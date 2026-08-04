অস্ট্রেলিয়ায় কেমন চলছে বাংলাদেশের অনুশীলন

অচেনা কন্ডিশন বলে কথা। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ডারউইনে আগেভাগে পৌঁছে কঠোর অনুশীলন করছে। কোচরা যা বলছেন, সেভাবেই অনুশীলন করছেন তানজিদ হাসান তামিম, তাসকিন আহমেদ, সৈয়দ খালেদ আহমেদরা।
ডারউইনে গতকাল প্রথম দিনের অনুশীলন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন তাইজুল ইসলাম। দীর্ঘ যাত্রাপথ শেষে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশ দলকে সব রকম সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়েছে বিসিবির ভিডিও বার্তায় জানিয়েছিলেন তাইজুল। আজ দ্বিতীয় দিনেও ব্যস্ত সময় পার করেছেন ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এক ভিডিও বার্তায় দেখা গেছে, রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ব্যাট প্যাড নিয়ে ক্রিকেটাররা প্রস্তুত হচ্ছেন। অনেকেই মাঠে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সতীর্থদের সঙ্গে দিচ্ছেন আড্ডা।
বিসিবির ভিডিওর এক পর্যায়ে দেখা গেছে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ক্রিকেটাররা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন প্রধান কোচ সিমন্সের কথা। তাসকিন, তানজিদ তামিমরা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৌড়ে এসেছেন। তখন তাঁদের পরনে ছিল সানগ্লাস। তানজিদ তামিমের বিপক্ষে বোলিং করেছেন খালেদ আহমেদকেও। থ্রোয়াররা বল থ্রো করেছেন। তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদদেরও অনুশীলনে ব্যস্ত সময় দেখা গেছে।
অনুশীলন নেটে স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ ও ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলকেও ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে। বোলিং করেছেন আশরাফুলও। সাদমান ইসলাম ব্যাটিংয়ে সময় দিয়েছেন। আশরাফুলের সঙ্গে তাইজুল-মুশফিককেও দেখা গেছে অনুশীলনে। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে নাহিদ রানা না থাকায় তাসকিন আহমেদকে নেতৃত্ব দিতে হবে পেস বোলিং আক্রমণে। তাসকিনের সঙ্গে পেস আক্রমণে আছেন হাসান মাহমুদ, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, মুশফিক হাসানও।
ডারউইনে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৩ আগস্ট। ম্যাকেতে ২২ আগস্ট দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামবে দুই দল। আট ম্যাচে সাত জয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এই চক্রে চারে থাকা বাংলাদেশের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিয়ে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। বিশ্বের অন্যতম তারকা ফুটবলার বলে কথা। তার ওপর এখন শোনা যাচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেন লিওনেল মেসি। তাতে করে ভক্ত-সমর্থকদের কৌতূহল অনেক বেড়ে গেছে।২৫ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানের পথচলা এক রকম স্থবির হয়ে রয়েছে। তবে দীর্ঘ ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বলে ‘রেকর্ড আল হাসান’, ‘নবাব আল হাসান’ উপাধিও পেয়েছেন। সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও নাম উঠে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১০টি খেলা, সীমিত বাজেট, ফাঁকা গ্যালারি আর অনেক শীর্ষ তারকার অনুপস্থিতি—এসব নিয়েই শেষ হয়েছে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস। ২০২৬ আসরটি সফলভাবে আয়োজন করে গ্লাসগো আপাতত বহুদিনের পুরোনো এই প্রতিযোগিতাকে বাঁচিয়ে রাখলেও, শতবর্ষপূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কমনওয়েলথ গেমসের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
পোর্ট অব স্পেনে গতকাল দ্বিতীয় দিনে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে শেষ করেছে পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২ উইকেটে ২৬৬ রান স্কোর এখন সফরকারীদের। তবে রেকর্ড গড়তে এখনো বহুদূর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ৬৫৮ রানের রেকর্ড পাকিস্তানের বহু পুরোনো। ১৯৫৮ সালে ব্রিজটাউন৩ ঘণ্টা আগে