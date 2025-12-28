ভারতকে হারাতে পারবে তো শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। এই ম্যাচেই তারা নামবে অধরা জয়ের খোঁজে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২ টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। এই ম্যাচেই তারা নামবে অধরা জয়ের খোঁজে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২ টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।১০ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।২ ঘণ্টা আগে
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।
ইন্দোনেশিয়ায় নৌকাডুবিতে ভ্যালেন্সিয়া ‘বি’ নারী দলের কোচ মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে ক্লাবটি গতকাল এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। পরিবার নিয়ে মার্টিন ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে একটি পর্যটক নৌকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। বাজে আবহাওয়ায় লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে তাঁকে বহনকারী নৌকাটি শুক্রবার রাতে ডুবে গিয়েছিল। ১০ ফুট উচ্চতার ঢেউয়ের আঘাতেই মূলত তাঁর নৌকাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল।
মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভ্যালেন্সিয়া। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় স্প্যানিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। এই দুঃসময়ে ক্লাবটি তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের পাশে রয়েছি।’ এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদও। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রিয়াল লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে ফুটবল ক্লাব, ক্লাবের সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমন দুঃসময়ে তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া ও মেয়ের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা।’
শুক্রবার রাতে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে যাচ্ছিল নৌকাটি। সে সময় নৌকায় ১১ আরোহী ছিলেন বলে জানা গেছে। নৌ দুর্ঘটনার পর মার্টিন এবং তাঁর ৯, ১০ ও ১২ বছর বয়সী তিন নিখোঁজ সন্তানকে উদ্ধারের পর তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। তবে মার্টিনের স্ত্রী ও সাত বছর বয়সী মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা ফাতুর রহমান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, আজ সকাল পর্যন্ত চলেছে এই উদ্ধার কার্যক্রম।
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।
ইন্দোনেশিয়ায় নৌকাডুবিতে ভ্যালেন্সিয়া ‘বি’ নারী দলের কোচ মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে ক্লাবটি গতকাল এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। পরিবার নিয়ে মার্টিন ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে একটি পর্যটক নৌকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। বাজে আবহাওয়ায় লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে তাঁকে বহনকারী নৌকাটি শুক্রবার রাতে ডুবে গিয়েছিল। ১০ ফুট উচ্চতার ঢেউয়ের আঘাতেই মূলত তাঁর নৌকাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল।
মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভ্যালেন্সিয়া। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় স্প্যানিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। এই দুঃসময়ে ক্লাবটি তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের পাশে রয়েছি।’ এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদও। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রিয়াল লিখেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে ফুটবল ক্লাব, ক্লাবের সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শোকবার্তা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমন দুঃসময়ে তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া ও মেয়ের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা।’
শুক্রবার রাতে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে যাচ্ছিল নৌকাটি। সে সময় নৌকায় ১১ আরোহী ছিলেন বলে জানা গেছে। নৌ দুর্ঘটনার পর মার্টিন এবং তাঁর ৯, ১০ ও ১২ বছর বয়সী তিন নিখোঁজ সন্তানকে উদ্ধারের পর তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। তবে মার্টিনের স্ত্রী ও সাত বছর বয়সী মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা ফাতুর রহমান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, আজ সকাল পর্যন্ত চলেছে এই উদ্ধার কার্যক্রম।
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।২ ঘণ্টা আগে
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এই ছন্দটা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাই ক্যাপিটালসকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় এখনো পর্যন্ত দুইয়ে তিনি। দুবাইয়ের ওয়াকার সালামখেইল ১৭ উইকেট নিয়ে শীর্ষে। আমিরাতের লিগ খেলে কি বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন—সিলেটে আজ এই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘হ্যাঁ, ভালো। সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।’
