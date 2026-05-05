Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তান সিরিজে নতুন ফিল্ডিং কোচ পাচ্ছে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ২১: ৩৫
ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন আশিকুর রহমান মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

কোমরের চোটে পড়েছেন বাংলাদেশের ফিল্ডিং কোচ জেমস প্যামেন্ট। আপাতত চোট থেকে সেরে ওঠার চেষ্টায় আছেন তিনি। পাকিস্তান সিরিজে তাই নতুন ফিল্ডিং কোচ পাচ্ছে বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন আশিকুর রহমান মজুমদার। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

প্যামেন্টের চোটে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোচিং প্যানেলে ডাক পেলেন আশিক। ঘরোয়া ক্রিকেট লিগের বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সবশেষ মৌসুমে ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচের দায়িত্বে ছিলেন আশিক। টুর্নামেন্টের মাঝপথে মাহবুব আলী জাকি ইন্তেকাল করলে এই দায়িত্ব পান তিনি। এবার হঠাৎ করে জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে যুক্ত হলেন আশিক।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজে মাঠে বেশি দর্শক টানতে একটা উদ্যোগ নিয়েছে বিসিবি। শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা পয়সায় গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখার সুযোগ করে দিয়েছে সংস্থাটি। দুই দলের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৮ মে। ভেন্যু মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিরিজের দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট শুরু হবে ১৬ মে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দল: নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, লিটন কুমার দাস, মুমিনুল হক সৌরভ, তানজিদ হাসান তামিম, মেহেদী হাসান মিরাজ, মাহমুদুল হাসান জয়, সাদমান ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, শরীফুল ইসলাম, অমিত হাসান ও ইবাদত হোসেন।

