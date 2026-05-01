হজ ক্যাম্প থেকে ২২ হাজার রিয়াল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই, ১৭৫০০ রিয়াল উদ্ধার

রাজধানীর হজ ক্যাম্পে হাজি সেজে এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার সৌদি রিয়াল চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল ও ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে হজ ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন হাবিবুর রহমান ও মো. নাদিম। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর খিলক্ষেত ও গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি হওয়া অর্থের একটি বড় অংশ উদ্ধার করা হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২২ এপ্রিল সকাল পৌনে ৯টার দিকে হজ ক্যাম্প জামে মসজিদের ভেতরে ইমান আলী নামের এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার রিয়াল চুরি হয়।
সংবাদ সম্মেলনে হজ ক্যাম্পের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. লোকমান হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করা হয়। ভুক্তভোগী হজযাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে পথখরচ বাবদ ২ হাজার রিয়াল দেওয়া হয় এবং পরে মক্কায় পৌঁছানোর পর আরও এক হাজার রিয়াল দেওয়া হয়। চুরির ঘটনার তদন্তে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে জানান তিনি।
চাঁদপুরের মতলব সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) জাবীর হুসাইন সানীব বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে অভিযান চালানো হয়। প্রথমে হাবিবুর রহমানকে খিলক্ষেত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টঙ্গী থেকে নাদিমকে আটক করা হয়।
জাবীর হুসাইন সানীব আরও বলেন, এই ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী আব্দুল মান্নান পলাতক রয়েছেন। তাঁর বাসায় অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া রিয়াল ভাঙিয়ে পাওয়া টাকার অংশও জব্দ করা হয়েছে।
ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. মির্জা তারেক আহমেদ বেগ জানান, চুরির পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজলক্ষ্মী এলাকার একটি মানি এক্সচেঞ্জে গিয়ে কিছু রিয়াল ভাঙান। সেখান থেকে পাওয়া একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা মোয়াল্লেম হিসেবে কাজ করতেন এবং টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানের পাশে ব্যাগ ও ট্রাউজার বিক্রি করতেন। পলাতক আব্দুল মান্নানকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
