পুরো ফিট না হয়েও খেলে যাচ্ছেন কোহলি

৩৫ বছর বয়স পেরোলে ক্রিকেটারদের বেশির ভাগ যোগ দেন কোচিং পেশায় অথবা ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেন। অনেকে আবার প্রশাসনিক কাজকর্মে যুক্ত হয়ে যান। বিরাট কোহলি যে এখানেই আলাদা। ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় এসেও দুর্দান্ত খেলে যাচ্ছেন তিনি। তবে গতকাল বিশেষ এক কারণে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে হয়েছে কোহলিকে।
২০০৮ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েই খেলছেন কোহলি। ‘রানমেশিন’ তকমা পাওয়া এই ব্যাটারের বেঙ্গালুরুর প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়াটা এক রকম নিশ্চিত। কিন্তু গতকাল চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুর একাদশে কোহলির নাম না থাকাটা অবাক করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। যে কোহলি এতটা ফিটনেস সচেতন, চোট যাঁর ডিকশনারিতে নেই বললেই চলে, তিনি চোটে পড়ায় শুরুর একাদশে জায়গা মেলেনি তাঁর। সুয়াস শর্মার পরিবর্তে ইমপ্যাক্ট হিসেবে খেলতে নেমে কোহলি ৩৪ বলে ৪৯ রানের ইনিংস খেলেছেন। কোহলির এই ইনিংসের সুবাদে লক্ষ্ণৌর দেওয়া ১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে বেঙ্গালুরু।
৪৯ রানের ইনিংস খেলে কোহলি এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ৫ ইনিংসে ৫৭ গড় ও ১৫৮.৩৩ স্ট্রাইকরেটে করেন ২২৮ রান। তবে দুর্দান্ত এই ইনিংসের পর কোহলি জানিয়েছেন, এখনো তাঁকে লড়তে হচ্ছে চোটের সঙ্গে। সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের কমলা টুপি মাথায় পরে ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি এখনো শতভাগ ফিট নই। গত ম্যাচে হাঁটুতে বেশ ব্যথা ছিল। এমনকি গত চার-পাঁচ দিন ধরে শরীরটাও খুব একটা সায় দিচ্ছে না। তবে গত ম্যাচের চেয়ে এখন কিছুটা ভালো বোধ করছি এবং নিজের সেরা ছন্দে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'
১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৪ বলে ৩৪ রান করে দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন কোহলি। পাওয়ারপ্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) ১ উইকেট হারিয়ে ৬১ রান করে বেঙ্গালুরু। তবে এই ঝোড়ো শুরুর পর তিনি ঢুকে গেলেন খোলসের মধ্যে। কেন রান তোলার গতি কমিয়ে দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যায় ভারতীয় ব্যাটিং তারকা বলেন, ‘চিন্নাস্বামীর পিচ আজ (গতকাল) অস্বাভাবিক ধীর গতির ছিল। গত কয়েক দিনের প্রচণ্ড গরমে উইকেট বেশ শুষ্ক হয়ে গেছে। তাই আমাদের পরিকল্পনা ছিল প্রথম ৬ ওভারেই ম্যাচটা প্রতিপক্ষের নাগাল থেকে বের করে নেওয়া। নিজের শুরুটা নিয়ে আমি খুশি। তবে ম্যাচটা শেষ করে আসতে পারলে আরও ভালো লাগত।’
সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের প্রতিযোগিতা দারুণ জমে ওঠে। শীর্ষ পাঁচ ব্যাটারের প্রত্যেকেই ২০০ বা তার বেশি রান করেছেন। ২২৪ রান করে দুইয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাইনরিখ ক্লাসেন। তিনে আছেন কোহলির বেঙ্গালুরুর সতীর্থ রজত পাতিদার। এবারের আইপিএলে বেঙ্গালুরুকে নেতৃত্বও দিচ্ছেন পাতিদার। চার ও পাঁচে থাকা ইশান কিষাণ ও বৈভব সূর্যবংশীর রান ২১৩ ও ২০০। কিষাণ এবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক। আর সূর্যবংশী খেলছেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে।
সবার ওপরে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ৮। দুইয়ে থাকা রাজস্থান রয়্যালসও পেয়েছে ৮ পয়েন্ট। তবে নেট রানরেটের কারণে দুই দলের অবস্থান ভিন্ন। তিনে থাকা পাঞ্জাব কিংসের পয়েন্ট ৭।
