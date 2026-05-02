ক্রিকেট

বাংলাদেশের দুই ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ১০: ২০
দুপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে লিটন দাসের দল। ছবি: বিসিবি

তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ২টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে আছে স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ম্যাচ গেছে বৃষ্টির পেটে। অন্যদিকে শেষ টি-টোয়েন্টি শ্রীলঙ্কা নারী দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রথম দুই ম্যাচ হেরে এরই মধ্যে সিরিজ হাতছাড়া করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। আজকের ম্যাচটাই তাই তাঁদের জন্য ধবল ধোলাই এড়ানোর মিশন। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

মেয়েদের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস ইউটিউব

আইপিএল

চেন্নাই-মুম্বাই

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-ব্রাইটন

রাত ৮টা, সরাসরি

আর্সেনাল-ফুলহাম

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বৃষ্টির মরদেহ চিহ্নিত, দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

ভারত কেন বাংলাদেশ সীমান্তের নদী-খালে সাপ-কুমির ছাড়তে চায়, এর প্রভাব কেমন

'একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে': বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

বাংলাদেশের দুই ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্যামেরাম্যানকে পাল্টা হুমকি দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার

এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিপিএলের নিয়ম বদলাল বিসিবি

রানাদের ফাইনাল দেখতে বিশেষ অতিথিকে আফ্রিদির নিমন্ত্রণ

