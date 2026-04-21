ইউরোপের লিগে দল কিনলেন গেইল

বোলারদের কাছে রীতিমতো আতঙ্ক ছিলেন ক্রিস গেইল। চার-ছক্কা মেরে প্রতিপক্ষ দলকে ছন্নছাড়া করে দিতেন চোখের পলকেই। আইপিএল, বিপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ছিল তাঁর পদচারণা। ইউনিভার্স বস নামে পরিচিত এই ক্যারিবীয় কিংবদন্তি এবার নিজেই একটি দল কিনেছেন।
ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগের (ইটিপিএল) প্রথম আসরে গ্লাসগোভিত্তিক একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সহ-স্বত্বাধিকারী হয়েছেন গেইল। ভারতের মুগাফি গ্রুপের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় দল কিনেছেন তিনি। ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম দেওয়া হয়েছে গ্লাসগো মুগাফিয়ান্স। প্রাথমিকভাবে এই দলটি কেনার কথা ছিল রাহুল দ্রাবিড় ও রবীচন্দ্রন অশ্বিনের নেতৃত্বাধীন একটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের। তবে বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, তাঁরা (দ্রাবিড়-অশ্বিন) এখন ডাবলিনভিত্তিক দল কেনার কথা ভাবছেন।
ইটিপিএলের মাধ্যমে ইউরোপ থেকে অনেক তারকা ক্রিকেটার উঠে আসবে বলে মনে করেন গেইল। নতুন দায়িত্ব পেয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘এই ফ্র্যাঞ্চাইজির যৌথ মালিকানার দায়িত্ব পাওয়া আমার জন্য নতুন ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়। উদীয়মান স্থানীয় প্রতিভা ওভবিষ্যতের নায়কদের গড়ে তোলার মঞ্চ এই ইটিপিএল। নতুন এই যাত্রা শুরু করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’
আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে এবারই প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে ইটিপিএল। আমস্টারডাম, রটারডাম, বেলফাস্ট, ডাবলিন, গ্লাসগো, এডিনবার্গ—এই ছয় শহরের ছয় দল অংশ নেবে এবার। ২৬ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ইউরোপের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট।
১৯৯৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে ১০৩ টেস্ট, ৩০১ ওয়ানডে ও ৭৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন গেইল। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট জনপ্রিয় হওয়ার আগেই বিস্ফোরক ব্যাটিং করতেন তিনি। ২০০৪ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০১২ ও ২০১৬ সালে দুইবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—এই তিনটি আইসিসি ইভেন্টের শিরোপা জিতেছেন গেইল।
ফুটবলবিশ্বে বরাবরই নিউজিল্যান্ডের পরিচয় লড়াকু এক ‘আন্ডারডগ’ হিসেবে। ২০১০ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ না হেরেও গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার দৃশ্য ফুটবলপ্রেমীদের মনে এখনো অমলিন। তবে এরপর দীর্ঘ ১৬ বছরের অপেক্ষা, বারবার বাছাইপর্বের শেষ বাধা পার হতে না পারার আক্ষেপ আর হৃদয়ভঙ্গ—সবকিছুর অবসান২৩ মিনিট আগে
ডোপিংয়ে চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে ভারত। অ্যাথলেটিকস ইন্টেগ্রিটি ইউনিট (এআইইউ) গতকাল এই তথ্য জানিয়েছে। এআইইউর তালিকায় একেবারে প্রথম সারিতেই রয়েছে এশিয়ার এই দেশ।৪১ মিনিট আগে
বয়স মাত্র ২২ বছর। এই অল্প বয়সে টেনিস কোর্টে যেভাবে রাজত্ব করে চলেছেন কার্লোস আলকারাজ, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। এবার তিনি জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। এই পুরস্কার জয়ের স্বপ্ন স্প্যানিশ টেনিস তারকা দেখেছিলেন তিন বছর আগেই।২ ঘণ্টা আগে
২০০২ সালে জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার দেশটির ইতিহাসে সেটাই সবশেষ কোনো বিশ্বকাপ। তবে গত ২০ বছরে হেক্সা পূর্ণ করতে পারেনি সেলেসাওরা। এবার তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উপযুক্ত সময় মনে করছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার কাফু।৩ ঘণ্টা আগে