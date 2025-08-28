‘স্কুল পর্যায় থেকে ভবিষ্যতের তামিম-সাকিবদের তুলে আনার দায়িত্ব বিসিবির’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রামে আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হলো আজ সকালে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ জেলা দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল দায়িত্ব নেওয়ার পরই দেশজুড়ে ক্রিকেটের প্রসার ঘটাতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন।
যার অংশ হিসেবেই রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আংশিকভাবে আঞ্চলিক ক্রিকেটের যাত্রা শুরু। বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে কোচেস ট্রেনিং, জুনিয়র পর্যায়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি চট্টগ্রামে শুরু হলো সিনিয়রদের নিয়ে একটি টি-টোয়েন্টি আসর। যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গতকালই চট্টগ্রামে যান বিসিবি সভাপতি।
টুর্নামেন্টে শুরুর পর সংবাদমাধ্যমকে বুলবুল বলেন, ‘ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণ মানে শুধু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট নয়, প্রতিটি জেলায় যেন তাদের নিজস্ব ক্রিকেট সত্তা প্রস্ফুটিত হয়, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আগামী দিনের তামিম, সাকিব, মুশফিক বা রিয়াদরা এখনো স্কুলে পড়ছে। তাদের তুলে আনা আমাদের দায়িত্ব। এই ধারণাটাকে মাঠে নামানোর উদ্যোগ নিয়েছে আকরাম খান ও তার টিম। প্রত্যেক জেলা যেন নিজেদের শক্তিশালী ক্রিকেট কাঠামো গড়ে তোলে। তাতে সেখানে শুধু দল নয়, পুরো এক ক্রিকেট পরিবার তৈরি হবে। ফিজিও, ট্রেনারসহ সব ধরনের সাপোর্ট স্টাফ তৈরি হবে।’
চট্টগ্রামে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট ও পৃষ্ঠপোষকতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বুলবুল বলেন, ‘প্রথম ইভেন্টেই যে সাড়া দেখলাম, সেটা দারুণ অনুপ্রেরণাদায়ক। চট্টগ্রাম যেভাবে শুরু করল, আমরা আশা করব অন্যান্য রিজিওনেও একইভাবে সুন্দর আয়োজন করবে।’
তৃণমূল পর্যায়ের ক্রিকেট নিয়ে বিসিবি সভাপতির আলাদা পরিকল্পনাও আছে। তিনি বলেন, ‘স্কুল ক্রিকেট অনেক দিন ধরেই চলছে। তবে এবার আমরা ভিন্নভাবে স্কুল ক্রিকেট আয়োজন করব। স্কুলগুলো শুধু খেলবে না, সেখান থেকেই আমরা নতুন ফ্যানবেস তৈরি করব। সেই প্রক্রিয়া থেকে উঠে আসবে দেশের পরবর্তী সুপার ট্যালেন্টরা।’
