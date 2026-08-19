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ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের পেস তোপে পুড়ল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৪৭
ইংল্যান্ডের পেস তোপে পুড়ল পাকিস্তান
রবিনসনের বলে উড়ে গেল আব্দুল্লাহ শফিকের বেল। ইনিংসজুড়ে এভাবেই ইংল্যান্ডের দুই পেসারের সামনে অসহায় ছিল পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

চোটের কারণে বাবর আজমকে ছাড়াই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেডিংলি টেস্ট খেলতে নেমেছে পাকিস্তান। দলের অন্যতম সেরা তারকাকে ছাড়া খেলতে নেমে ইংলিশদের পেস তোপের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল সফরকারী দলের ব্যাটিং লাইন।

প্রথম ইনিংসে ওলি রবিনসন ও জশ টাংয়ের দাপুটে বোলিংয়ে ১৭১ রানে অলআউট হয়েছে পাকিস্তান। টস জিতে সালমান আলী আগার দলকে ব্যাটিংয়ে পাঠান ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট। তাঁর সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করলেন রবিনসন ও জশ টাং। অতিথিদের অলআউট করার পথে দুজনে পাঁচটি করে উইকেট নেন।

পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনে প্রথম আঘাত হানেন রবিনসন। ইনিংসের প্রথম বলেই আজান আওয়াইসকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তিনি। অতিথিরা শুরুর সে ধাক্কা সামলে উঠার আগেই শান মাসুদকে ফেরান রবিনসন। পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে তখন মাত্র ৬ রান।

টানা ২ উইকেট হারানোর পর পাকিস্তানের হাল ধরেন ইমাম উল হক ও আব্দুল্লাহ শফিক। তৃতীয় উইকেটে ৯১ রান যোগ করেন তাঁরা। ৪২ রান করা ইমামকে ফিরিয়ে প্রথম উইকেট শিকার করেন টাং। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে পৌনে দুইশর আগেই গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান।

সৌদ শাকিল, মোহাম্মদ রিজওয়ান, আলী উসমানরা একে একে হতাশ করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন। বাবরের চোটে অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া সালমান টিকে গেলেও দলের বিপদে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ২১ রান করে টাংয়ের শিকার হন তিনি। শফিকের ৬১ রানের ইনিংসটি পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ।

৫ উইকেট নেওয়ার পথে ৪৬ রান দেন টাং। রবিনসন দেন ৫১ রান।

বিষয়:

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