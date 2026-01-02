অ্যাশেজ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে খাজা

ক্রীড়া ডেস্ক
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে। অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন উসমান খাজা। আজ সিডনিতে সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ক্রিকেটকে বিদায়ের এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) পরশু বাংলাদেশ সময় ভোরে শুরু হবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট। আজ এসসিজির সংবাদ সম্মেলনে যখন তিনি এসেছেন, তখন বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন খাজা। পরিবারের সামনে অবসরের ঘোষণার সময় আবেগ সামলানো কি এত সহজ! অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘অনেক দিন ধরেই আমি এটা নিয়ে ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল এটাই হতে পারে আমার শেষ সিরিজ।’
২০১১ সালে সিডনিতে অ্যাশেজে রিকি পন্টিং চোট পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে যায় খাজার। ১৪ বছর পর সেই ভেন্যুতেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন বলে খাজা একটু নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন। আজ সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘সিডনির এই মাঠকে আমি ভালোবাসি। সেখানে মর্যাদার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বিদায় নিতে পারছি বলে ভালো লাগছে।’
অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ২০২৭ পর্যন্ত খাজাকে তাঁদের পরিকল্পনায় রেখেছিলেন বলে জানা গেছে। তবে পরিবারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে খাজা নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থেকেছেন। সিডনিতে আজ সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘কিছুদিন আগে যখন তাঁকে (ম্যাকডোনাল্ড) জানালাম, তিনি তখনো ভেবেছিলেন ২০২৭ পর্যন্ত খেলতে পারি। তবে র্যাচেলের (তাঁর স্ত্রী) সঙ্গে কথা বলেছি। সিরিজের (এবারের অ্যাশেজ) শুরুটা আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টের দলে জায়গা না পাওয়াটা অবসরের একরকম ইঙ্গিত ছিল। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একদমই সরিনি।’
২০১১ থেকে এখন পর্যন্ত ৮৭ টেস্ট, ৪০ ওয়ানডে ও ৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন খাজা। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ৪৩.৩৯ গড়ে ১৬ সেঞ্চুরি ও ২৮ ফিফটিতে করেছেন ৬২০৬ রান। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কও অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট শেষে খাজাকে অবসরের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে। এবারের অ্যাশেজে ৩ ম্যাচে ৫ ইনিংসে এখন পর্যন্ত ১৫৩ রান করেছেন।
