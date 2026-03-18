ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন সাকিব

পবিত্র মাহে রমজান শেষের দিকে। মুসলিম উম্মাহর জন্য অপেক্ষা করছে খুশির ঈদ। ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। বাফেলো বাংলায় এই শুভেচ্ছা জানান তিনি।
শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সাকিব বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। আশা করি সবার রমজান মাস ভালোভাবে কেটেছে, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে কেটেছে। আল্লাহ আপনাদের দোয়া কবুল করুক ৷ সবাই ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন ঈদ মোবারক।’
লম্বা সময় ধরেই বাংলাদেশ দলের বাইরে আছেন সাকিব। সবশেষ ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর আর লাল-সবুজ জার্সিতে দেখা যায়নি সাকিবকে। তাঁকে ফেরাতে চেষ্টার কমতি নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। তবে বিসিবি চাইলেও সবকিছু হচ্ছে না। হত্যা মামলা, চেক প্রতারণার মামলাসহ আরও বেশ কিছু অনেক মামলা রয়েছে সাকিবের নামে। এসব মামলা লড়ে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করেই এই ক্রিকেটারকে দেশে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। তবে আশার কথা হলো, সাকিবের মামলার ফাইল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে বিসিবি।
সম্প্রতি সাকিবের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘সাকিবকে নিয়ে ইদানীং যেসব কার্যক্রম চলছে, বেশ দ্রুততার সঙ্গে হচ্ছে। আমি যতটুকু দেখছি বা আমি যতটুকু জানি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে যে, হয়তো আমরা সামনে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো দেখব সাকিব দেশে ফিরে এসেছে।’
আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। ব্ল্যাক ক্যাপদের বিপক্ষে সিরিজে সাকিবকে পাওয়া যাবে কি না—এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি ফাহিম, ‘না (নিউজিল্যান্ড সিরিজে সাকিবের খেলা)। আসার ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে যেকোনো সময় হয়তো চলে আসতে পারে। আমি ইতিবাচকভাবেই দেখব। আমি চাইব, সে আসুক। ব্যাপারটা যেন এমন হয় সে দলে থাকলে দলে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করবে।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে অধিনায়কত্বের পাশাপাশি বল হাতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। এবার সেটারই ফল পেলেন বাংলাদেশের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক।২১ মিনিট আগে
প্রথম লেগে পিছিয়ে পড়াটাই যেকোনো দলের জন্য একটা চাপ। সেই চাপটা আছে লিভারপুলের ওপরও। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে তুর্কি ক্লাব গ্যালাতাসারাইয়ের মাঠে গিয়ে হেরে এসেছে আর্নে স্লটের দল। তাই দ্বিতীয় লেগে ‘জিততেই হবে’ এমন চাপ নিয়ে খেলতে নামবে অলরেডরা।১ ঘণ্টা আগে
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ফাইনাল ঘিরে নজিরবিহীন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ)। আফকনের ফাইনালে সেনেগাল জিতলেও দুই মাস পর বিজয়ী হিসেবে আরেক ফাইনালিস্ট মরক্কোর নাম ঘোষণা করেছে সিএএফ। সংস্থাটির এই সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ফুটবল ভক্তরা।২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের কাবুলের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাকিস্তানের বিমান হামলায় ৪০০ জন নিহত হওয়ার খবর শোনা গেছে। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। হামলার প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আফগানিস্তানের স্পিনার আল্লাহ গজনফার। এই ঘটনায় পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে কাছের বন্ধু ভারতকে পাশে চান আফগান স্পিনার৩ ঘণ্টা আগে