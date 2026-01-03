সমালোচকদের একহাত নিলেন মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী

ক্রীড়া ডেস্ক
২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দেখা গেল দুই রকম মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে। বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গত পরশু রাতে ব্যাট হাতে হতাশ করেছিলেন রংপুর রাইডার্সের ভক্তদের। পরের ম্যাচেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক। এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার।
বিপিএলের চলতি পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে সুপার ওভারে হেরে যায় রংপুর। ১৫৯ রান তাড়া করতে নেমে ডেভিড মালান ও তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাটে জয়ের পথেই ছিল তারা। কিন্তু ব্যাটিংয়ে মড়ক লাগায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হেরে বসে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। কাইল মায়ার্স, খুশদিল শাহ, নুরুল হাসান সোহানকে ছাপিয়ে রংপুরের এই হারে সবচেয়ে বড় দায়টা পড়ে মাহমুদউল্লাহর কাঁধে।
জয়ের জন্য শেষ বলে ১ রান দরকার ছিল রংপুরের। এই সহজ সমীকরণ মেলাতে পারেননি মাহমুদউল্লাহ। রিপন মন্ডলের করা শেষ বলটি মিড উইকেটে ঠেলে দৌঁড়াতে দিয়ে রান আউট হন। এরপর সুপার ওভারে রাজশাহীর সঙ্গে পেরে উঠেনি রংপুর। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ হারের পর তোপের মুখে পড়েন মাহমুদউল্লাহ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ট্রল শুরু হয়। অনেকে তো ‘মাহমুদউল্লাহ আর চলে না’ বলেও মন্তব্য করেছেন।
এক দিন যেতেই রংপুরের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন মাহমুদউল্লাহ। গতকাল সিলেট টাইটানসের করা ১৪৪ রানের জবাবে দলীয় ৯৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় রংপুর। জয়ের জন্য শেষ ৩১ বলে রংপুরের সমীকরণ ছিল ৫০ রানের। খুশদিল শাহকে সঙ্গে নিয়ে এই সমীকরণ মেলান মাহমুদউল্লাহ। অবিচ্ছিন্ন ৫০ রানের জুটি গড়ে দলকে জয় এনে দেন। ১৬ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে মাহমুদউল্লাহর হাতে।
সিলেটের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ী ইনিংসের পর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী। ছোট এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এতটাও বুড়ো হয়নাই।’
২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দেখা গেল দুই রকম মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে। বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গত পরশু রাতে ব্যাট হাতে হতাশ করেছিলেন রংপুর রাইডার্সের ভক্তদের। পরের ম্যাচেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক। এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার।
বিপিএলের চলতি পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে সুপার ওভারে হেরে যায় রংপুর। ১৫৯ রান তাড়া করতে নেমে ডেভিড মালান ও তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাটে জয়ের পথেই ছিল তারা। কিন্তু ব্যাটিংয়ে মড়ক লাগায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হেরে বসে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। কাইল মায়ার্স, খুশদিল শাহ, নুরুল হাসান সোহানকে ছাপিয়ে রংপুরের এই হারে সবচেয়ে বড় দায়টা পড়ে মাহমুদউল্লাহর কাঁধে।
জয়ের জন্য শেষ বলে ১ রান দরকার ছিল রংপুরের। এই সহজ সমীকরণ মেলাতে পারেননি মাহমুদউল্লাহ। রিপন মন্ডলের করা শেষ বলটি মিড উইকেটে ঠেলে দৌঁড়াতে দিয়ে রান আউট হন। এরপর সুপার ওভারে রাজশাহীর সঙ্গে পেরে উঠেনি রংপুর। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ হারের পর তোপের মুখে পড়েন মাহমুদউল্লাহ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ট্রল শুরু হয়। অনেকে তো ‘মাহমুদউল্লাহ আর চলে না’ বলেও মন্তব্য করেছেন।
এক দিন যেতেই রংপুরের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন মাহমুদউল্লাহ। গতকাল সিলেট টাইটানসের করা ১৪৪ রানের জবাবে দলীয় ৯৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় রংপুর। জয়ের জন্য শেষ ৩১ বলে রংপুরের সমীকরণ ছিল ৫০ রানের। খুশদিল শাহকে সঙ্গে নিয়ে এই সমীকরণ মেলান মাহমুদউল্লাহ। অবিচ্ছিন্ন ৫০ রানের জুটি গড়ে দলকে জয় এনে দেন। ১৬ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে মাহমুদউল্লাহর হাতে।
সিলেটের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ী ইনিংসের পর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী। ছোট এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এতটাও বুড়ো হয়নাই।’
বিপিএলের শুরুটা হয়েছিল ধুন্ধুমার। সিলেট স্ট্রাইকার্সের করা ১৯১ রানের লক্ষ্য ২ বল হাতে রেখে পাড়ি দেয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। কিন্তু সকালের সূর্য সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না। বিপিএলের ক্ষেত্রে যেন সেটাই হচ্ছে। অথচ কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হবে। এ সময়ে রানখরায় কতটা ভালো প্রস্তুতি হচ্ছে, সেই১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে সুপার ওভারের হারের ক্ষত নিয়ে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) আজ আর হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো না নুরুল হাসানের সোহানের দলকে। সিলেটকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে তারা।১৩ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৮ বছর পর জিম্বাবুয়ে দলে প্রত্যাবর্তন হয় গ্রায়েম ক্রেমারের। ফেরার পর জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন মাত্র ২ ম্যাচ। এবার আরও একটি সুখবর পেলেন এই লেগস্পিনার। তাঁকে রেখেই ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল দিয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড।১৩ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যথারীতি অধিনায়ক হিসেবে আছেন আজিজুল হাকিম তামিম। তাঁর সহকারীর ভূমিকায় রাখা হয়েছে জাওয়াদ আবরারকে।১৪ ঘণ্টা আগে