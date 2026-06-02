‘বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়ে বড় কিছু নেই’

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আত্মবিশ্বাসী হলেও সতর্ক অবস্থানেই আছেন ফ্রান্সের প্রধান কোচ দিদিয়ের দেশম। বিশ্বকাপের আগে ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতির সঙ্গে অন্য কোনো অর্জনের তুলনা চলে না। অতীতের সাফল্য ভুলে দেশমের পুরো মনোযোগ এখন সামনের দিকে।
দেশমের কোচিংয়ে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ফ্রান্স। এরপর ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল ফরাসিরা। ফিফাকে এই কোচ বলেন, ‘আমি শুধু আজ আর আগামীকাল নিয়েই ভাবি, আমি এমনই। সত্যি বলতে, এর বাইরে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার পুরো মনোযোগ সামনে কী আছে, সেদিকে।’
১৯৯৮ সালে খেলোয়াড় হিসেবে এবং ২০১৮ সালে কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতির প্রসঙ্গ টেনে দেশম বলেন, ‘১৯৯৮ আর ২০১৮ সালের স্মৃতিগুলো সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু অতীত বদলানো যায় না। এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো সামনে আমরা কী করি। ১৯৯৮ আর ২০১৮ সালে আমার ভূমিকা আলাদা ছিল, কিন্তু আমি দুই সময়ই সেখানে ছিলাম। দুটি অভিজ্ঞতাই ছিল অবিশ্বাস্য রকমের জাদুকরী।’
ক্লাব ফুটবলে অসংখ্য সাফল্য পাওয়া দেশমের কাছে বিশ্বকাপের মর্যাদা অন্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি বলেন, ‘ক্লাব ফুটবলে আমি অনেক ট্রফি জিতেছি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগও জিতেছি। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়ে বড় কিছু নেই। আপনার নাম একই থাকে, তবে তার সঙ্গে চিরদিনের জন্য দুটি শব্দ যুক্ত হয়ে যায়—‘বিশ্বচ্যাম্পিয়ন’।’
ফ্রান্সের কোচ হিসেবে শেষবারের মতো বিশ্বকাপে যাচ্ছেন দেশম। বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট হিসেবেই টুর্নামেন্টে যাচ্ছে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। তবে প্রত্যাশার চাপ যে রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন দেশম, ‘আমাদের ফলাফলই প্রত্যাশার মাত্রা বাড়িয়েছে। ২০১৮ সালে আমরা ট্রফি জিতেছি, ২০২২ সালে ফাইনালে উঠেছি। তাই সমর্থকেরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেন জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়েও ফ্রান্স লড়াইয়ে থাকবে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা আছে—এমন ১০ থেকে ১২টি দেশের মধ্যে আমরা একটি। কিন্তু জানেন শেষ পর্যন্ত কয়টি দল চ্যাম্পিয়ন হবে? মাত্র একটি। অর্থাৎ অন্তত ১১টি দেশ হতাশ হবে।’
গ্রুপ পর্বে ফ্রান্সের প্রথম ম্যাচ সেনেগালের বিপক্ষে। ম্যাচটি ফিরিয়ে আনছে ২০০২ বিশ্বকাপের স্মৃতি, যখন শিরোপাধারী ফ্রান্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল সেনেগাল। তবে দেশম অতীতের সেই হারকে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে নারাজ, ‘তখন আমার বর্তমান খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই জন্মায়নি, কিংবা এত ছোট ছিল যে কিছুই বোঝার মতো বয়স হয়নি। খেলাধুলায় প্রতিশোধ বলে কিছু নেই। ওটা এখন ইতিহাস। এটি নতুন একটি অধ্যায়। সেনেগাল আফ্রিকার অন্যতম সেরা ফুটবল জাতি।’
সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচে আক্রমণভাগ নিয়ে আশাবাদী দেশম। উসমান দেম্বেলে, মাইকেল অলিজে ও কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো তারকারা রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে। তবে দলে প্রতিভার আধিক্য থাকলেও সঠিক সমন্বয়ের গুরুত্বই বেশি দেখছেন ফরাসি কোচ, ‘তাদের সবাইকে তো একসঙ্গে খেলানো সম্ভব নয়। সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু আমাদের সঠিক সমন্বয় খুঁজে বের করতে হবে। ব্যক্তিগত অহম যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের দরকার ভারসাম্য, আর সবচেয়ে বেশি দরকার একে অপরের সঙ্গে বোঝাপড়া ও কার্যকর জুটি।’
২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে কোন ম্যাচে কোন জার্সি পরে মাঠে নামবে, তা চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপ ‘জে’-তে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের দুটিতে দেখা যাবে আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী আকাশি-সাদা ডোরাকাটা জার্সি। শেষ ম্যাচে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কালো রঙের বিকল্প জার্সি প১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ সামনে রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিতে সোমবার প্রথম অনুশীলন সেশন সম্পন্ন করেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপের আগে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করেছে লিওনেল স্কালোনির দল।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে সেনেগাল। ফিফার নির্ধারিত সময়সীমার শেষ দিনে কোচ পাপে থিয়াও প্রাথমিক ২৮ সদস্যের দল থেকে দুই ডিফেন্ডার মোস্তফা মবো ও ইলকাই কামারাকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল দিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে অংশ নিতে গতকালই যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিতে পৌঁছেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। প্রতিবেশী দেশের এক দিন পর বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হলো ব্রাজিলের। আজ সকালে নিউ জার্সির উদ্দেশে দেশে ছেড়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তার আগে নিজ দেশের ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন নেইমার-রাফিনিয়ারা৩ ঘণ্টা আগে