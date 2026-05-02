বাংলাদেশের দুই ম্যাচ কোথায় দেখবেন

তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ২টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে আছে স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ম্যাচ গেছে বৃষ্টির পেটে। অন্যদিকে শেষ টি-টোয়েন্টি শ্রীলঙ্কা নারী দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রথম দুই ম্যাচ হেরে এরই মধ্যে সিরিজ হাতছাড়া করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। আজকের ম্যাচটাই তাই তাঁদের জন্য ধবল ধোলাই এড়ানোর মিশন। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মেয়েদের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস ইউটিউব
আইপিএল
চেন্নাই-মুম্বাই
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-ব্রাইটন
রাত ৮টা, সরাসরি
আর্সেনাল-ফুলহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
