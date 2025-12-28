মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে শরীফুল, এখন কী অবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।
এবারের বিপিএলে চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলছেন শরীফুল। অনুশীলনে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরামর্শক হাবিবুল বাশার সুমন। শরীফুলকে নিয়ে আজকের পত্রিকাকে সুমন বলেন, ‘আল হারামাইন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তবে এখন সে সুস্থ আছে। এখন সে ঘুমোচ্ছে।’
টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দেয়ে ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিস। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করা হয়েছে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির। সুমন প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্বে থাকলেও পরে এই পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রামের পরামর্শক পদে কাজ করার জন্য। সুমনের পরিবর্তে নান্নুকে নিয়ে আসা হয়েছে বিপিএলের টেকনিকাল কমিটিতে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ১২তম বিপিএল শুরু করে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৬৫ রানের বিশাল জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে চট্টগ্রাম। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৩ ওভারে ১৪ রানে ২ উইকেট নেন শরীফুল। আগামীকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস। রংপুরের এটা এবারের বিপিএলে প্রথম ম্যাচ। চট্টগ্রামের জন্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচ।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।
এবারের বিপিএলে চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলছেন শরীফুল। অনুশীলনে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরামর্শক হাবিবুল বাশার সুমন। শরীফুলকে নিয়ে আজকের পত্রিকাকে সুমন বলেন, ‘আল হারামাইন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তবে এখন সে সুস্থ আছে। এখন সে ঘুমোচ্ছে।’
টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দেয়ে ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিস। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করা হয়েছে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির। সুমন প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্বে থাকলেও পরে এই পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রামের পরামর্শক পদে কাজ করার জন্য। সুমনের পরিবর্তে নান্নুকে নিয়ে আসা হয়েছে বিপিএলের টেকনিকাল কমিটিতে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ১২তম বিপিএল শুরু করে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৬৫ রানের বিশাল জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে চট্টগ্রাম। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৩ ওভারে ১৪ রানে ২ উইকেট নেন শরীফুল। আগামীকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস। রংপুরের এটা এবারের বিপিএলে প্রথম ম্যাচ। চট্টগ্রামের জন্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচ।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এখন নিয়মিতই দেখা যায় মোস্তাফিজুর রহমানকে। আইপিএল, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টি—সব টুর্নামেন্টেই তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। মঈন আলী ও আদিল রশিদের মতে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারকে সব সময় সঠিক১ ঘণ্টা আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।৩ ঘণ্টা আগে
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এখন নিয়মিতই দেখা যায় মোস্তাফিজুর রহমানকে। আইপিএল, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টি—সব টুর্নামেন্টেই তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। মঈন আলী ও আদিল রশিদের মতে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারকে সব সময় সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময়ই সুখবর পান মোস্তাফিজুর রহমান। ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আইপিএল নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (বাংলাদেশি ১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকায়) কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়া ক্রিকেটার এখন তিনি। মঈন আলীর মতে মোস্তাফিজকে সঠিক দামেই কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিয়ার্ড বিফোর উইকেট পডকাস্টে মঈন বলেন, ‘খুবই খুশি আমি। এটা (কলকাতার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনা) তার প্রাপ্য। তবে সে খুবই আন্ডাররেটেড। সে দক্ষ হলেও আলোচনায় আসে কম।’
মঈন আলি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) হয়ে মুস্তাফিজের সাথে খেলেছেন, তার সাবেক সতীর্থকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানান। আসন্ন আইপিএলের জন্য মুস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২ কোটি ৩৪ লাখ) দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুস্তাফিজের এই মূল্যকে সঠিক বলছেন মঈন।
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাইকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বিয়ার্ড বিফোর উইকেটে মোস্তাফিজকে নিয়ে মঈনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনান সময় তাঁর (মঈন) সুরে সুর মিলিয়েছেন আদিল রশিদও। মঈনের সঙ্গে সহমত পোষণ করে রশিদ বলেন, ‘তার এটা (কলকাতার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনা) প্রাপ্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সে দারুণ পারফরমার। তবে সে ভীষণ আন্ডাররেটেড।’
