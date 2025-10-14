ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও লিটনকে নিয়ে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় বাঁ পাশের পেটের মাংসপেশিতে চোট পেয়েছিলেন লিটন দাস। এরপর আর খেলতে নামেননি তিনি। তখন থেকে যে শুরু হয়েছে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া, সেটা এখনো চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের ছয় ম্যাচের একটাতেও খেলতে পারেননি লিটন। এই সিরিজ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ১৮ অক্টোবর শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজে লিটনের না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। লিটন আজ তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে এমআরআই করিয়েছেন বলে বিসিবি সূত্রে জানা গেছে।
লিটনকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী জানিয়েছেন, শিগগিরই লিটনের ব্যাপারে আপডেটেড তথ্য চলে যাবে নির্বাচকদের কাছে। দেবাশিষ বলেছেন, ‘লিটনের মাংসপেশির চোট মূলত সেরে গেছে। আজ বা কাল এমআরআই করবেন, এটা নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ—পুনর্বাসনে কত দূর এগিয়েছে তা বোঝার জন্য। কাল হয়তো নির্বাচকদের কাছে আমরা তার বিষয়ে প্রতিবেদন দেব। লিটন এখনো ব্যাটিং শুরু করেনি। কয়েকটি রানিং সেশন হয়েছে। আরও কয়েকটি হবে। এরপর ফিটনেস ট্রেইনার ও এমআরআই রিপোর্ট দেখেই জানা যাবে, তারপর কী করা হবে।’
বাংলাদেশ দল বর্তমানে আবুধাবিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। সিরিজ শেষে আগামীকাল বিকেল ও রাতে দুই দফায় মেহেদী হাসান মিরাজ-জাকের আলী অনিকরা ঢাকায় ফিরবেন। একই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজও দুইটি ভিন্ন ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছাবে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে।
বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে পরশু। ১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর তিনটি ওয়ানডে হবে মিরপুরে।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাতীয় দলের নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্তর মতে ওয়ানডে সিরিজে লিটন না থাকলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফিরতে পারেন তিনি। শান্ত বলেন, ‘লিটন আজ এমআরআই করাতে গিয়েছে। রিপোর্ট আসার পর চিকিৎসকেরা বিস্তারিত জানাবেন। এখনও ব্যাটিং শুরু করেনি। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার কার্যক্রম চলছে। সম্ভবত আরও কিছুদিন লাগবে তার মাঠে ফিরতে। আমরা যতটুকু জানি, ওয়ানডে সিরিজে তাকে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো টি-টোয়েন্টি দিয়েই ফিরবে।’
লিটন টি-টোয়েন্টিতে ফিরলে অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন। কারণ, এ বছরের মে মাসে তাঁকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি এই সংস্করণে অধিনায়ক থাকবেন।
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় বাঁ পাশের পেটের মাংসপেশিতে চোট পেয়েছিলেন লিটন দাস। এরপর আর খেলতে নামেননি তিনি। তখন থেকে যে শুরু হয়েছে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া, সেটা এখনো চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের ছয় ম্যাচের একটাতেও খেলতে পারেননি লিটন। এই সিরিজ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ১৮ অক্টোবর শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজে লিটনের না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। লিটন আজ তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে এমআরআই করিয়েছেন বলে বিসিবি সূত্রে জানা গেছে।
লিটনকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী জানিয়েছেন, শিগগিরই লিটনের ব্যাপারে আপডেটেড তথ্য চলে যাবে নির্বাচকদের কাছে। দেবাশিষ বলেছেন, ‘লিটনের মাংসপেশির চোট মূলত সেরে গেছে। আজ বা কাল এমআরআই করবেন, এটা নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ—পুনর্বাসনে কত দূর এগিয়েছে তা বোঝার জন্য। কাল হয়তো নির্বাচকদের কাছে আমরা তার বিষয়ে প্রতিবেদন দেব। লিটন এখনো ব্যাটিং শুরু করেনি। কয়েকটি রানিং সেশন হয়েছে। আরও কয়েকটি হবে। এরপর ফিটনেস ট্রেইনার ও এমআরআই রিপোর্ট দেখেই জানা যাবে, তারপর কী করা হবে।’
বাংলাদেশ দল বর্তমানে আবুধাবিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। সিরিজ শেষে আগামীকাল বিকেল ও রাতে দুই দফায় মেহেদী হাসান মিরাজ-জাকের আলী অনিকরা ঢাকায় ফিরবেন। একই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজও দুইটি ভিন্ন ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছাবে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে।
বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে পরশু। ১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর তিনটি ওয়ানডে হবে মিরপুরে।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাতীয় দলের নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্তর মতে ওয়ানডে সিরিজে লিটন না থাকলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফিরতে পারেন তিনি। শান্ত বলেন, ‘লিটন আজ এমআরআই করাতে গিয়েছে। রিপোর্ট আসার পর চিকিৎসকেরা বিস্তারিত জানাবেন। এখনও ব্যাটিং শুরু করেনি। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার কার্যক্রম চলছে। সম্ভবত আরও কিছুদিন লাগবে তার মাঠে ফিরতে। আমরা যতটুকু জানি, ওয়ানডে সিরিজে তাকে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো টি-টোয়েন্টি দিয়েই ফিরবে।’
লিটন টি-টোয়েন্টিতে ফিরলে অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন। কারণ, এ বছরের মে মাসে তাঁকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি এই সংস্করণে অধিনায়ক থাকবেন।
খেলোয়াড়ি জীবনেও প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে হুটহাট লেগে যেত গৌতম গম্ভীরের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আইপিএল-সব জায়গাতেই দেখা গেছে এমন ঘটনা। ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর গত ১৫ মাসে শুনেছেন অনেক সমালোচনা। সেই তুলনায় মাথা গরম খুব কমই করেছেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর আঘাত এলে তিনি সেটা কিছুতেই মানতে পারেন না।২২ মিনিট আগে
আবুধাবিতে আজ রাতে তৃতীয় ওয়ানডে দিয়ে শেষ হচ্ছে বাংলদেশ-আফগানিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এই সিরিজের পর রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের যাওয়ার কথা পাকিস্তানে। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানকে আতিথেয়তা দেবে পাকিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে
প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই ওয়ানডে সিরিজ খুইয়ে বসে আছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে।৩ ঘণ্টা আগে
একটা সময় তিন সংস্করণের মধ্যে ওয়ানডেতেই শক্তিশালী ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কী সময় এল—‘প্রিয়’ এই সংস্করণেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ধবলধোলাইয়ের সামনে বাংলাদেশ! তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওয়ানডে আজ।৪ ঘণ্টা আগে