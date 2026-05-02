বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টির শঙ্কা কেমন

বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে চিন্তার নাম বৃষ্টি। চট্টগ্রামের সাগরিকায় বেরসিক বৃষ্টিতে ভেসে গেছে দুই দলের মধ্যকার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচের আগে তাই চিন্তা থেকেই যাচ্ছে দুই দলের ক্রিকেটার এবং ভক্তদের মনে।
শেষ টি-টোয়েন্টির ভেন্যু মিরপুর শেরেবাংলায় জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। দেশের অন্যান্য জায়গার মতো গত কয়েক দিন ধরে ঢাকাতেও বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। যদিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সকালের পরই থেমেছে বৃষ্টি। আকাশ মেঘলা থাকলেও গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় তেমন বৃষ্টি হয়নি।
আজও রাজধানীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে সেটা ম্যাচের জন্য তেমন একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অর্থাৎ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি শুরু হবে দুপুর ২টায়। আবহাওয়ার তথ্য বলছে, এদিন ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। আছে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। আশার কথা হলো, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে আসবে। বিকেলের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ২৫ শতাংশ। তাপমাত্রা থাকবে ২৫ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বিকালের দিকে বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে সর্বোচ্চ ৭৭ শতাংশ।
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় এক অর্থে সুবিধা হয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সমতায় সিরিজ শেষ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে সফরকারী দলের সামনে। সে ক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে তাদের। এর আগে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। ট্রফি জিততে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই ফিল সিমন্সের দলের জন্য।
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) চলছে রান উৎসব। হরহামেশাই ২০০ ’র ওপরে রান তাড়া করে জেতার ঘটনা ঘটছে। সেখানে শেষ ওভারে প্রতিপক্ষকে ৬ রান করতে না দেওয়াটা অতিমানবীয় কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু। তেমন এক ওভারই করলেন হায়দরাবাদ কিংসমেনের হুনাইন শাহ।১৮ মিনিট আগে
তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ২টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে আছে স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ম্যাচ গেছে বৃষ্টির পেটে। অন্যদিকে শেষ টি-টোয়েন্টি শ্রীলঙ্কা নারী দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
খ্যাতির বিড়ম্বনা বলতে যা বোঝায়, তা-ই হলো হাইনরিখ ক্লাসেনের সঙ্গে। নাছোড়বান্দা এক ভক্ত তাঁর ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার। এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে বসেন তিনি।১৪ ঘণ্টা আগে
এক সপ্তাহের মধ্যেই টুর্নামেন্টের নিয়ম বদলে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২৭ এপ্রিল বিসিবি জানিয়েছিল, রেলিগেশন লিগ থাকছে এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল)। আজ বিসিবি বলছে ভিন্ন কথা।১৫ ঘণ্টা আগে