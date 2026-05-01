Ajker Patrika
হজ ক্যাম্প থেকে ২২ হাজার রিয়াল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই, ১৭৫০০ রিয়াল উদ্ধার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
হজ ক্যাম্প থেকে রিয়াল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর হজ ক্যাম্পে হাজি সেজে এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার সৌদি রিয়াল চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল ও ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে হজ ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন হাবিবুর রহমান ও মো. নাদিম। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর খিলক্ষেত ও গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি হওয়া অর্থের একটি বড় অংশ উদ্ধার করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২২ এপ্রিল সকাল পৌনে ৯টার দিকে হজ ক্যাম্প জামে মসজিদের ভেতরে ইমান আলী নামের এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার রিয়াল চুরি হয়।

হজ ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংবাদ সম্মেলনে হজ ক্যাম্পের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. লোকমান হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করা হয়। ভুক্তভোগী হজযাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে পথখরচ বাবদ ২ হাজার রিয়াল দেওয়া হয় এবং পরে মক্কায় পৌঁছানোর পর আরও এক হাজার রিয়াল দেওয়া হয়। চুরির ঘটনার তদন্তে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে জানান তিনি।

চাঁদপুরের মতলব সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) জাবীর হুসাইন সানীব বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে অভিযান চালানো হয়। প্রথমে হাবিবুর রহমানকে খিলক্ষেত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টঙ্গী থেকে নাদিমকে আটক করা হয়।

জাবীর হুসাইন সানীব আরও বলেন, এই ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী আব্দুল মান্নান পলাতক রয়েছেন। তাঁর বাসায় অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া রিয়াল ভাঙিয়ে পাওয়া টাকার অংশও জব্দ করা হয়েছে।

ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. মির্জা তারেক আহমেদ বেগ জানান, চুরির পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজলক্ষ্মী এলাকার একটি মানি এক্সচেঞ্জে গিয়ে কিছু রিয়াল ভাঙান। সেখান থেকে পাওয়া একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা মোয়াল্লেম হিসেবে কাজ করতেন এবং টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানের পাশে ব্যাগ ও ট্রাউজার বিক্রি করতেন। পলাতক আব্দুল মান্নানকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

