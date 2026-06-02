বিশ্বকাপে নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ১৪: ৩৬
আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আলবিসেলেস্তেরা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে কোন ম্যাচে কোন জার্সি পরে মাঠে নামবে, তা চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপ ‘জে’-তে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের দুটিতে দেখা যাবে আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী আকাশি-সাদা ডোরাকাটা জার্সি। শেষ ম্যাচে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কালো রঙের বিকল্প জার্সি পরে খেলবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে আলজেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে দলটি পরবে তাদের ঘরের জার্সি—আকাশি-সাদা ডোরাকাটা শার্টের সঙ্গে নীল শর্টস ও মোজা। গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে দেখা যাবে সম্পূর্ণ কমলা রঙের কিটে।

গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জার্সিতে কোনো পরিবর্তন আনবে না আর্জেন্টিনা। ওই ম্যাচেও লিওনেল স্কালোনির দল মাঠে নামবে আকাশি-সাদা জার্সি পরে। তবে গোলরক্ষকের পোশাকে পরিবর্তন থাকবে। দিবু মার্তিনেস এ ম্যাচে পরবেন সম্পূর্ণ হালকা সবুজ রঙের কিট।

সবচেয়ে বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের জার্সি। ডালাস স্টেডিয়ামে জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে কালো জার্সি পরে খেলবে আর্জেন্টিনা। দেশটির জাতীয় দলের বিকল্প জার্সির ইতিহাসে সাধারণত গাঢ় নীল রঙই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এবার সেই প্রচলন থেকে বেরিয়ে এসে কালো রঙকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

নতুন এই জার্সিতে কালো রঙের সঙ্গে নীল ও আকাশি রঙের নকশা ব্যবহার করা হয়েছে। জার্সির নম্বর ও আর্জেন্টিনার ক্রেস্ট থাকবে সাদা রঙে। ডিজাইনে বুয়েনস আইরেসের ঐতিহ্যবাহী অলংকারধর্মী চিত্রশৈলীর অনুপ্রেরণা রাখা হয়েছে, যার ছাপ রয়েছে ঘাড়ের পেছনের অংশসহ পুরো নকশাজুড়ে।

জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচে দিবু মার্তিনেসও পরবেন সবুজ রঙের গোলকিপার কিট, যদিও সেটি হবে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ব্যবহৃত কিটের চেয়ে গাঢ় শেডের। এভাবেই গ্রুপ ‘জে’-এর তিন ম্যাচে দুই ধরনের জার্সি ব্যবহার করে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে নিজেদের অভিযান সম্পন্ন করবে আর্জেন্টিনা।

