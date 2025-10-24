বাংলাদেশ সফরের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। দু্বাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালে চাপ সামলে ৫৩ বলে ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তিলক ভার্মা জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। কিন্তু এশিয়া কাপ ফাইনালে নায়ক বনে যাওয়ার মতো উপলক্ষ্য জীবনে তো নাও পেতে পারতেন তিনি।
সঞ্চালক গৌরব কাপুরের সঙ্গে আলাপচারিতায় কদিন আগে ‘ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়নস’ অনুষ্ঠানে তিলক জীবনের এক কঠিন মুহূর্তের ঘটনা শেয়ার করেছেন। ২০২২ সালে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন যা ঘটেছিল, তাতে আর একটু সেদিক হলেই তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে পারত বলে জানিয়েছেন তিলক। ২২ বছর বয়সী ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘‘বাংলাদেশে আমি ভারত ‘এ’ দলের হয়ে খেলছিলাম। এক পর্যায়ে আমার চোখে পানি আসতে শুরু করে। ব্যাট তোলার মতো অবস্থাতেও ছিলাম না। স্নায়ুগুলো শক্ত হয়ে আসছিল। আমি রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আঙুল নড়াচড়া করাতে না পারায় কাটতে হয়েছিল গ্লাভস।’
৩ বছর আগে বাংলাদেশ সফরে তিলক মৃত্যুর সঙ্গে যখন পাঞ্জা লড়ছিলেন, তখন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের তখনকার মালিক আকাশ আম্বানি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তৎকালীন সচিব জয় শাহ অনেক সাহায্য করেছিলেন। সংকটময় মুহূর্তের কথা কল্পনা করে তিলক বলেন, ‘মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও জয় শাহকে ধন্যবাদ। আকাশ আম্বানি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।আর কয়েক ঘণ্টা দেরি করলেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো বলে চিকিৎকেরা জানিয়েছিলেন। ইনজেকশন দেওয়ার সময় ভেঙে গিয়েছিল সুচ। সে সময়ের কঠিন পরিস্থিতিতে মা আমার সঙ্গে ছিলেন।’
ফিটনেস ধরে রাখতে ছুটির দিনও বিশ্রাম নেননি তিলক। ফলশ্রুতিতে তখন শরীরের ওপর মারাত্মক ধকল গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। ভারতের এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘বিশ্রামের দিনেও জিমে গিয়েছিলাম। ভালো ফিল্ডার ও ফিট ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলাম। আইস বাথ নিলেও ধকল কাটিয়ে ওঠার যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারে অবহেলা করেছি। মাংসপেশির ওপর বেশ চাপ পড়ে। স্নায়ুও তেমন একটা কাজ করেনি তখন।’
২০২২ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের জার্সিতে তিলকের আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু হয়। কিন্তু ভারতের সেই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষের পর র্যাবডোমায়োলাইসিস নামে এমন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার ফলে অনেক সমস্যা হয়েছিল তাঁর। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভারতের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘এই কথা আমি এর আগে কাউকে বলিনি। আইপিএলে নিজের প্রথম মৌসুমের পর স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়েছিল। আমার র্যাবডোমায়োলাইসিস ধরা পড়ে। তাতে পেশি ভেঙে যায়।’
এখন প্রশ্ন হলো র্যাবডোমায়োলাইসিস কী? এতে শরীরের অবস্থা এতটা গুরুতর অবস্থায় চলে যায়, তাতে করে পেশির টিস্যু দ্রুত ভেঙে গিয়ে ক্ষতিকর উপাদান মিশে যায় রক্তে। কিডনিরও ক্ষতি হতে পারে এতে। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম, পানিশূন্যতা বা অতিরিক্ত গরমের কারণে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তিলকের। ভারতের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৪ ওয়ানডে ও ৩২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ৪৯.০৪ গড়ে করেছেন ১০৩০। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই সেঞ্চুরির দুটিই করেছেন টি-টোয়েন্টিতে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে আছেন তিনি।
২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
লিগে দুই ম্যাচ খেললেও আবাহনী লিমিটেড এখনো পায়নি জয়ের দেখা। ফেডারেশন কাপ দিয়ে যেন স্বরূপে ফেরার বার্তাই দিল মারুফুল হকের দল। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে আজ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৪-২ গোলে উড়িয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে তারা। ৬ গোলের ম্যাচে জোড়া গোলের দেখা পান শেখ মোরসালিন ও সুলেমান দিয়াবাতে। হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকলেও দুজনের কেউই তা কাজে লাগাতে পারেননি।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় আবাহনীর এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ৬ মিনিট। বক্সের ভেতর বল দখলের লড়াইয়ে দিয়াবাতেকে ফাউল করে বসেন ফকিরেরপুল গোলরক্ষক সাজু আহমেদ। রেফারিও পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে কালক্ষেপণ করেননি। স্পটকিক থেকে সহজেই জাল খুঁজে নেন দিয়াবাতে।
পিছিয়ে থাকার চাপে পিষ্ট থাকা ফকিরেরপুলের আরও গোল হজম করা যেন নিয়তিই ছিল। ৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় শেখ মোরসালিনের পা থেকে। দিয়াবাতের পাস ধরে খানিকটা দৌড়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। মাটি কামড়ানো কোনাকুনি শটে পরাস্ত করেন সাজু আহমেদকে।
৩৯ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় আবাহনী। আবারও বক্সে ফাউলের শিকার হন দিয়াবাতে। গোলটাও তিনিই করেছেন। নির্ভার থেকে বিরতিতে যাওয়ার পর খানিকটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে আবাহনী। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে বরং তাদের চেয়ে ভালো খেলা উপহার দেয় ফকিরেরপুল। দেয় লড়াইয়ে ফেরার বার্তা।
৫১ মিনিটে শান্ত টুডুর গোলটি বরং ম্যাচের অন্যতম টকিং পয়েন্ট হয়ে থাকবে। মোস্তফা আবদেল খালেকের পাস ধরে ইয়াসিন খানকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট নেন শান্ত। গোলকিপার মাহফুজ হাসান প্রীতমের মাথার ওপর দিয়ে তা আশ্রয় নেয় জালে। ফকিরেরপুল এক শোধ দিয়ে দেখতে পায় নতুন আশা। তা অবশ্য টিকে থাকেনি বেশিক্ষণ।
৬৩ মিনিটে আল আমিনের কাটব্যাক থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মোরসালিন। ফকিরেরপুল ব্যবধান কমাতে সামর্থ্য হয় ৬৯ মিনিটে। পাল্টা আক্রমণে থ্রু বল ধরে বাঁ প্রান্ত দিয়ে এগোন বেন ইব্রাহীম। তাঁর পাস থেকে দারুণ স্লাইডে বল জালে পাঠান মোহাম্মদ রিয়াদ। পরে জয়ের ব্যবধান বাড়ানো সুযোগ থাকলেও কাজে লাগাতে পারেনি আবাহনী।
কুমিল্লায় ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটি। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ ও জাতীয় দলের ক্যাম্পের কারণে কাল থেকে ঘরোয়া ফুটবলে পড়ছে এক মাসের বিরতি।
রেফারির কাছ থেকে রিয়াল মাদ্রিদের সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে বহুবার বিষয়টি নিয়ে ফুটবলপাড়ায় আলোচনা হয়েছে। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে নতুন করে বিষয়টি সামনে আনলেন লামিন ইয়ামাল। এই উইঙ্গারের দাবি—রিয়াল চুরিও করে, আবার বড় কথাও বলে।
এল ক্লাসিকোতে ২৬ অক্টোবর রাত ৯টা ১৫ মিনিটে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সেলোনা। দুই দলের মাঠের লড়াইয়ের আগে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন ভক্তরা। মাঝে মাঝে এই লড়াইয়ে যোগ দেন দুই দলের ফুটবলাররাও। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে সেই কাজটাই করলেন ইয়ামাল। মাদ্রিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্তব্য করে পরিস্থিতি আরও তাতিয়ে দিলেন কাতালানদের অন্যতম সেরা এ ফুটবলার।
স্প্যানিশ স্ট্রিমার ইবাই লানোসকে ইয়ামাল বলেন, ‘হ্যাঁ, রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে এবং সর্বদা মাঠে অভিযোগ করে।’ সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্পেন ও বার্সার সাবেক তারকা ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে। রিয়ালের রেফারির সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে ইয়ামালের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন তিনি, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।
