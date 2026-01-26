পাকিস্তান ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টায় আছে

হরভজনের দাবি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে খুব বেশি সময় বাকি না থাকলেও ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ নিয়ে তৈরি হওয়া শঙ্কার কালো মেঘ কোনোভাবেই দূর হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানকে দায়ী করছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং। তাঁর দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তান ঘোলা পানিতে মাছ ধরার চেষ্টা করছে।
পিটিআইকে হরভজন বলেন, ‘পাকিস্তান ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। তারা দুই বনাম এক এর খেলা খেলতে চাইছে (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বনাম ভারত)। বিশ্বকাপে তাদের ম্যাচগুলো তো শ্রীলঙ্কাকে হবে। এখানে তো তাদের কথা বলারই দরকার নেই। যেখানে দরকার নেই সেখানে কেন কথা বলতে হবে? এতে করে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবং খেলোয়াড়দের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বকাপে খেলতে না পারা বিশাল ক্ষতি।’
নিরাপত্তা ইস্যুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। বিকল্প হিসেবে এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে স্কটল্যান্ডকে।
আইসিসির এমন সিদ্ধান্তের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা। বাংলাদেশের সঙ্গে এমন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে আলোচনার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ কিংবা বর্জনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
অনিশ্চয়তার মাঝে গতকাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পিসিবি। এরপর বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন নাকভি। বেশ কিছু পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পিসিবি প্রধানকে সালমান আলী আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদি, বাবর আজমরা জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সিদ্ধান্তে বোর্ড এবং সরকারের সঙ্গে আছেন তাঁরা। গুঞ্জন উঠেছে, বাংলাদেশের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করবে পাকিস্তান। আজ পাকিস্তানে পৌঁছানোর পর শেহবাজ শরীফের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন নাকভি। এরপরই আসবে ঘোষণা।
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানকে নিয়ে জটিলতায় আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একবারের চ্যাম্পিয়নরা অংশ নেয় কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এই ইস্যুতে খুব শিগগিরই নিজেদের অবস্থান জানাবে পাকিস্তান।
