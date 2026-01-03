বিপিএল নিলামে দল না পাওয়া নিয়ে কী বললেন মাহমুদউল্লাহ

ক্রীড়া ডেস্ক
রংপুর রাইডার্সের প্রতিনিধি ও বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াক সাদেককে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামে শুরুতে তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। পরে সম্মান দেখিয়ে এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে দলে নেয় রংপুর।
বিপিএলের চলতি পর্বে এখন পর্যন্ত রংপুরের খেলা তিনটি ম্যাচেই একাদশে ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। দ্বিতীয় ম্যাচে খলনায়ক হলেও গতকাল তাঁর ব্যাটেই সিলেট টাইটানসকে হারিয়েছে রংপুর। ১৬ বলে ৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জিতেছেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এরপর দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন মাহমুদউল্লাহ। সেখানেই জানিয়েছেন, বিপিএলের নিলামে শুরুতে দল না পাওয়ায় বেশ হতবাক হয়েছিলেন তিনি।
নিলামে প্রথম ডাক শেষে যেকোনো ক্যাটাগরি থেকে ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সামনে। নিয়ম অনুযায়ী, শুরুতে দল পাওয়া ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরি পরের ধাপে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্মান দেখিয়ে মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিকুর রহিমের ক্যাটাগরি না নামানোর আহ্বান জানান ইশতিয়াক সাদেক। এরপর মাহমুদউল্লাহকে ভিত্তিমুল্যে দলে টানে রংপুর।
সিলেটের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলার পর তাই রংপুরের প্রতি কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করলেন মাহমুদউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘ইশতিয়াক ভাই ও রংপুর রাইডার্সকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি শুরুতে দল পাইনি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি, মালিকপক্ষ, কোচ, অধিনায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’
নিলামে শুরুতে দল না পাওয়া নিয়ে সাবেক অধিনায়ক বলেন, ‘আমি দেখছিলাম (নিলাম)। আই ওয়াজ রিয়েলি শকড (প্রথম ডাকে দল না পাওয়ায়)। আই ওয়াজ রিয়েলি শকড। গত দুই বছর, এমনকি তিন বছরের পারফরম্যান্স গ্রাফ যদি দেখেন, জাতীয় দলের অনেক ক্রিকেটারও আমার পরিসংখ্যানের কাছাকাছি ছিল না। স্ট্রাইক রেট, গড়, রান, সবকিছু মিলিয়ে।’
রংপুর রাইডার্সের প্রতিনিধি ও বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াক সাদেককে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামে শুরুতে তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। পরে সম্মান দেখিয়ে এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে দলে নেয় রংপুর।
বিপিএলের চলতি পর্বে এখন পর্যন্ত রংপুরের খেলা তিনটি ম্যাচেই একাদশে ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। দ্বিতীয় ম্যাচে খলনায়ক হলেও গতকাল তাঁর ব্যাটেই সিলেট টাইটানসকে হারিয়েছে রংপুর। ১৬ বলে ৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জিতেছেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এরপর দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন মাহমুদউল্লাহ। সেখানেই জানিয়েছেন, বিপিএলের নিলামে শুরুতে দল না পাওয়ায় বেশ হতবাক হয়েছিলেন তিনি।
নিলামে প্রথম ডাক শেষে যেকোনো ক্যাটাগরি থেকে ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সামনে। নিয়ম অনুযায়ী, শুরুতে দল পাওয়া ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরি পরের ধাপে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্মান দেখিয়ে মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিকুর রহিমের ক্যাটাগরি না নামানোর আহ্বান জানান ইশতিয়াক সাদেক। এরপর মাহমুদউল্লাহকে ভিত্তিমুল্যে দলে টানে রংপুর।
সিলেটের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলার পর তাই রংপুরের প্রতি কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করলেন মাহমুদউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘ইশতিয়াক ভাই ও রংপুর রাইডার্সকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি শুরুতে দল পাইনি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি, মালিকপক্ষ, কোচ, অধিনায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’
নিলামে শুরুতে দল না পাওয়া নিয়ে সাবেক অধিনায়ক বলেন, ‘আমি দেখছিলাম (নিলাম)। আই ওয়াজ রিয়েলি শকড (প্রথম ডাকে দল না পাওয়ায়)। আই ওয়াজ রিয়েলি শকড। গত দুই বছর, এমনকি তিন বছরের পারফরম্যান্স গ্রাফ যদি দেখেন, জাতীয় দলের অনেক ক্রিকেটারও আমার পরিসংখ্যানের কাছাকাছি ছিল না। স্ট্রাইক রেট, গড়, রান, সবকিছু মিলিয়ে।’
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ হবে আজ। এর আগেই বোমা ফাটালেন কিউবা মিচেল। পারিশ্রমিক না পাওয়ার অভিযোগে বসুন্ধরা কিংস ছেড়েছেন ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডার।১৫ মিনিট আগে
২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম খুশির বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছিল মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য। নিলাম থেকে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে টেনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু দল পেলেও কোটি টাকার টুর্নামেন্টে কাটার মাস্টারের খেলা নিয়ে বেশ জটিলতা তৈরি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দেখা গেল দুই রকম মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে। বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গত পরশু রাতে ব্যাট হাতে হতাশ করেছিলেন রংপুর রাইডার্সের ভক্তদের। পরের ম্যাচেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক। এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসা২ ঘণ্টা আগে
বিপিএলের শুরুটা হয়েছিল ধুন্ধুমার। সিলেট স্ট্রাইকার্সের করা ১৯১ রানের লক্ষ্য ২ বল হাতে রেখে পাড়ি দেয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। কিন্তু সকালের সূর্য সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না। বিপিএলের ক্ষেত্রে যেন সেটাই হচ্ছে। অথচ কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হবে। এ সময়ে রানখরায় কতটা ভালো প্রস্তুতি হচ্ছে, সেই২ ঘণ্টা আগে