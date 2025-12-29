চোটের কাছে হার মেনে ক্রিকেট ছাড়লেন ব্রেসওয়েল

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেছিলেন ২০১১ সালের অক্টোবরে। লম্বা সময় চলে গেলেও নিউজিল্যান্ড দলে নিয়মিত হতে পারেননি ডগ ব্রেসওয়েল। এর পেছনে প্রধান বাধা ছিল চোট। বিভিন্ন সময়ে চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠলেন না। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন এই কিউই পেসার।
ব্রেসওয়েলের ক্যারিয়ার থামল ২৮ টেস্ট, ২১ ওয়ানডে ও ২০ টি-টোয়েন্টি খেলে। ৩ সংস্করণে নিয়েছেন মোট ১২০ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে তাঁকে সবশেষ দেখা গেছে ২০২৩ সালের মার্চে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্ট। সবশেষ গত সেপ্টেম্বরে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে এসেক্সের হয়ে খেলতে দেখা গেছে ব্রেসওয়েলকে। চোটের কারণে চলতি বছর চারটির বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। এবার ক্রিকেটকেই বিদায় বললেন এই বোলার।
নিউজিল্যান্ডের একটি স্মরণীয় জয়ের নায়ক ব্রেসওয়েল। ২০১১ সালে হোবার্ট টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ব্ল্যাক ক্যাপরা। সেটা ছিল অজিদের মাঠে ২৬ বছরের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের প্রথম জয়। সে ম্যাচের দুই ইনিংসে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন ব্রেসওয়েল।
অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে এক বিবৃতিতে ব্রেসওয়েল বলেন, ‘নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের এক গর্বের অধ্যায়। ক্রিকেট শুরুর পর থেকেই আমি এমন কিছুর স্বপ্ন দেখতাম। ক্রিকেট আমাকে যে সুযোগগুলো দিয়েছে, তার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। নিজের দেশের হয়ে খেলার সুযোগ, পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে দীর্ঘদিন খেলার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য বিশেষ সম্মানের। প্রথম শ্রেণি ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা সত্যিই এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এতদিন ধরে ক্রিকেট খেলতে পারা এবং উপভোগ করতে পারার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার চিন্তার নাম চোট। চোটের কারণে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, টিম ডেভিডদের খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। কিন্তু শঙ্কা উড়িয়ে এই তিনজনকে রেখেই বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করা হবে বলে জানালেন অজিদের কোচ ও নির্বাচক অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড।
দেড় বছরের বেশি সময় পর অবশেষে আজ মাঠে গড়াচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। কমলাপুর স্টেডিয়ামে প্রথম দিন রয়েছে দুটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে বেলা সাড়ে ৩টায় আর্মি স্পোর্টস ক্লাবের মুখোমুখি হবে পুলিশ ফুটবল ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় বিকেএসপির বিপক্ষে খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি।
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিশ ওভারের টুর্নামেন্টে তাদের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে টানা হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে নোয়াখালীর। আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের বিপিএল কারও কারও কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, কারও কাছে বিশ্বকাপ দলের টিকিট হাতে পাওয়া। নাজমুল হোসেন শান্ত সেই লক্ষ্যেই ছুটছেন।
দেড় বছরের বেশি সময় পর অবশেষে আজ মাঠে গড়াচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। কমলাপুর স্টেডিয়ামে প্রথম দিন রয়েছে দুটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে বেলা সাড়ে ৩টায় আর্মি স্পোর্টস ক্লাবের মুখোমুখি হবে পুলিশ ফুটবল ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় বিকেএসপির বিপক্ষে খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি।
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিশ ওভারের টুর্নামেন্টে তাদের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে টানা হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে নোয়াখালীর। আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের বিপিএল কারও কারও কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, কারও কাছে বিশ্বকাপ দলের টিকিট হাতে পাওয়া। নাজমুল হোসেন শান্ত সেই লক্ষ্যেই ছুটছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেড় বছরের বেশি সময় পর অবশেষে আজ মাঠে গড়াচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। কমলাপুর স্টেডিয়ামে প্রথম দিন রয়েছে দুটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে বেলা সাড়ে ৩টায় আর্মি স্পোর্টস ক্লাবের মুখোমুখি হবে পুলিশ ফুটবল ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় বিকেএসপির বিপক্ষে খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি।
