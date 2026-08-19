শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ডকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান

আগামী অক্টোবরে শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডকে নিয়ে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করবে পাকিস্তান। ২০২৭ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই সিরিজে অংশ নেবে সাবেক তিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।
১৮ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। সিরিজের সবগুলো ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে। ৩১ অক্টোবর লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ফাইনাল দিয়ে সিরিজ শেষ হবে।
ত্রিদেশীয় সিরিজের আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। ৯, ১১ ও ১৩ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলো। দুই দল সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মুখোমুখি হয়েছিল।
ত্রিদেশীয় সিরিজ শেষে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান, যা চলমান বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। ৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ১৭ নভেম্বর থেকে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রে শ্রীলঙ্কা ষষ্ঠ এবং পাকিস্তান আটে রয়েছে। ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে লঙ্কানরা। গলে ১৬৫ রানে হেরেছে স্বাগতিকেরা। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র করার পর এখন ইংল্যান্ড সফরে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে পাকিস্তান।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে ৪ থেকে ৬ নভেম্বর ইসলামাবাদে তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে পাকিস্তান।
পাকিস্তানের সূচি
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি
ওয়ানডে ত্রিদেশীয় সিরিজ
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট
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