আরব আমিরাতে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময় মোস্তাফিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। তখন কী কথা হয়েছিল সিমন্সের সঙ্গে, সিলেটে আজ সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে মোস্তাফিজ বলেন, ‘এমনিই।’ তিন বাংলাদেশি যখন আমিরাতের লিগে খেলেছেন, বিশ্বের আরেক প্রান্ত অস্ট্রেলিয়ায় কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে ৪ ম্যাচে ৭.৫০ ইকোনমিতে ৬ উইকেট নিয়েছেন রিশাদের।গতবার তাঁকে হোবার্ট নিলেও এনওসি পাননি বলে তখন খেলা হয়নি। এবার সুযোগ পেয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রিশাদের হোবার্ট এখন দুইয়ে।
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এই ছন্দটা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাই ক্যাপিটালসকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় এখনো পর্যন্ত দুইয়ে তিনি। দুবাইয়ের ওয়াকার সালামখেইল ১৭ উইকেট নিয়ে শীর্ষে। আমিরাতের লিগ খেলে কি বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন—সিলেটে আজ এই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘হ্যাঁ, ভালো। সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।’
আরব আমিরাতে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময় মোস্তাফিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। তখন কী কথা হয়েছিল সিমন্সের সঙ্গে, সিলেটে আজ সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে মোস্তাফিজ বলেন, ‘এমনিই।’ তিন বাংলাদেশি যখন আমিরাতের লিগে খেলেছেন, বিশ্বের আরেক প্রান্ত অস্ট্রেলিয়ায় কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে ৪ ম্যাচে ৭.৫০ ইকোনমিতে ৬ উইকেট নিয়েছেন রিশাদের।গতবার তাঁকে হোবার্ট নিলেও এনওসি পাননি বলে তখন খেলা হয়নি। এবার সুযোগ পেয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রিশাদের হোবার্ট এখন দুইয়ে।
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।১ ঘণ্টা আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।১০ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।২ ঘণ্টা আগে
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। লঙ্কা সফরে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন সালমান আলী আঘা। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন খাজা নাফে। বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের লঙ্কা সিরিজে নেওয়া হয়নি। কারণ, জানুয়ারিতে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টিতে ব্যস্ত থাকবেন।
শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন শাদাব খান। সবশেষ তিনি পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন এ বছরের জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। লেগস্পিনের পাশাপাশি ক্যামিও ইনিংসও খেলতে পারেন শাদাব। বর্তমানে তিনি বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলছেন। লঙ্কা সিরিজে স্পিন বোলিং লাইনআপে শাদাবের সঙ্গে থাকছেন আবরার আহমেদ, উসমান তারিক, মোহাম্মদ নাওয়াজরা। টপ অর্ডার ব্যাটার সাইম আইয়ুবও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন। সাইম, নাফে, সালমান আগার সঙ্গে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামানের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা।
লঙ্কা সফরে নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জার মতো স্বীকৃত পেসারদের সঙ্গে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। বাঁহাতের ঘূর্ণির সঙ্গে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন নাওয়াজ। নাফে, ফারহানকে নেওয়া হয়েছে উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে। এবারের বিপিএলে ফারহানকে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলবেন নাফে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে রংপুর রাইডার্স ২০২৬ বিপিএল অভিযান শুরু করবে।
১২তম বিপিএল শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি। এর মাঝেই শেষ হয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৭, ৯ ও ১১ জানুয়ারি হবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে ডাম্বুলায়। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফায়, মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। লঙ্কা সফরে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন সালমান আলী আঘা। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন খাজা নাফে। বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের লঙ্কা সিরিজে নেওয়া হয়নি। কারণ, জানুয়ারিতে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টিতে ব্যস্ত থাকবেন।
শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন শাদাব খান। সবশেষ তিনি পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন এ বছরের জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। লেগস্পিনের পাশাপাশি ক্যামিও ইনিংসও খেলতে পারেন শাদাব। বর্তমানে তিনি বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলছেন। লঙ্কা সিরিজে স্পিন বোলিং লাইনআপে শাদাবের সঙ্গে থাকছেন আবরার আহমেদ, উসমান তারিক, মোহাম্মদ নাওয়াজরা। টপ অর্ডার ব্যাটার সাইম আইয়ুবও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন। সাইম, নাফে, সালমান আগার সঙ্গে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামানের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা।
লঙ্কা সফরে নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জার মতো স্বীকৃত পেসারদের সঙ্গে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। বাঁহাতের ঘূর্ণির সঙ্গে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন নাওয়াজ। নাফে, ফারহানকে নেওয়া হয়েছে উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে। এবারের বিপিএলে ফারহানকে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলবেন নাফে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে রংপুর রাইডার্স ২০২৬ বিপিএল অভিযান শুরু করবে।
১২তম বিপিএল শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি। এর মাঝেই শেষ হয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৭, ৯ ও ১১ জানুয়ারি হবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে ডাম্বুলায়। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফায়, মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।১ ঘণ্টা আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।১০ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।২ ঘণ্টা আগে
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।
রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল আখদুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। রোনালদোর জোড়া গোলের ম্যাচে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ জয় পেয়েছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে হয়ে গেল নতুন এক রেকর্ড। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আল হিলালের। ২০১৮-১৯ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে আল হিলাল টানা ৯ ম্যাচ জিতেছিল। ওই বছর দলটির কোচ ছিলেন হোর্হে জেজুস। এবার তাঁর অধীনে গত রাতে রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল আল নাসর।
আল আখদুদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। এই দুটি গোলই করেছেন রোনালদো। ৩১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্স কর্নার থেকে পাস দিলে প্রথমে সেটা রিসিভ করেন আনহেলো গ্যাব্রিয়েল। গ্যাব্রিয়েল এরপর হেড দিলে রোনালদো ব্যাকহিল পাসে গোল করেছেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ফের রোনালদো-জাদু। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের পাস থেকে ফ্লিকে গোল করেন রোনালদো। ম্যাচ শেষ হওয়ার অন্তিম মুহূর্তে তৃতীয় গোলের দেখা পায় আল নাসর। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে এই গোলটি করেছেন ফেলিক্স। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আল নাসরের উদ্যাপনের কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘কঠোর পরিশ্রমই সফলতার একমাত্র উপায়।’
চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে ১৩ গোল করেছেন রোনালদো। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। ১৩ গোলের মধ্যে ১২ গোলই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড করেছেন সৌদি প্রো লিগে। ১০ ম্যাচে ১০ জয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল নাসর। দুই ও তিনে থাকা আল হিলাল ও আল তাওউনের পয়েন্ট ২৬ ও ২৫। প্রত্যেকেই ১০টি করে ম্যাচ খেলেছে।
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।
রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল আখদুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। রোনালদোর জোড়া গোলের ম্যাচে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ জয় পেয়েছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে হয়ে গেল নতুন এক রেকর্ড। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আল হিলালের। ২০১৮-১৯ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে আল হিলাল টানা ৯ ম্যাচ জিতেছিল। ওই বছর দলটির কোচ ছিলেন হোর্হে জেজুস। এবার তাঁর অধীনে গত রাতে রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল আল নাসর।
আল আখদুদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। এই দুটি গোলই করেছেন রোনালদো। ৩১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্স কর্নার থেকে পাস দিলে প্রথমে সেটা রিসিভ করেন আনহেলো গ্যাব্রিয়েল। গ্যাব্রিয়েল এরপর হেড দিলে রোনালদো ব্যাকহিল পাসে গোল করেছেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ফের রোনালদো-জাদু। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের পাস থেকে ফ্লিকে গোল করেন রোনালদো। ম্যাচ শেষ হওয়ার অন্তিম মুহূর্তে তৃতীয় গোলের দেখা পায় আল নাসর। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে এই গোলটি করেছেন ফেলিক্স। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আল নাসরের উদ্যাপনের কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘কঠোর পরিশ্রমই সফলতার একমাত্র উপায়।’
চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে ১৩ গোল করেছেন রোনালদো। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। ১৩ গোলের মধ্যে ১২ গোলই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড করেছেন সৌদি প্রো লিগে। ১০ ম্যাচে ১০ জয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল নাসর। দুই ও তিনে থাকা আল হিলাল ও আল তাওউনের পয়েন্ট ২৬ ও ২৫। প্রত্যেকেই ১০টি করে ম্যাচ খেলেছে।
দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।১ ঘণ্টা আগে
কখন যে মৃত্যু কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। ভ্যালেন্সিয়া কোচ ফার্নান্দো মার্টিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবেননি। নৌকাডুবিতে তিনি ও তাঁর সন্তান চলে গেছেন না ফেরার দেশে।১০ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।২ ঘণ্টা আগে