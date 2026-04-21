বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে আলকারাজের আবেগী বার্তা

বয়স মাত্র ২২ বছর। এই অল্প বয়সে টেনিস কোর্টে যেভাবে রাজত্ব করে চলেছেন কার্লোস আলকারাজ, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। এবার তিনি জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। এই পুরস্কার জয়ের স্বপ্ন স্প্যানিশ টেনিস তারকা দেখেছিলেন তিন বছর আগেই।
লরিয়াসের পুরস্কার আগেও জিতেছেন আলকারাজ। তবে ২০২৩ সালে সেই পুরস্কারটা ছিল ব্রেকথ্রু পুরস্কার। সেবার লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছিলেন লিওনেল মেসি। তিন বছর পর এবার আলকারাজ সেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছেন। পুরস্কার জিতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা।
মাদ্রিদে গত রাতে পুরস্কার জয়ের রাতে আলকারাজ যেন ফিরে গেলেন তিন বছর আগে। স্প্যানিশ টেনিস তারকা বলেন, ‘তিন বছর আগে আমি প্যারিসে লরিয়াস ব্রেকথ্রু পুরস্কার পেয়েছিলাম এবং আমার এক নায়ক লিওনেল মেসির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যিনি তখন লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছিলেন। তখন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, একদিন হয়তো আমিও তার মতো এই তালিকায় থাকব। আজ (গতকাল) আমি তা পেরেছি। মেসি, রজার ফেদেরার, নোভাক জোকোভিচ, উসাইন বোল্ট, রাফায়েল নাদালের মতো কিংবদন্তিদের পথ অনুসরণ করে এখানে এসেছি। এই মুহূর্তটি তাই আমার জন্য খুবই বিশেষ।’
২২ বছর বয়সী আলকারাজ গত বছর সর্বোচ্চ আট শিরোপা জিতেছেন। যার মধ্যে রয়েছে রোলাঁ গারো ও ইউএস ওপেনের মতো শিরোপা। এ ছাড়া ইয়ানিক সিনারের সঙ্গে লড়ে বছরটা শেষ করেছেন শীর্ষে থেকে।
২০২৫ সালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি আলকারাজ পেলেন এ বছরে। লরিয়াসের বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে স্প্যানিশ টেনিস তারকা বলেন, ‘আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারছি কেন এই পুরস্কারগুলো বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ জানাতে চাই ইয়ানিক সিনারকে। একে অপরের বিপক্ষে না খেললে এমন উচ্চতায় পৌঁছানো সম্ভব হতো না।’
আলকারাজ তাঁর ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত সাতটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। যার মধ্যে দুই বার করে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন এবং ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতেছেন। এ বছর প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার তিনি পাবেন না তো আর কে পাবেন!
২০২৬ লরিয়াস বর্ষসেরা পুরস্কারে কে কী পেলেন
বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ কার্লোস আলকারাজ
বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ আরিনা সাবালেঙ্কা
বর্ষসেরা দল পিএসজি
বর্ষসেরা তরুণ ক্রীড়াবিদ লামিনে ইয়ামাল
২০০২ সালে জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার দেশটির ইতিহাসে সেটাই সবশেষ কোনো বিশ্বকাপ। তবে গত ২০ বছরে হেক্সা পূর্ণ করতে পারেনি সেলেসাওরা। এবার তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উপযুক্ত সময় মনে করছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার কাফু।১ ঘণ্টা আগে
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস—এবারের আইপিএলে দুই দলেরই পয়েন্ট ৬। তবে নেট রানরেটের কারণে হায়দরাবাদ পয়েন্ট টেবিলের চারে। পাঁচে অবস্থান করছে হায়দরাবাদ। আজ দুই দলের যেকোনো এক দল জিতলেই সেরা চারে অবস্থান পোক্ত করবে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে শুরু হবে দিল্লি-হায়দ২ ঘণ্টা আগে
দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ আলভারো আরবেলোয়া। ক্লাবকে সঠিক পথে ফেরানোর আশ্বাস দিলেও মাঠের ফল পক্ষে আসেনি। এ অবস্থায় দায়িত্ব নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ফেডারেশন কাপের গ্রুপপর্ব এখন শেষ পর্যায়ে। বিশেষ করে ‘বি’ গ্রুপে আজকের দুটি ম্যাচে লুকিয়ে আছে সমীকরণের মারপ্যাঁচ। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং বাংলাদেশ পুলিশ এফসির ভাগ্য নির্ভর করছে এতে। এমনকি সব ম্যাচ শেষ করা ফর্টিস এফসিও খাতার বাইরে নেই।৩ ঘণ্টা আগে