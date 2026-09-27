রেকর্ড সেঞ্চুরিতে শচীনকে ছাড়ালেন কোহলি, ভারতের সহজ জয়

ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় এসে রানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন বিরাট কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে এক সংস্করণ ওয়ানডে খেলেন, সেই সংস্করণে সবশেষ ১০ ইনিংসের চারটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করেছেন তিনি। আজ তিরুবনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করে শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভেঙে দিলেন বিরাট কোহলি।
১৮৪২৬ রান করে ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক শচীন। আজ ওয়ানডে ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ১৫ হাজার রান করেছেন কোহলি। ওয়ানডেতে দ্রুততম ৩০৩ ইনিংসে ১৫০০০ রানের কীর্তি গড়েছেন তিনি। যা শচীনের চেয়ে ৭৪ ইনিংস কম। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তির ১৫ হাজার রান করতে খেলতে হয়েছিল ৩৭৭ ইনিংস।
বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ হারারে স্পোর্টস ক্লাবে প্রথম ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ে ৯৯ রানে হেরে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। টিকে থাকতে আজ জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না জিম্বাবুয়ের। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৪ উইকেটে হারিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে জিম্বাবুয়ে। দ্বিতীয় দেখাতেই প্রতিশোধ নিয়ে জোসেফাইন এনকোমোর নেতৃত্বাধীন জিম্বাবুয়ে জমিয়ে দিল সিরিজ। বুধবার হারারেতেই সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলবে জিম্বাবুয়ে-ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
২৯৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারতের দুই ওপেনার শুবমান গিল ও রোহিত শর্মা ৭২ বলে ৭৪ রানের জুটি গড়েন। ১২তম ওভারের শেষ বলে রোহিতকে (৩৪) ফেরান আলজারি জোসেফ। তিন নম্বরে নেমে কোহলি এরপর অধিনায়ক শুবমান গিলের সঙ্গে ১৫১ রানের জুটি গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্যাচ থেকে অনেকটা ছিটকে দেন। ১৩২ বলে ১৫১ রানের জুটি গড়ার পথে গিল তাঁর দশম ওয়ানডে সেঞ্চুরি তুলে নেন গিল।
১০৮ বলে ১৩ চার ও ১ ছক্কায় গিল করেন ১১০ রান। তাঁর বিদায়ে ভারত ৩৪ ওভারে ২ উইকেটে ২২৫ রানে পরিণত হয়। তাঁর উইকেট নিয়েছেন রস্টন চেজ। গিলের পর কোহলিও সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ৫৫তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি তুলতে লেগেছে ৭৪ বল। ৩৮তম ওভারের চতুর্থ বলে গুড়াকেশ মোতিকে ছক্কা মেরে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তিনি।
শেষটাও কোহলি করেছেন ছক্কা মেরে। ৪২তম ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে কিসি কার্টিকে টানা দুই ছক্কা মেরে ভারতকে ৫০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের সহজ জয় এনে দেন। ৮৮ বলে ১০ চার ও ৯ ছক্কায় ১৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন কোহলি। তৃতীয় উইকেটে ৪৬ বলে ৭৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও কোহলি। ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত কোহলি করেছেন ১৫০৮০ রান।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ১০ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে করে ৮৫ রান। দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ও জাস্টিন গ্রিভস ১১৭ বলে ১৩৫ রানের জুটি গড়েন। তবে দারুণ এই শুরু ধরে রাখতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৯৫ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০১ রান করেন গ্রিভস। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
ভারতের কুলদ্বীপ যাদব ১০ ওভারে ৪০ রানে নেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন। দুর্দান্ত বোলিংয়ে কোহলিকে ছাপিয়ে কুলদ্বীপ হয়েছেন ম্যাচসেরা। ৮ উইকেটের জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ২ অক্টোবর নিউ চন্ডীগড়ে তৃতীয় তথা শেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দল।
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