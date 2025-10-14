অশ্বিনকে ‘নির্লজ্জ’ বলছেন গম্ভীর

ক্রীড়া ডেস্ক
খেলোয়াড়ি জীবনেও প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে হুটহাট লেগে যেত গৌতম গম্ভীরের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আইপিএল-সব জায়গাতেই দেখা গেছে এমন ঘটনা। ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর গত ১৫ মাসে শুনেছেন অনেক সমালোচনা। সেই তুলনায় মাথা গরম খুব কমই করেছেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর আঘাত এলে তিনি সেটা কিছুতেই মানতে পারেন না।
ভারতের দুই সাবেক ক্রিকেটার কৃশ শ্রীকান্ত ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ওপর খেপেছেন গম্ভীর। শ্রীকান্ত কদিন আগে ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, ‘হর্ষিত রানাকে ওয়ানডে সিরিজে নেওয়া হয়েছে। কারণ, সে গম্ভীরের বাধ্যগত ও খুবই প্রিয়।’ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—দুই সিরিজের দলেই রানা সুযোগ পেয়েছেন। অশ্বিন তখন ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, ‘তাকে (রানা) কেন সব সংস্করণের দলেই নেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না।’ সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীকান্ত-অশ্বিনের বক্তব্যের কড়া প্রতিবাদ আজ জানিয়েছেন গম্ভীর। ভারতের প্রধান কোচের মতে রানাকে নিয়ে তাঁরা (শ্রীকান্ত-অশ্বিন) যা করেছেন, তা লজ্জাজনক।
দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আজ পঞ্চম দিনে শেষ হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন গম্ভীর। ৪৪তম জন্মদিনের দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘এটা খুবই লজ্জার বিষয়। কেউ তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে ভিউ কামানোর জন্য ২৩ বছর বয়সী কাউকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন। যদি আমাকে উদ্দেশ্যে করে কিছু বলেন, তাহলে সেটা সামলাতে পারব। কিন্তু ২৩ বছর বয়সী কাউকে বিদ্রুপ করে ইউটিউবে ভিউ কামানো লজ্জাজনক।’
আইপিএল, ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি ‘এ’ দলের ম্যাচে রানা যে নিয়মিত মুখ, তেমনটা নয়। এখন পর্যন্ত ১৪ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, লিস্ট ‘এ’ তে ২১ ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৪১ ম্যাচ। সেই তুলনায় ভারতের জার্সিতে খুবই কম খেলেছেন। ২০২৪ সাল থেকে শুরু করে ২ টেস্ট, ৩ টি-টোয়েন্টি ও ৫ ওয়ানডে খেলেছেন। গম্ভীরের মতে কারও সুপারিশে নয়, রানা নিজের যোগ্যতায় খেলছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে।
রানার পাশে যেমন গম্ভীর দাঁড়িয়েছেন, একই সঙ্গে যাঁরা ভিউ কামানোর জন্য ইউটিউব বানান তাঁদের ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধান কোচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দিল্লি টেস্ট শেষে সংবাদ সম্মেলনে গম্ভীর বলেন, ‘তার (হর্ষিত রানা) বাবা নির্বাচক নন। সে (রানা) নিজের মেধায় ক্রিকেট খেলছে। এ ধরনের তরুণ ক্রিকেটারদের লক্ষ্যবস্তু বানাবেন না। কারও পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি। কিন্তু যখন ২৩ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে এমন কিছু বলা হয় এবং সেটা সামাজিক মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, বোঝাই যাচ্ছে তার কী ধরনের মানসিকতা কাজ করছে।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে ভারত। এর আগে আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট তিন দিনে শেষ হয়েছিল। সেই টেস্ট ভারত ইনিংস ও ১৪০ রানে জিতেছিল। দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টটাও তিন-চার দিনে শেষ হতে পারত। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং বীরত্বে পঞ্চম দিনে গড়িয়েছে টেস্ট। ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅন এড়াতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় ইনিংসে সব উইকেট হারিয়ে ৩৯০ রান করেছে ক্যারিবীয়রা। ১২১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত।