২০১৬ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে মোস্তাফিজ পেয়েছেন ৬৫ উইকেট। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। কলকাতা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ দল। যার মধ্যে ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংসে মোস্তাফিজ-মঈন ছিলেন সতীর্থ। গতকাল বিয়ার্ড বিফোর উইকেট পডকাস্টে দুই বছর আগের পুরোনো স্মৃতিচারণ করে মঈন বলেন, ‘চেন্নাই সুপার কিংসে তার জন্য আমার খারাপ লেগেছিল। সে শুরুতে ভালো বোলিং করেছিল। কিন্তু কয়েকটা ম্যাচে ভালো খেলতে পারেনি। তার বেশি খেলার সুযোগ হয়নি। সে দারুণ স্লোয়ার করতে পারে। অনেক বছর ধরেই করছে সেটা।’
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এখন নিয়মিতই দেখা যায় মোস্তাফিজুর রহমানকে। আইপিএল, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টি—সব টুর্নামেন্টেই তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। মঈন আলী ও আদিল রশিদের মতে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারকে সব সময় সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময়ই সুখবর পান মোস্তাফিজুর রহমান। ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আইপিএল নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (বাংলাদেশি ১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকায়) কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়া ক্রিকেটার এখন তিনি। মঈন আলীর মতে মোস্তাফিজকে সঠিক দামেই কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিয়ার্ড বিফোর উইকেট পডকাস্টে মঈন বলেন, ‘খুবই খুশি আমি। এটা (কলকাতার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনা) তার প্রাপ্য। তবে সে খুবই আন্ডাররেটেড। সে দক্ষ হলেও আলোচনায় আসে কম।’
মঈন আলি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) হয়ে মুস্তাফিজের সাথে খেলেছেন, তার সাবেক সতীর্থকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানান। আসন্ন আইপিএলের জন্য মুস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২ কোটি ৩৪ লাখ) দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুস্তাফিজের এই মূল্যকে সঠিক বলছেন মঈন।
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাইকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বিয়ার্ড বিফোর উইকেটে মোস্তাফিজকে নিয়ে মঈনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনান সময় তাঁর (মঈন) সুরে সুর মিলিয়েছেন আদিল রশিদও। মঈনের সঙ্গে সহমত পোষণ করে রশিদ বলেন, ‘তার এটা (কলকাতার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনা) প্রাপ্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সে দারুণ পারফরমার। তবে সে ভীষণ আন্ডাররেটেড।’
২০১৬ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে মোস্তাফিজ পেয়েছেন ৬৫ উইকেট। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। কলকাতা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ দল। যার মধ্যে ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংসে মোস্তাফিজ-মঈন ছিলেন সতীর্থ। গতকাল বিয়ার্ড বিফোর উইকেট পডকাস্টে দুই বছর আগের পুরোনো স্মৃতিচারণ করে মঈন বলেন, ‘চেন্নাই সুপার কিংসে তার জন্য আমার খারাপ লেগেছিল। সে শুরুতে ভালো বোলিং করেছিল। কিন্তু কয়েকটা ম্যাচে ভালো খেলতে পারেনি। তার বেশি খেলার সুযোগ হয়নি। সে দারুণ স্লোয়ার করতে পারে। অনেক বছর ধরেই করছে সেটা।’
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।২৪ মিনিট আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।৩ ঘণ্টা আগে
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।
ইন্দোনেশিয়ায় নৌকাডুবিতে ভ্যালেন্সিয়া ‘বি’ নারী দলের কোচ মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে ক্লাবটি গতকাল এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। পরিবার নিয়ে মার্টিন ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে একটি পর্যটক নৌকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। বাজে আবহাওয়ায় লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে তাঁকে বহনকারী নৌকাটি শুক্রবার রাতে ডুবে গিয়েছিল। ১০ ফুট উচ্চতার ঢেউয়ের আঘাতেই মূলত তাঁর নৌকাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল।
মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভ্যালেন্সিয়া। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় স্প্যানিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। এই দুঃসময়ে ক্লাবটি তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের পাশে রয়েছি।’ এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদও। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রিয়াল লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে ফুটবল ক্লাব, ক্লাবের সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমন দুঃসময়ে তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া ও মেয়ের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা।’
শুক্রবার রাতে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে যাচ্ছিল নৌকাটি। সে সময় নৌকায় ১১ আরোহী ছিলেন বলে জানা গেছে। নৌ দুর্ঘটনার পর মার্টিন এবং তাঁর ৯, ১০ ও ১২ বছর বয়সী তিন নিখোঁজ সন্তানকে উদ্ধারের পর তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। তবে মার্টিনের স্ত্রী ও সাত বছর বয়সী মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা ফাতুর রহমান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, আজ সকাল পর্যন্ত চলেছে এই উদ্ধার কার্যক্রম।
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।
ইন্দোনেশিয়ায় নৌকাডুবিতে ভ্যালেন্সিয়া ‘বি’ নারী দলের কোচ মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে ক্লাবটি গতকাল এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। পরিবার নিয়ে মার্টিন ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে একটি পর্যটক নৌকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। বাজে আবহাওয়ায় লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে তাঁকে বহনকারী নৌকাটি শুক্রবার রাতে ডুবে গিয়েছিল। ১০ ফুট উচ্চতার ঢেউয়ের আঘাতেই মূলত তাঁর নৌকাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল।
মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভ্যালেন্সিয়া। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় স্প্যানিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। এই দুঃসময়ে ক্লাবটি তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের পাশে রয়েছি।’ এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদও। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রিয়াল লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে ফুটবল ক্লাব, ক্লাবের সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমন দুঃসময়ে তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া ও মেয়ের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা।’
শুক্রবার রাতে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে যাচ্ছিল নৌকাটি। সে সময় নৌকায় ১১ আরোহী ছিলেন বলে জানা গেছে। নৌ দুর্ঘটনার পর মার্টিন এবং তাঁর ৯, ১০ ও ১২ বছর বয়সী তিন নিখোঁজ সন্তানকে উদ্ধারের পর তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। তবে মার্টিনের স্ত্রী ও সাত বছর বয়সী মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা ফাতুর রহমান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, আজ সকাল পর্যন্ত চলেছে এই উদ্ধার কার্যক্রম।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।২৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এখন নিয়মিতই দেখা যায় মোস্তাফিজুর রহমানকে। আইপিএল, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টি—সব টুর্নামেন্টেই তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। মঈন আলী ও আদিল রশিদের মতে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারকে সব সময় সঠিক১ ঘণ্টা আগে
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। এই ম্যাচেই তারা নামবে অধরা জয়ের খোঁজে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২ টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। এই ম্যাচেই তারা নামবে অধরা জয়ের খোঁজে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২ টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।২৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এখন নিয়মিতই দেখা যায় মোস্তাফিজুর রহমানকে। আইপিএল, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টি—সব টুর্নামেন্টেই তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। মঈন আলী ও আদিল রশিদের মতে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারকে সব সময় সঠিক১ ঘণ্টা আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এই ছন্দটা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাই ক্যাপিটালসকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় এখনো পর্যন্ত দুইয়ে তিনি। দুবাইয়ের ওয়াকার সালামখেইল ১৭ উইকেট নিয়ে শীর্ষে। আমিরাতের লিগ খেলে কি বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন—সিলেটে আজ এই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘হ্যাঁ, ভালো। সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।’
আরব আমিরাতে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময় মোস্তাফিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। তখন কী কথা হয়েছিল সিমন্সের সঙ্গে, সিলেটে আজ সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে মোস্তাফিজ বলেন, ‘এমনিই।’ তিন বাংলাদেশি যখন আমিরাতের লিগে খেলেছেন, বিশ্বের আরেক প্রান্ত অস্ট্রেলিয়ায় কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে ৪ ম্যাচে ৭.৫০ ইকোনমিতে ৬ উইকেট নিয়েছেন রিশাদের।গতবার তাঁকে হোবার্ট নিলেও এনওসি পাননি বলে তখন খেলা হয়নি। এবার সুযোগ পেয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রিশাদের হোবার্ট এখন দুইয়ে।
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এই ছন্দটা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাই ক্যাপিটালসকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় এখনো পর্যন্ত দুইয়ে তিনি। দুবাইয়ের ওয়াকার সালামখেইল ১৭ উইকেট নিয়ে শীর্ষে। আমিরাতের লিগ খেলে কি বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন—সিলেটে আজ এই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘হ্যাঁ, ভালো। সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।’
আরব আমিরাতে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময় মোস্তাফিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। তখন কী কথা হয়েছিল সিমন্সের সঙ্গে, সিলেটে আজ সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে মোস্তাফিজ বলেন, ‘এমনিই।’ তিন বাংলাদেশি যখন আমিরাতের লিগে খেলেছেন, বিশ্বের আরেক প্রান্ত অস্ট্রেলিয়ায় কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে ৪ ম্যাচে ৭.৫০ ইকোনমিতে ৬ উইকেট নিয়েছেন রিশাদের।গতবার তাঁকে হোবার্ট নিলেও এনওসি পাননি বলে তখন খেলা হয়নি। এবার সুযোগ পেয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রিশাদের হোবার্ট এখন দুইয়ে।
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।২৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এখন নিয়মিতই দেখা যায় মোস্তাফিজুর রহমানকে। আইপিএল, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টি—সব টুর্নামেন্টেই তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। মঈন আলী ও আদিল রশিদের মতে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারকে সব সময় সঠিক১ ঘণ্টা আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।৩ ঘণ্টা আগে
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।৩ ঘণ্টা আগে