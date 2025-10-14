ভারত সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার দুঃসংবাদ

ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়া-ভারত ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। ১৯ অক্টোবর পার্থে মাঠে গড়াবে দুই দলের প্রথম ওয়ানডে। ভারত সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে দুঃসংবাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। তারকা ক্রিকেটারদের ঠিকমতো এই সিরিজে পাবে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।
অ্যাডাম জাম্পা ও জশ ইংলিস ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে খেলতে পারবেন না। জাম্পার না খেলার কারণ পারিবারিক। অস্ট্রেলিয়ার এই লেগস্পিনার বাড়িতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকবেন। এদিকে ইংলিস মাংসপেশির চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি বলে পার্থে ১৯ অক্টোবর খেলতে পারবেন না। এ কারণে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের দলে বাধ্য হয়ে পরিবর্তন এনেছে সিএ। জাম্পা ও ইংলিসের পরিবর্তে এসেছেন ম্যাট কুনেমান ও জশ ফিলিপ। কুনেমান সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২২-এর জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোতে। ফিলিপও তাঁর (কুনেমান) মতো দীর্ঘ সময় পরে ওয়ানডেতে ফিরছেন। ২০২১-এর জুলাইয়ে সবশেষ সাদা বলের এই সংস্করণে খেলেছেন ফিলিপ। সেবার বার্বাডোজে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে প্রথম ম্যাচের ভেন্যু ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ অনেক দূরে হওয়ায় জাম্পা ১৯ অক্টোবর খেলতে পারছেন না। অস্ট্রেলিয়ার এই লেগস্পিনার তাই বাড়িতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী হ্যারিয়েটের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেতে তিনি খেলতে পারবেন বলে আশা করছে সিএ। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ইংলিস দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে না পারলেও তৃতীয় ওয়ানডের আগে ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
এদিকে ভারত সিরিজ শেষেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যস্ততা শুরু হবে অ্যাশেজে। এ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া আতিথেয়তা দেবে ইংল্যান্ডকে। ক্যারি তাই সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাদের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ড খেলবেন মূলত অ্যাশেজের প্রস্তুতির জন্য। তাতে করে ফিলিপের ওয়ানডেতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এদিকে ক্যামেরন গ্রিন ভারতের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে খেললেও শেষ ওয়ানডে খেলতে পারবেন না। কারণ, ২৮ অক্টোবর পার্থে শুরু হচ্ছে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া-সাউথ অস্ট্রেলিয়া শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন গ্রিন। এদিকে ফিলিপ নিউ সাউথ ওয়েসের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডের দুই ম্যাচ মিস করবেন।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়া-ভারত খেলবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় মাঠে গড়াবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২,৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি। তবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে জাম্পার খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), হ্যাভিয়ের বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), কুপার কনোলি, বেন ডাওয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, ম্যাট কুনেমান, মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, জশ ফিলিপ (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক
অস্ট্রেলিয়া-ভারত ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। ১৯ অক্টোবর পার্থে মাঠে গড়াবে দুই দলের প্রথম ওয়ানডে। ভারত সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে দুঃসংবাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। তারকা ক্রিকেটারদের ঠিকমতো এই সিরিজে পাবে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।
অ্যাডাম জাম্পা ও জশ ইংলিস ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে খেলতে পারবেন না। জাম্পার না খেলার কারণ পারিবারিক। অস্ট্রেলিয়ার এই লেগস্পিনার বাড়িতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকবেন। এদিকে ইংলিস মাংসপেশির চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি বলে পার্থে ১৯ অক্টোবর খেলতে পারবেন না। এ কারণে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের দলে বাধ্য হয়ে পরিবর্তন এনেছে সিএ। জাম্পা ও ইংলিসের পরিবর্তে এসেছেন ম্যাট কুনেমান ও জশ ফিলিপ। কুনেমান সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২২-এর জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোতে। ফিলিপও তাঁর (কুনেমান) মতো দীর্ঘ সময় পরে ওয়ানডেতে ফিরছেন। ২০২১-এর জুলাইয়ে সবশেষ সাদা বলের এই সংস্করণে খেলেছেন ফিলিপ। সেবার বার্বাডোজে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে প্রথম ম্যাচের ভেন্যু ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ অনেক দূরে হওয়ায় জাম্পা ১৯ অক্টোবর খেলতে পারছেন না। অস্ট্রেলিয়ার এই লেগস্পিনার তাই বাড়িতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী হ্যারিয়েটের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেতে তিনি খেলতে পারবেন বলে আশা করছে সিএ। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ইংলিস দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে না পারলেও তৃতীয় ওয়ানডের আগে ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
এদিকে ভারত সিরিজ শেষেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যস্ততা শুরু হবে অ্যাশেজে। এ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া আতিথেয়তা দেবে ইংল্যান্ডকে। ক্যারি তাই সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাদের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ড খেলবেন মূলত অ্যাশেজের প্রস্তুতির জন্য। তাতে করে ফিলিপের ওয়ানডেতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এদিকে ক্যামেরন গ্রিন ভারতের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে খেললেও শেষ ওয়ানডে খেলতে পারবেন না। কারণ, ২৮ অক্টোবর পার্থে শুরু হচ্ছে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া-সাউথ অস্ট্রেলিয়া শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন গ্রিন। এদিকে ফিলিপ নিউ সাউথ ওয়েসের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডের দুই ম্যাচ মিস করবেন।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়া-ভারত খেলবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় মাঠে গড়াবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২,৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি। তবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে জাম্পার খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), হ্যাভিয়ের বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), কুপার কনোলি, বেন ডাওয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, ম্যাট কুনেমান, মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, জশ ফিলিপ (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক
মিড অন দিয়ে জোমেল ওয়ারিকনকে চার মারলেন লোকেশ রাহুল। তাতেই নিশ্চিত হলো ভারতের ৭ উইকেটের জয়। এই জয়ে শুবমান গিলের মুকুটে যোগ হলো আরও একটি পালক। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত। এর আগে তাঁর নেতৃত্বেই ইংল্যান্ড সফরে ২-২ সমতায় সিরিজ শেষ করেছিল ভারত।১ ঘণ্টা আগে
লং অফে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করলেন স্বর্ণা আক্তার। পুরো বাংলাদেশ দলের তখন মাথায় হাত। কারণ, স্বর্ণা ক্যাচটা ধরলে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ উইকেট পড়ে যেত। হাতে ২ উইকেট নিয়ে শেষ ৭ বলে ৯ রানের সমীকরণ মেলানো প্রোটিয়াদের জন্য কঠিন হতো। বিশাখাপত্তনমে গত রাতে বাংলাদেশ জিততেই পারত।১ ঘণ্টা আগে
একসময়ের ‘প্রিয়’ সংস্করণ ওয়ানডেতে বাংলাদেশ এখন রীতিমতো খাবি খাচ্ছে। সবশেষ ১১ ওয়ানডের মধ্যে মাত্র একটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্তর পরিবর্তে মেহেদী হাসান মিরাজ অধিনায়ক হলেও এই সংস্করণে বাংলাদেশের ভাগ্য বদলাচ্ছে না। রিশাদ হোসেন এটা নিয়ে অবশ্য দুশ্চিন্তা করছেন না।২ ঘণ্টা আগে
লড়াইটা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার, প্রতিশোধেরও। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের সামনে সমীকরণটা এখন এমনই। হারলে ছিটকে পড়তে হবে, ড্রয়ের ক্ষেত্রেও অভিন্ন কিছু নয়। জয়ের বিকল্প কিছু নেই। সেই লক্ষ্য নিয়ে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে হাভিয়ের কাবরেরার দল।৩ ঘণ্টা আগে