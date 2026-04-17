পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের বাধা তাহলে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ

জুন মাসে বাংলাদেশ সফরে আসবে অস্ট্রেলিয়া। এই সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। বাংলাদেশ সিরিজের কারণে এখন পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ আয়োজন নিয়ে তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার সূত্রের বরাত দিয়ে আজ এমনটাই জানিয়েছে।
মে মাসের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পাকিস্তান সফর করার কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে জিও সুপার আজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ৩১ মে থেকে ৫ জুন হতে পারে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিনটি ওয়ানডে। তবে ঠাসা সূচির কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)। কারণ, ৯ থেকে ২১ জুন বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টি হবে। পিসিবিও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিরিজ আয়োজনে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বলে জানিয়েছে জিও সুপার।
আগের সূচি অনুযায়ী ৫, ৮ ও ১১ জুন হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। আর তিন টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল ১৫, ১৮ ও ২০ জুন। তবে সেই সূচিতে পরিবর্তন এসেছে বলে আজ জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী মিরপুর শেরেবাংলায় ৯, ১১ ও ১৪ জুন হবে তিন ওয়ানডে হবে। ওয়ানডের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ভেন্যু বদলাতে হবে দুই দলকে। ১৭, ১৯ ও ২১ জুন চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে হবে তিন টি-টোয়েন্টি।
এ বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেবার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ সূত্রের বরাতে জিও সুপার জানিয়েছে, পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডের একটি রাওয়ালপিন্ডিতে এবং অপর দুই ম্যাচ লাহোরে হতে পারে।
আইসিসি ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম (২০২৩–২৭) অনুযায়ী পাকিস্তানের এ বছর কাটবে বেশ ব্যস্ততার মধ্যে। ৮ থেকে ২০ মে বাংলাদেশ সফরে এসে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার কথা রয়েছে বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানদের। ১৯ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড সফরে যাবে পাকিস্তান। তার আগে জুলাই-আগস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দুটি টেস্ট খেলার কথা রয়েছে পাকিস্তানের।
আফগানিস্তানের সাবেক পেসার শাপুর জাদরান এখন জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছেন। গুরুতর অসুস্থতার কারণে ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এখন হাসপাতালে ভর্তি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তিনি। তাঁর অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণার পরই আলোচনায় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। আইপিএল, পিএসএলের কারণে নিউজিল্যান্ডের প্রথম সারির কোনো ক্রিকেটার বাংলাদেশে আসেননি। ‘বি’ দল তো বটেই, অনেকে কিউইদের এই দলকে ‘সি’ দল বলছেন। সাইফ হাসান অবশ্য তা মনে করেন না।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দুই ওয়ানডে জেতার পর বাংলাদেশ দলের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ জানিয়েছিলেন, ব্যাটিং নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা অনেক কমে গেছে। কিন্তু মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দেখা গেল৩ ঘণ্টা আগে
ব্যাটারদের কাছে জসপ্রীত বুমরা সাক্ষাৎ যম। ভারতের সবশেষ দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তিনি। অথচ এই বুমরা কি সেই বুমরা—এবারের আইপিএলে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে অনেকেরই এখন এই প্রশ্ন। উইকেট তো দূরে থাক, ব্যাটারদের রান আটকাতেও পারছেন না তিনি।৪ ঘণ্টা আগে