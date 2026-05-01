এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিপিএলের নিয়ম বদলাল বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ২১: ৪১
এবারের ডিপিএলে থাকছে না রেলিগেশন লিগ। ছবি: সংগৃহীত

এক সপ্তাহের মধ্যেই টুর্নামেন্টের নিয়ম বদলে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২৭ এপ্রিল বিসিবি জানিয়েছিল, রেলিগেশন লিগ থাকছে এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল)। আজ বিসিবি বলছে ভিন্ন কথা।

এবারের ডিপিএলে অবনমন থাকছে ঠিকই। তবে বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রেলিগেশন লিগ থাকছে না। হবে না সুপার লিগও। ১২ দল একবার করে একে অপরের মুখোমুখি হবে। ৬৬ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দল হবে চ্যাম্পিয়ন। তলানিতে থাকা দুই দল প্রথম বিভাগে নেমে যাবে।

রেলিগেশন রেখেই ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শুরু হচ্ছে ৪ মেরেলিগেশন রেখেই ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শুরু হচ্ছে ৪ মে

ঢাকা মহানগরের ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) এবং বিসিবির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের ডিপিএল সিঙ্গেল-লিগ পদ্ধতিতে হবে। তাতে করে সুপার লিগ এবং রেলিগেশন লিগ পর্ব বাতিল করা হয়েছে। বিসিবি জানিয়েছে, সোমবার (৪ মে) শুরু হওয়া ডিপিএল শেষ হবে ১১ জুন। ছয় ভেন্যুতে হবে টুর্নামেন্ট। থাকছে রিজার্ভ ডেও।

আগে ডিপিএলে টেবিলের তলানির তিন দল একে অপরের বিপক্ষে খেলত। সেখান থেকে দুটি দল অবনমিত হতো। এটার নাম ছিল রেলিগেশন লিগ। তবে এবার রেলিগেশন লিগ না হওয়ায় কমে গেছে ৩ ম্যাচ। ৬৯ ম্যাচের পরিবর্তে তাই হবে ৬৬ ম্যাচ।

এবারের ডিপিএলে প্রত্যেক দলে খাবার সরবরাহের কথা আগেই জানানো হয়েছিল। কোনো বিদেশি ক্রিকেটার থাকছেন না এবারের ডিপিএলে। ঢাকার ছয় মাঠ ভাড়া নিয়ে এক দিনে ৬ ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত বিসিবির। জানা গেছে, বসুন্ধরা, বিকেএসপি, ক্রিকেটার্স একাডেমি ও সিলিকন মাঠে আয়োজন হতে পারে ডিপিএলের ম্যাচ।

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ৮ দিন পরে মামলা

ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হলেন নেপালি অভিনেত্রী

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

একটি দেশ বাদে পুরো আফ্রিকার জন্য চীনের ‘শূন্য শুল্ক’, কার কী লাভ

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

সম্পর্কিত

এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিপিএলের নিয়ম বদলাল বিসিবি

এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিপিএলের নিয়ম বদলাল বিসিবি

রানাদের ফাইনাল দেখতে বিশেষ অতিথিকে আফ্রিদির নিমন্ত্রণ

রানাদের ফাইনাল দেখতে বিশেষ অতিথিকে আফ্রিদির নিমন্ত্রণ

আইপিএলের বিতর্কিত ক্যাচ নিয়ে ক্রিকেটের আইন কী বলে

আইপিএলের বিতর্কিত ক্যাচ নিয়ে ক্রিকেটের আইন কী বলে

বিদায়ী ম্যাচটা এভাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকল মামুনুলের

বিদায়ী ম্যাচটা এভাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকল মামুনুলের