এবারই প্রথম লিগ হচ্ছে ১১ দল নিয়ে। নতুন রাজশাহী স্টার্সের ওপরই নজর সবার। ঋতুপর্ণা চাকমা, আফঈদা খন্দকার, রুপনা চাকমাদের নিয়ে তারকাবহুল দল গড়েছে তারা। শিরোপা লড়াইয়ে তাদের টেক্কা দিতে ভালো দল গড়েছে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবও। মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, দুই শামসুন্নাহার, তহুরা খাতুনকে ভিড়িয়েছে তারা।
সাবিনা খাতুন, মাসুরা পারভীন, কৃষ্ণা রানীরা নেই লিগে। থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের হয়ে সাফ ফুটসাল খেলবেন তাঁরা। অন্যদের মধ্যে সানজিদা আক্তার ও সাগরিকা খেলবেন পুলিশের হয়ে। বেশির ভাগ ক্লাবই একাডেমির ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এশিয়ান কাপে যাওয়ার আগে লিগ কতটা কাজে দেবে ফুটবলারদের।
ভুটানের লিগে ঋতুপর্ণাদের খেলা নিয়ে সব সময় সমালোচনা করে আসছেন বাংলাদেশ নারী দলের কোচ পিটার বাটলার। সেই লিগের খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না তাঁর কাছে। অথচ বাংলাদেশের লিগের মানও প্রায় একই রকম। শক্তিশালী দল গড়ার সামর্থ্য থাকে শুধু এক-দুটি দলের। রেলিগেশন না থাকায় বাকিদের কাছে অংশগ্রহণই মূল কথা। বাটলারের শিষ্যরা কতটুকু প্রস্তুত রাখতে পারবেন নিজেদের; কতটুকুই-বা পরীক্ষায় ফেলতে পারবেন—এ প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে।
ভুটান লিগে খেলা কয়েকজন ফুটবলারের ফিটনেসে ঘাটতি চোখে পড়েছিল সেপ্টেম্বরে থাইল্যান্ড ম্যাচে। মার্চে এশিয়ান কাপের মাত্র এক মাস আগে ঘরোয়া লিগ শেষ হবে। ফলে ফিটনেস-পারফরম্যান্স অনেক কিছুই শঙ্কার মধ্যে।
ভুটানের লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাটলার কদিন আগে অনুষ্ঠিত সাফ ক্লাব কাপে নাসরিন একাডেমির তারকা ফুটবলারদের ছাড়েননি। তখন তাঁর যুক্তি ছিল, অন্য কোচের অধীনে খেলতে পারবেন না ঋতুপর্ণা-আফঈদারা। অথচ ঘরোয়া লিগে ঠিকই ছেড়েছেন। বাফুফে নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ গতকাল বলেন, ‘এখন এলে পিটারকে জিজ্ঞেস করব। অন্য কোচের অধীনে এখন গেল, আগে দেওয়া হয়নি কেন?’
ভুটানের ক্লাবগুলোর আলাদা ভেন্যু থাকলেও বাংলাদেশের লিগ হবে এক ভেন্যুতেই। ম্যাচগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস কিরণের, ‘লিগটা মূলত করা হয়েছে এশিয়ান কাপ সামনে রেখে। যেহেতু এই সময়টায় ফিফা উইন্ডো নেই, অনুশীলন নেই, মেয়েরা যাতে ম্যাচের ভেতরে থাকে, সে কারণেই লিগটা করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। যে উদ্দেশ্যে লিগের এমন কম্বিনেশন করেছি, সেটা সফল হবে।’
দলবদলই শেষ হয়েছে পরশু। আজ শুরু হচ্ছে মাঠের খেলা। টানা সূচির কারণে ক্লাবগুলো পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় পায়নি। এবার পুলিশের কোচ হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ওয়ালী ফয়সাল। প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে মোটেও বিচলিত নন তিনি, ‘এখানে অনেকে অভ্যস্ত। এতটুকু বলতে পারি, আমার ফুটবল ক্যারিয়ারে কখনোই চাপ নিয়ে খেলতাম না। যেকোনো কাজে সবাইকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। আমরা ফুটবলাররাও তা-ই।’
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিশ ওভারের টুর্নামেন্টে তাদের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে টানা হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে নোয়াখালীর। আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে নোয়াখালীর প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সেই ম্যাচে জিততে না পারলে টেবিলে আরও একদফা পিছিয়ে পড়বে সৈকত আলীর দল। এছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বিপিএল
রংপুর-চট্টগ্রাম
সরাসরি, বেলা ১ টা
রাজশাহী-নোয়াখালী
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬ টা
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
বিগ ব্যাশ
হোবার্ট-মেলবোর্ন
সরাসরি, বেলা ২টা ১৫
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টি-টোয়েন্টি
সানরাইজার্স-প্রিটোরিয়া
সরাসরি, রাত সাড়ে ৯ টা
স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের বিপিএল কারও কারও কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, কারও কাছে বিশ্বকাপ দলের টিকিট হাতে পাওয়া। নাজমুল হোসেন শান্ত সেই লক্ষ্যেই ছুটছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গিয়েছিল শান্তর নেতৃত্বে খেলতে। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জ—বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেওয়া।
বিপিএলের প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া শান্তকে নিয়ে আশাবাদী রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ, ‘শান্তকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছে। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছে এবং সে পারফর্ম করেছে।’ যদি টুর্নামেন্টজুড়ে নিজের ফর্ম ধরে রাখতে পারে, বিশ্বকাপ দলে ফেরাটা শান্তর সময়ের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্ট দেখে কি আর দল দেবেন নির্বাচকেরা?
