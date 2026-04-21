বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে আলকারাজের আবেগী বার্তা

আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ৪৩
লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছেন কার্লোস আলকারাজ। ছবি: সংগৃহীত

বয়স মাত্র ২২ বছর। এই অল্প বয়সে টেনিস কোর্টে যেভাবে রাজত্ব করে চলেছেন কার্লোস আলকারাজ, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। এবার তিনি জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। এই পুরস্কার জয়ের স্বপ্ন স্প্যানিশ টেনিস তারকা দেখেছিলেন তিন বছর আগেই।

লরিয়াসের পুরস্কার আগেও জিতেছেন আলকারাজ। তবে ২০২৩ সালে সেই পুরস্কারটা ছিল ব্রেকথ্রু পুরস্কার। সেবার লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছিলেন লিওনেল মেসি। তিন বছর পর এবার আলকারাজ সেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছেন। পুরস্কার জিতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা।

মাদ্রিদে গত রাতে পুরস্কার জয়ের রাতে আলকারাজ যেন ফিরে গেলেন তিন বছর আগে। স্প্যানিশ টেনিস তারকা বলেন, ‘তিন বছর আগে আমি প্যারিসে লরিয়াস ব্রেকথ্রু পুরস্কার পেয়েছিলাম এবং আমার এক নায়ক লিওনেল মেসির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যিনি তখন লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছিলেন। তখন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, একদিন হয়তো আমিও তার মতো এই তালিকায় থাকব। আজ (গতকাল) আমি তা পেরেছি। মেসি, রজার ফেদেরার, নোভাক জোকোভিচ, উসাইন বোল্ট, রাফায়েল নাদালের মতো কিংবদন্তিদের পথ অনুসরণ করে এখানে এসেছি। এই মুহূর্তটি তাই আমার জন্য খুবই বিশেষ।’

২২ বছর বয়সী আলকারাজ গত বছর সর্বোচ্চ আট শিরোপা জিতেছেন। যার মধ্যে রয়েছে রোলাঁ গারো ও ইউএস ওপেনের মতো শিরোপা। এ ছাড়া ইয়ানিক সিনারের সঙ্গে লড়ে বছরটা শেষ করেছেন শীর্ষে থেকে।

২০২৫ সালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি আলকারাজ পেলেন এ বছরে। লরিয়াসের বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে স্প্যানিশ টেনিস তারকা বলেন, ‘আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারছি কেন এই পুরস্কারগুলো বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ জানাতে চাই ইয়ানিক সিনারকে। একে অপরের বিপক্ষে না খেললে এমন উচ্চতায় পৌঁছানো সম্ভব হতো না।’

আলকারাজ তাঁর ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত সাতটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। যার মধ্যে দুই বার করে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন এবং ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতেছেন। এ বছর প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার তিনি পাবেন না তো আর কে পাবেন!

২০২৬ লরিয়াস বর্ষসেরা পুরস্কারে কে কী পেলেন

বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ কার্লোস আলকারাজ

বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ আরিনা সাবালেঙ্কা

বর্ষসেরা দল পিএসজি

বর্ষসেরা তরুণ ক্রীড়াবিদ লামিনে ইয়ামাল

