‘ভারতীয় বোর্ড আইসিসিকে নিয়ন্ত্রণ করে’

সাইমন হারমার। ছবি: সংগৃহীত

আইসিসিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ক্ষমতা নিয়ে অতীতে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। বর্তমান-সাবেক অনেক ক্রিকেটার সরাসরি আইসিসিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলেই দাবি করেছেন। সবশেষ তেমন কিছুই বললেন সাইমন হারমার। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনারের দাবি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিসিসিআই।

হারমারের দাবি, বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের আধিপত্য কেবল মাঠের পারফরম্যান্সে নয়, বরং তাদের বিশাল বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। তার মতে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) জয়ের পরও বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। গত বছর লর্ডসে অনুষ্ঠিত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৯১-৯২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসার পর এটাই তাদের প্রথম বড় টেস্ট শিরোপা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হারমার বলেন, ‘ভারতের বাণিজ্যিক শক্তির কারণেই সব ক্ষমতা তাদের হাতে। বিসিসিসিআই-ই আইসিসিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে খেলোয়াড় হিসেবে আমরা কেবল নিজের কাজটাই করতে পারি। শিরোপা জিতলেই কেবল এই বয়ান বদলানো সম্ভব।’

বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা দল নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট হারমার। তাঁর মতে, প্রধান কোচ শুকরি কনরাড এবং অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার অধীনে দলটি তারকা নির্ভর নয়, বরং সমষ্টিগত শক্তির ওপর গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে হারমার বলেন, ‘আমাদের এই দল অংশগুলোর যোগফলের চেয়েও বড়। এখানে মাত্র কয়েকজন সুপারস্টার থাকলেও সবাই মিলে শক্তিশালী ইউনিট তৈরি করেছে। কোচ কনরাডের সোজাসাপ্টা মনোভাবের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘কোচ সরাসরি কথা বলেন—এটা আমি পছন্দ করি।’

কাউন্টির অবকাঠামো ভালো হলেও মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হারমার, ‘১৮টি দল থাকায় মাঝারি মানের খেলোয়াড়দের টিকে থাকার সুযোগ তৈরি হয়। অনেকেই শুধু চুক্তি ধরে রাখতে ন্যূনতম পারফরম্যান্স করে যাচ্ছে। দক্ষতা থাকলেই হবে না, চাপের মুহূর্তে লড়াই করার মানসিকতাও জরুরি।’

