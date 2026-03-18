ক্রিকেট

ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক    
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব। ফাইল ছবি

পবিত্র মাহে রমজান শেষের দিকে। মুসলিম উম্মাহর জন্য অপেক্ষা করছে খুশির ঈদ। ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। বাফেলো বাংলায় এই শুভেচ্ছা জানান তিনি।

শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সাকিব বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। আশা করি সবার রমজান মাস ভালোভাবে কেটেছে, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে কেটেছে। আল্লাহ আপনাদের দোয়া কবুল করুক ৷ সবাই ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন ঈদ মোবারক।’

লম্বা সময় ধরেই বাংলাদেশ দলের বাইরে আছেন সাকিব। সবশেষ ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর আর লাল-সবুজ জার্সিতে দেখা যায়নি সাকিবকে। তাঁকে ফেরাতে চেষ্টার কমতি নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। তবে বিসিবি চাইলেও সবকিছু হচ্ছে না। হত্যা মামলা, চেক প্রতারণার মামলাসহ আরও বেশ কিছু অনেক মামলা রয়েছে সাকিবের নামে। এসব মামলা লড়ে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করেই এই ক্রিকেটারকে দেশে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। তবে আশার কথা হলো, সাকিবের মামলার ফাইল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে বিসিবি।

সম্প্রতি সাকিবের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘সাকিবকে নিয়ে ইদানীং যেসব কার্যক্রম চলছে, বেশ দ্রুততার সঙ্গে হচ্ছে। আমি যতটুকু দেখছি বা আমি যতটুকু জানি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে যে, হয়তো আমরা সামনে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো দেখব সাকিব দেশে ফিরে এসেছে।’

আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। ব্ল্যাক ক্যাপদের বিপক্ষে সিরিজে সাকিবকে পাওয়া যাবে কি না—এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি ফাহিম, ‘না (নিউজিল্যান্ড সিরিজে সাকিবের খেলা)। আসার ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে যেকোনো সময় হয়তো চলে আসতে পারে। আমি ইতিবাচকভাবেই দেখব। আমি চাইব, সে আসুক। ব্যাপারটা যেন এমন হয় সে দলে থাকলে দলে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করবে।’

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

মারা গেছেন অভিনেতা শামস সুমন

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতে আইসিসির সুখবর পেলেন মিরাজ

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতে আইসিসির সুখবর পেলেন মিরাজ

পরীক্ষায় পাস করতে পারবে তো লিভারপুল

পরীক্ষায় পাস করতে পারবে তো লিভারপুল

ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন সাকিব

ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন সাকিব

সেনেগালের শিরোপা পেল মরক্কো, ফুটবল দুনিয়ায় তোলপাড়

সেনেগালের শিরোপা পেল মরক্কো, ফুটবল দুনিয়ায় তোলপাড়