পানিতে ভাসা কুমিল্লার মাঠে মোহামেডানের জয়

অঝোরে বৃষ্টির কারণে বিরতির পর খেলা বন্ধ থাকল প্রায় ঘণ্টাখানেক। বৃষ্টি বন্ধ হলেও মাঠে পানি ছিল বেশ। যার ফলে ঠিকঠাকভাবে এগোচ্ছিল না বল। জোরাল শট আটকে যায় কাদাপানির কারণে। এমন মাঠেই রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে আজ ৩–০ গোলে হারিয়ে ফেডারেশন কাপের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উঠেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে গত কয়েক ম্যাচের মতো এবারও প্রতিপক্ষকে উসকে দিতে ব্যানার নিয়ে হাজির হন মোহামেডান সমর্থকেরা। কোরবানি ঈদ এলেই হাট বসে রহমতগঞ্জের মাঠে। তাই এনিয়ে সাজানো হয় বিদ্রুপাত্মক ব্যানার।

রহমতগঞ্জের ফুটবলাররা অবশ্য এসবের জবাব দিতে পারেননি। ২৮ মিনিটে জুয়েল মিয়ার গোলে এগিয়ে যায় মোহামেডান। বিরতির পর ৫৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণও করেন তিনি। ৭৬ মিনিটে শেষ গোলটি আসে সৌরভ দেওয়ানের পা থেকে।

এলিমিনেটর রাউন্ডে এই জয়ে আগামী মঙ্গলবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ব্রাদার্স ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে মোহামেডান। আজ কিংস অ্যারেনায় প্রথম কোয়ালিফায়ারে বসুন্ধরা কিংসের কাছে ৪–০ গোলে হেরেছে ব্রাদার্স।

