ক্লাব মালিকানার দ্বন্দ্ব গড়াল অপহরণের অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাউন্সিলর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বেড়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের জায়গায় সেটি ১৯ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে ঢাকার চারটি ক্লাবের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব; যা গিয়ে ঠেকেছে অপহরণ ও হুমকির অভিযোগে।
গতকাল দুপুরে বিসিবির গুলশান নাভানা টাওয়ার কার্যালয়ের সামনে থেকে ক্লাব সংগঠক তানভীর আহমেদকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরে তাঁকে মারধর করে তিতুমীর কলেজের সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়।
ঘটনার সূত্রপাত ঢাকার চার ক্লাব ঢাকা স্পার্টানস, ব্লুজ ক্রিকেটার্স, ঢাকা রেঞ্জার্স ও গোল্ডেন ঈগলসের মালিকানা দাবি নিয়ে। এক পক্ষের দাবি, তানভীর আহমেদ ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এসব ক্লাব কিনে পূর্ণ মালিক হয়েছেন এবং এত দিন ধরে সেগুলোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অন্যদিকে সাবেক বিসিবি পরিচালক ও বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা লোকমান হোসেন ভূইয়া সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই ক্লাবগুলোর মালিকানা দাবি করছেন।
এ নিয়ে বিসিবি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দারের নেতৃত্বে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। গতকাল দুপুরে নাভানা টাওয়ারে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেখানে উভয় পক্ষকেই কাগজপত্রসহ হাজির হতে বলা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, শুনানিতে যাওয়ার আগেই তানভীরকে গুলশান নাভানা টাওয়ারের নিচ থেকে অস্ত্রধারী একটি দল ভয়ভীতি দেখিয়ে গাড়িতে তোলে। তানভীরের দাবি, ‘আমাকে মারধর করা হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেন আমি শুনানিতে না যাই। বলা হয়েছে, পরিবারের ক্ষতি করা হবে, যদি আমি ক্লাব মালিকানা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করি।’
ঘটনার পর গুলশান থানার পুলিশ নাভানা টাওয়ারে গেলেও তার আগেই পুরো ঘটনা ঘটে যায়। থানার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে তানভীরকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।
আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আবারও ট্রাইব্যুনালে শুনানি হওয়ার কথা। সূত্র বলছে, তানভীরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের একটি পক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দিয়েছে। একই সঙ্গে নাভানা টাওয়ারে বিসিবি কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাউন্সিলর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বেড়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের জায়গায় সেটি ১৯ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে ঢাকার চারটি ক্লাবের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব; যা গিয়ে ঠেকেছে অপহরণ ও হুমকির অভিযোগে।
গতকাল দুপুরে বিসিবির গুলশান নাভানা টাওয়ার কার্যালয়ের সামনে থেকে ক্লাব সংগঠক তানভীর আহমেদকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরে তাঁকে মারধর করে তিতুমীর কলেজের সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়।
ঘটনার সূত্রপাত ঢাকার চার ক্লাব ঢাকা স্পার্টানস, ব্লুজ ক্রিকেটার্স, ঢাকা রেঞ্জার্স ও গোল্ডেন ঈগলসের মালিকানা দাবি নিয়ে। এক পক্ষের দাবি, তানভীর আহমেদ ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এসব ক্লাব কিনে পূর্ণ মালিক হয়েছেন এবং এত দিন ধরে সেগুলোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অন্যদিকে সাবেক বিসিবি পরিচালক ও বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা লোকমান হোসেন ভূইয়া সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই ক্লাবগুলোর মালিকানা দাবি করছেন।
এ নিয়ে বিসিবি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দারের নেতৃত্বে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। গতকাল দুপুরে নাভানা টাওয়ারে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেখানে উভয় পক্ষকেই কাগজপত্রসহ হাজির হতে বলা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, শুনানিতে যাওয়ার আগেই তানভীরকে গুলশান নাভানা টাওয়ারের নিচ থেকে অস্ত্রধারী একটি দল ভয়ভীতি দেখিয়ে গাড়িতে তোলে। তানভীরের দাবি, ‘আমাকে মারধর করা হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেন আমি শুনানিতে না যাই। বলা হয়েছে, পরিবারের ক্ষতি করা হবে, যদি আমি ক্লাব মালিকানা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করি।’
ঘটনার পর গুলশান থানার পুলিশ নাভানা টাওয়ারে গেলেও তার আগেই পুরো ঘটনা ঘটে যায়। থানার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে তানভীরকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।
আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আবারও ট্রাইব্যুনালে শুনানি হওয়ার কথা। সূত্র বলছে, তানভীরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের একটি পক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দিয়েছে। একই সঙ্গে নাভানা টাওয়ারে বিসিবি কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর পাকিস্তান ভীষণ ক্ষিপ্ত। এমনকি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ পর্যন্ত দাবি করেছে পাকিস্তান। যে পাইক্রফট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) অন্যতম অভিজ্ঞ এক ম্যাচ রেফারি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে হতাশার খবরই দিল ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। আজ হারলে গ্রুপ পর্বেই থেমে যাবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা। যদি বাংলাদেশ জেতে, তাহলে তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ।১ ঘণ্টা আগে
দুবাইয়ে গত রাতে অঘটন প্রায় ঘটিয়েই ফেলেছিল হংকং। একটু এদিক সেদিক হলেই হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ ফস্কে যাচ্ছিল শ্রীলঙ্কার হাত থেকে। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানরা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। অঘটন ঘটে গেলে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে বড়সড় একটা পরিবর্তন আসত।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলের স্পিন পরামর্শক মুশতাক আহমেদ একটা শব্দ ঘন ঘন বলেন, ‘বিলিভ’ বা বিশ্বাস। তাঁর কথা, ভালো করতে হলে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনি পারবেন। সংবাদ সম্মেলনে বিলিভ শব্দটা এত বেশি বলেন, নিজেই কাল তা স্বীকার করে নিলেন।৩ ঘণ্টা আগে