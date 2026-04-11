Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তান সিরিজের দল নিয়েই নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলবে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ১২: ৩২
নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

সবশেষ বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলেছে মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে। সেই সিরিজের দল নিয়েই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পাকিস্তানের বিপক্ষে যে ১৫ জনের দল ছিল, তাঁরাই আছেন কিউই সিরিজের দলে। মেহেদী হাসান মিরাজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের অধিনায়ক। সহ-অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

টপ অর্ডারে সাইফ হাসান-তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে আছেন শান্ত-সৌম্য সরকাররা। আর ওয়ানডেতে বেশির ভাগ সময় ওপেনার হিসেবে খেললেও পাকিস্তান সিরিজ থেকে মিডল অর্ডারে খেলছেন লিটন দাস। তাঁর পাশাপাশি তাওহীদ হৃদয়-আফিফ হোসেন ধ্রুব-মিরাজরা আছেন মিডল অর্ডারে। মিরাজের মেকশিফট ওপেনার হিসেবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

স্পিন বোলিং আক্রমণে অধিনায়ক মিরাজের পাশাপাশি লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও তানভীর ইসলাম আছেন। আফিফ হোসেনও খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। পেস বোলিং আক্রমণে আছেন তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানার মতো তারকারা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি ম্যাচে একই একাদশ নিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ। সেই সিরিজে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, তানভীর, সৌম্য সরকার, শরীফুলের খেলার সুযোগ হয়নি। নিউজিল্যান্ড সিরিজে হয়তো তাঁদের একাদশে সুযোগ মিলতে পারে। ১৭ ও ২০ এপ্রিল মিরপুরে হবে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডে। চট্টগ্রামে তৃতীয় ওয়ানডে হবে ২৩ এপ্রিল।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম দুই ওয়ানডের দল

মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস, আফিফ হোসেন, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা

