগিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে