আইসিসির এই ম্যাচ রেফারিকে ভারতের ‘দালাল’ বলছেন রমিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এখন খেলার চেয়ে ধুলোই ওড়ে বেশি। মাঠের লড়াই তো তেমন একটা জমে না। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় ঠিকই আলোচনা-শোরগোল তৈরি হয়। এবারের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব-জসপ্রীত বুমরারা করমর্দন না করায় ঘটে গেছে লঙ্কাকাণ্ড।
দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ ঘিরে ঘটে যাওয়া লঙ্কাকাণ্ডে ‘বলির পাঁঠা’ বনে গেলেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। তাঁকে অপসারণের দাবি পর্যন্ত তুলেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যদিও পিসিবির সেই দাবি মেনে নেয়নি আইসিসি। এমন অবস্থায় এশিয়া কাপ বয়কটের হুমকিও দিয়েছিল পাকিস্তান। এ কারণে দুবাইয়ে গতকাল পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছে। পাইক্রফট ক্ষমা চাওয়াতেই মূলত খেলতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান।
আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলা নিয়ে যখন দোটানায় পাকিস্তান, তখন পিসিবির সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন রমিজ রাজা। সাংবাদিকদের তখন পাকিস্তানি ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘একটা জিনিস সব সময় দেখে আসছি যে অ্যান্ডি পাইক্রফট ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য খুবই প্রিয়। ভারতের জন্যই যেন তিনি নির্ধারিত ম্যাচ রেফারি হয়ে গেছেন। ভারতের ৯০-এর বেশি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। এটা একপাক্ষিক ব্যাপার হয়ে গেছে। নির্লজ্জতার মতো এমন ঘটনা কখনোই হতে দেওয়া ঠিক না। নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম এটা। আশা করি, সামনে সবকিছু ঠিক হবে।’
১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার জানিয়েছিলেন, এই জয় ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন সূর্য। পেহেলগামে সন্ত্রাসীদের হামলায় হতাহতদের প্রতি সম্মান জানাতেই মূলত সালমান আলী আঘা-শাহিন শাহ আফ্রিদিদের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটাররা করমর্দন করেননি বলে উল্লেখ করেছিলেন সূর্য। ভারতীয় সরকার, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)—তাদের সঙ্গে মিলিয়েই এই সিদ্ধান্ত (পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানো) নেওয়া হয়েছিল বলে দুবাইয়ে ভারতীয় অধিনায়ক এটা উল্লেখ করেছিলেন।
সূর্যকুমারের সেদিনের বলা কথা নিয়েও আপত্তি করেছেন রমিজ। পিসিবির সদরদপ্তরে গতকাল সাংবাদিকদের পাকিস্তানি ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেছিলেন, ‘আমার সবচেয়ে বড় আপত্তির জায়গা হচ্ছে সূর্যকুমার যাদব ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যা বলেছে, সেটা নিয়ে। খুবই জটিল ব্যাপার সেটা। যদি ক্ষমা চাওয়া হয়, তাহলে ঠিক আছে। যদি ক্রিকেট রাজনীতির ময়দান হয়, তাহলে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব না।’
দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফট ছিলেন ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে। সেদিন টসের সময় সালমানকে টসের সময় সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন করতে পাইক্রফট নিষেধ করেছিলেন বলে পিসিবি অভিযোগ করেছিল। যদিও পিসিবির এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয় আইসিসি। যদি গতকাল পাকিস্তান না খেলত, তাহলে আমিরাত ওয়াকওভার পেয়ে উঠে যেত সুপার ফোরে। শেষ পর্যন্ত বাঁচা-মরার এই ম্যাচে ৪১ রানে জিতে পাকিস্তান উঠে গেছে সুপার ফোরে। যে পাইক্রফটের বিরুদ্ধে পিসিবির অভিযোগ, আইসিসির এই ম্যাচ রেফারি ২০০৯ থেকে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ৫৩৬ ম্যাচে পাইক্রফট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচেও তিনি ছিলেন ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে।