বিসিবির দুই নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও হাসিবুল হোসেন শান্ত আছেন সিলেটে। দুজনই জানালেন, সিলেট পর্বেই তাঁদের দল দিয়ে দিতে হবে। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে জানা গেল, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১ জানুয়ারি। তার মানে, দুই দিনের মধ্যেই বিশ্বকাপের দল হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে দল জমা দিলেও বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকে আইসিসির সাপোর্ট পিরিয়ডের আগে। তবে সেই পরিবর্তন বড়জোর দু-একটি জায়গায় হতে পারে। লিপু ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদাহরণ দিয়েই বললেন, ‘গতবার তো আমাদের সাইফ উদ্দিন শেষ মুহূর্তে বাদ গেল, (তানজিম) সাকিব এল। আমাদের একটা চাহিদাপত্র তো সব সময় দেওয়াই থাকে। সেখানে আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি (নমনীয়তা) রাখি এক-দুই দিন। আমরা যেকোনো সময় পরিবর্তন করতেই পারব, প্রতিটা দলই তা করতে পারবে টুর্নামেন্টের আগে। আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুক, সবাই ফর্ম ধরে রাখুক—এটাই চাওয়া।’
১ জানুয়ারির মধ্যে আইসিসিকে দল দিলেও বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করতে পারে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। ২০২৬ বিপিএলে মাত্র ৪ ম্যাচ শেষ হয়েছে। প্রথম ম্যাচে বড় স্কোর দেখা গেলেও পরে অবশ্য মাঝারি স্কোরে দেখা গেছে। রাতের কুয়াশা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলগুলোর জন্য। কন্ডিশনের এই চ্যালেঞ্জ মানিয়ে নিয়ে নিজেদের সেরাটা দেবেন ক্রিকেটাররা, সেটাই প্রত্যাশা লিপুর। গতকাল আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কুয়াশার কারণে উইকেট একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় বোলারদের জন্য। এটাই ক্রিকেট, কন্ডিশন তো আর বদলানো যাবে না। অ্যাডাপ্ট (মানিয়ে নেওয়া) যত ভালো করা যায়। কালকের (পরশু রাতে) ম্যাচ খুব ক্রিটিক্যাল স্টেজে নিয়ে গেল, এটা আরও সহজে জিততে পারত (সিলেট)। এই জায়গাগুলোয় খেলোয়াড়দের উন্নতি আর সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ফিল্ডারদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি কুয়াশা দেখেছি মাঠে। ভবিষ্যতে ডিমান্ড করা যেতে পারে যে ঠিক এই সময়ে এই কন্ডিশনে প্র্যাকটিস করার সুযোগ চাই; যাতে মানসিকভাবে অভ্যস্ত হওয়া যায়। শ্রীলঙ্কার ভেন্যুগুলোতে দেখেছি সাইড উইকেটে ফ্লাডলাইট ফ্যাসিলিটিজ আছে। আমাদের একাডেমি মাঠ বা ইনডোর-সংলগ্ন মাঠেও এগুলো বাড়ানো উচিত।’
এই বিপিএলের শুরুতে বেশ বিতর্ক দেখা গেলেও মাঠে খেলা গড়ানোর পর তা কিছুটা কমেছে। গত পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকির মৃত্যু ছুঁয়ে গেছে সবাইকে। সেই শোক কাটিয়ে আবারও খেলায় মনোযোগ সবার। বিপিএলের মাঝে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল সিলেটে ব্যস্ত ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি নিয়ে। গতকাল তিনি সভা করেছেন সিলেটে ‘মিনি বিসিবি’ স্থাপনের কাজ নিয়ে।
