Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

সেই ম্যাচ রেফারির সামনেই টস করল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আগে ব্যাট করবে সালমান আলী আগার দল। ছবি: সংগৃহীত
আগে ব্যাট করবে সালমান আলী আগার দল। ছবি: সংগৃহীত

একটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে এমন নাটকীয়তা সবশেষ কবে দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেটা হুট করেই মনে করার সুযোগ নেই। তবে এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাকিস্তান যে নাটকীয়তার জন্ম দিলো সেটা বোধহয় সহজে ভুলবে না ভক্তরা।

ম্যাচের আগে পাকিস্তানের নাটকীয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। শেষ পর্যন্ত সবকিছু সমাধানের পর সেই পাইক্রফটের সামনেই টস করল পাকিস্তান। টস ভাগ্য কথা বলেনি পাকিস্তানের হয়ে। তাদের বিপক্ষে মুদ্রা নিক্ষেপে জয়ী হয়েছেন আরব আমিরাতের অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। সালমান আলী আগার দলকে আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

ম্যাচটি দুই দলের জন্যই মহাগুরুত্বৃপূর্ণ। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম দুটি ম্যাচ শেষে পাকিস্তান ও আরব আমিরাতের সংগ্রহ সমান ২ পয়েন্ট। তাই এই ম্যাচটি যারা জিতবে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তারাই এই গ্রুপ থেকে শেষ চারে ভারতের সঙ্গী হবে।

দুই দলের একাদশ:

পাকিস্তান: সায়েম আইয়ুব, শাহেবজাদা ফারহান, মোহাম্মদ হারিস, ফখর জামান, সালামান আলী আগা (অধিনায়ক), খুশদিল শাহ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, শাহিন শাহ, আবরার আহমেদ, হারিস রউফ।

আরব আমিরাত: আলিশান শারাফু, মোহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), আসিফ খান, জোহাইব খান, হার্শিত কৌশিক, রাহুল চোপড়া, ধ্রুব পারাসার, হায়দার আলী, সিমরানজিৎ সিং, জুনায়েদ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ রোহিদ।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানএশিয়া কাপক্রিকেটআরব আমিরাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

সেই ম্যাচ রেফারির সামনেই টস করল পাকিস্তান

সেই ম্যাচ রেফারির সামনেই টস করল পাকিস্তান

বেথেল এখন ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক

বেথেল এখন ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক

‘বয়কট নাটকের’ পর অবশেষে মাঠে যাচ্ছে পাকিস্তান

‘বয়কট নাটকের’ পর অবশেষে মাঠে যাচ্ছে পাকিস্তান

এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা

এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা