রানা-মোস্তাফিজের লড়াইয়ে আজ কে জিতবেন

পিএসএলে আজ দেখা যেতে পারে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মুখোমুখি লড়াই। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে লাহোর কালান্দার্স-পেশোয়ার জালমি ম্যাচ। লাহোরে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও পারভেজ হোসেন ইমন। আর পেশোয়ারে নাহিদ রানার সঙ্গে আছেন তানজিদ হাসান তামিম ও শরীফুল ইসলাম। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মুখোমুখি লড়াইয়ের পর রাতে নামবে করাচি কিংস-হায়দরাবাদ কিংসমেন। যেখানে এবারের পিএসএলে হায়দরাবাদ এখনো জয়ের দেখা পায়নি।
পিএসএলের মতো আইপিএলেও দুটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|পিএসএল
|লাহোর-পেশোয়ার
|বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস
|পিএসএল
|করাচি-হায়দরাবাদ
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|পাঞ্জাব-হায়দরাবাদ
|বিকেল ৪টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
|আইপিএল
|চেন্নাই-দিল্লি
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|আর্সেনাল-বোর্নমাউথ
|বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|ব্রেন্টফোর্ড-এভারটন
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|বার্নলি-ব্রাইটন
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|লিভারপুল-ফুলহাম
|রাত ১০টা ৩০ মিনিট
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