রিয়ালকে নিয়ে ওই মন্তব্যের জন্য এডু আগুইরের তোপের মুখে পড়েছেন ইয়ামাল। আগুইরে স্পেনের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম এল চিরিংগুইতোর পরিচালক। রিয়াল মাদ্রিদের একজন পাড় ভক্ত হিসেবে বেশ পরিচিতি আছে তাঁর। তাই প্রিয় দলের সম্পর্কে এমন কথা শুনে চুপ থাকতে পারেননি। ইয়ামালকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন আগুইরে।
এল চিরিংগুইতোর সেটে আগুইরে বলেন, ‘ইয়ামাল কীসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কী বলা যেতে পারে, সেটা সে জানেই না। তার বয়স ১৮। সে বার্সা ও স্পেন জাতীয় দলের হয়ে খেলছে। সে নিজেকে ফুটবলের রাজা মনে করে। রোনালদোর মতো একজন বড় মাপের ফুটবলারের সঙ্গে খুব একটা হাত মেলায় না। একটি ক্লাব চুরি করে, এটা কোনো খেলোয়াড় বলতে পারে না। ইয়ামাল নিজেকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মনে করে।’
ভারতের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে আগামীকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে ভারত নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। সিরিজের মাঝপথেই দলে একগাদা পরিবর্তন এনেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ফিরছেন এই সিরিজ দিয়েই।
ভারত সিরিজের মাঝপথে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলেই পরিবর্তন আনার কথা আজ জানিয়েছে সিএ। তৃতীয় ওয়ানডের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মারনাশ লাবুশেন, জশ হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। দলে সুযোগ পেয়েছেন জ্যাক এডওয়ার্ডস। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৩৫ ম্যাচে ২৮.৪৫ গড় ও ৯০.২৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৮৮২ রান। ২ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি করেছেন। বোলিংয়ে ৪.৮৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২৪ উইকেট।
চমক রয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও। আগে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া দিয়েছিল প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দল। সেই দুই ম্যাচ তো বটেই, পুরো পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। হ্যাজলউড প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর সিরিজে আর খেলবেন না। অ্যাবট আছেন প্রথম তিন টি-টোয়েন্টির দলে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মাহলি বিয়ার্ডম্যানকে নেওয়া হয়েছে তৃতীয় থেকে পঞ্চম—এই তিন টি-টোয়েন্টির জন্য। বিয়ার্ডম্যানেরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ১২ উইকেট। ২ টি-টোয়েন্টি খেলে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জশ ফিলিপ আছেন পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্যই। বেন ডাওয়ারশুইসকে নেওয়া হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টির জন্য।
লাবুশেন, হ্যাজলউড ও অ্যাবটকে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে কম ম্যাচ খেলানোর কারণ মূলত অ্যাশেজ। পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে ঝালিয়ে নিতে মূলত তাঁদের শেফিল্ড শিল্ডে খেলানোর চিন্তা করছে অস্ট্রেলিয়া। হ্যাজলউড ও অ্যাবট শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে। ১০ নভেম্বর সিডনিতে তারা খেলতে নামবে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে। আর লাবুশেন শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন কুইনসল্যান্ডের হয়ে। ২৮ অক্টোবর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে কুইনসল্যান্ড-নিউ সাউথ ওয়েলস শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ।
ওয়ানডে থেকে এ বছরের জুনে অবসর নিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি নেই ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনি শুধু টি-টোয়েন্টি খেলেন। ম্যাক্সওয়েল সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের ১৬ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। মাঝে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকলেও চোটে পড়ায় একটা ম্যাচও খেলতে পারেননি। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার জস ইংলিসের ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে দলে ফেরার কথা।
২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে স্বপ্নের মতো সময় মোহাম্মদ রিজওয়ান কাটিয়েছিলেন ২০২১ সালে। পাকিস্তানের জার্সিতে সেবার টি-টোয়েন্টিতে রানের বন্যা বইয়ে দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। সেই রিজওয়ান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ মাস ধরে ব্রাত্য। তবু তাঁর সেই পুরোনো রেকর্ড অক্ষত ছিল চার বছর।
রিজওয়ানের চার বছরের পুরোনো রেকর্ড যেভাবে ভেঙে গেল, সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। ভেঙেছেন করণবীর সিং নামে অস্ট্রিয়ার এক ক্রিকেটার। যাঁর নাম অনেকের কাছেই অজানা। এমনকি যে অস্ট্রিয়া-রোমানিয়া সিরিজে ভেঙে গেল রিজওয়ানের বিশ্ব রেকর্ড, সেটা নিয়েও খুব বেশি মানুষের আগ্রহ ছিল না। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৪৮৮ রান করে এক বছরে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক এখন করণবীর। চলতি বছর এখন পর্যন্ত তিনি অস্ট্রিয়ার জার্সিতে খেলেছেন ৩২ টি-টোয়েন্টি। ২ সেঞ্চুরি ও ১৩ ফিফটি করেছেন। করণবীর নতুন রেকর্ড গড়ায় শীর্ষস্থান থেকে দুইয়ে চলে গেছেন রিজওয়ান। ২০২১ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১৩২৬ রান করেছিলেন রিজওয়ান। সেবার তিনি খেলেছিলেন ২৯ ম্যাচ।
রোমানিয়ার মাঠে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হয়েছে ১৮ ও ১৯ অক্টোবর। দুই দিনে চার টি-টোয়েন্টি খেলে করেছেন ২৪৮ রান। ৬২ গড় ও ১৯২.২৪ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। তিন ফিফটি রয়েছে রোমানিয়ার বিপক্ষে এই সিরিজে। যেখানে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতেই করণবীর ২৭ বলে ৫৭ রান করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৯০ ও ৭৪ রানের দুটি বিস্ফোরক ইনিংস। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ফিফটি না পেলেও ১২ বলে ২৭ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। রোমানিয়া সিরিজের আগে রিজওয়ানের চেয়ে যেখানে ৮৬ রান দূরে ছিলেন করণবীর, এবার করণবীর এগিয়ে ১৬২ রানে।
এক বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ চার-ছক্কার রেকর্ডটাও করণবীরের। ২০২৫ সালে ১২৭ চার মেরে রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন অস্ট্রিয়ার এই ক্রিকেটার। রোমানিয়া সফরে করণবীর ১৯ চার মেরেছেন। এর আগে ২০২১ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১১৯ চার মেরেছিলেন রিজওয়ান। আর এ বছরে করণবীর রেকর্ড ১২২ ছক্কা মেরেছেন। এই রেকর্ডটি ছিল সূর্যকুমার যাদবের। ২০২২ সালে সূর্যকুমার ৬৮ ছক্কা মেরেছিলেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে ১০০০ রানের কীর্তি গড়েছেন চার ব্যাটার। যাঁদের মধ্যে দুই ক্রিকেটারই অস্ট্রিয়ার। বিলাল জালমাই নামে আরেক অস্ট্রিয়ান এ বছর করেছেন ১০০৮ রান। এই তালিকায় তিনে সূর্যকুমার। ভারতের এই ব্যাটার ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১১৬৪ রান করেছিলেন।
২০২১ সালে ফর্মের তুঙ্গে ছিলেন রিজওয়ান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর এক সেঞ্চুরি ও ১২ ফিফটি করেছিলেন। তাঁর ১৩২৬ রানের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ রান এসেছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩ ফিফটিতে ২৮১ রান করেছিলেন। সেগুলো এখন তাঁর কাছে রূপকথার মতো। সবশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এমনকি বাবর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে-পাকিস্তানকে নিয়ে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ফিরেছেন। কিন্তু রিজওয়ান ফিরতে পারেননি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে ১০০০ রানের রেকর্ড
দল রান সাল
করণবীর সিং অস্ট্রিয়া ১৪৮৮ ২০২৫
মোহাম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তান ১৩২৬ ২০২১
সূর্যকুমার যাদব ভারত ১১৬৪ ২০২২
বিলাল জালমাই অস্ট্রিয়া ১০০৮ ২০২৫
