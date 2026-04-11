রানা-মোস্তাফিজের লড়াইয়ে আজ কে জিতবেন

রানা-মোস্তাফিজের লড়াইয়ে আজ কে জিতবেন
নাহিদ রানা-মোস্তাফিজুর রহমানের মুখোমুখি লড়াই দেখা যেতে পারে আজ। ছবি: সংগৃহীত

পিএসএলে আজ দেখা যেতে পারে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মুখোমুখি লড়াই। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে লাহোর কালান্দার্স-পেশোয়ার জালমি ম্যাচ। লাহোরে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও পারভেজ হোসেন ইমন। আর পেশোয়ারে নাহিদ রানার সঙ্গে আছেন তানজিদ হাসান তামিম ও শরীফুল ইসলাম। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মুখোমুখি লড়াইয়ের পর রাতে নামবে করাচি কিংস-হায়দরাবাদ কিংসমেন। যেখানে এবারের পিএসএলে হায়দরাবাদ এখনো জয়ের দেখা পায়নি।

পিএসএলের মতো আইপিএলেও দুটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (১১ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
পিএসএললাহোর-পেশোয়ারবেলা ৩টা ৩০ মিনিটটি স্পোর্টস
পিএসএলকরাচি-হায়দরাবাদরাত ৮টাটি স্পোর্টস
আইপিএলপাঞ্জাব-হায়দরাবাদবিকেল ৪টাস্টার স্পোর্টস ১ ও ২
আইপিএলচেন্নাই-দিল্লিরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগআর্সেনাল-বোর্নমাউথবিকেল ৫টা ৩০ মিনিটস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগব্রেন্টফোর্ড-এভারটনরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগবার্নলি-ব্রাইটনরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগলিভারপুল-ফুলহামরাত ১০টা ৩০ মিনিটস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

