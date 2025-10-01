নতুন সিরিজে নতুন শুরুর তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এখনো মিইয়ে যায়নি। এরই মধ্যে আবার মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে। আগামীকাল থেকেই আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মোস্তাফিজুর রহমান, জাকের আলী অনিকদের খেলতে হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ফাইনালেই উঠতে পারেনি দল। সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার আগুনে পুড়েছে বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতিতে থেকেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাঁদের দ্বিতীয় হোম ভেন্যু শারজায় খেলতে হবে বাংলাদেশকে।
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আফগানিস্তান সমীহ জাগানিয়া এক দল। তাঁদের বেশ কজন আইপিএলের মতো বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে থাকেন। তবে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে আফগানদের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে আফগানিস্তানের অবস্থান ১০ নম্বরে। আর বাংলাদেশের অবস্থান ৯ নম্বরে। মাত্রই শেষ হওয়া এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বেও বাংলাদেশ হারিয়েছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট দলকে। যদিও এই সংস্করণে দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে আফগানিস্তানই এগিয়ে। ১৩ ম্যাচের ৭টিতে জিতেছে তারা। ৬টিতে জিতেছে বাংলাদেশ।
তবে আফগানদের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। পারভেজ হোসেন ইমন ও তানজিদ হাসান তামিম ব্যর্থ হয়েছেন। ইমন চার ম্যাচে করেছেন মাত্র ৪০ রান। দুবার শূন্য রানে আউট। অথচ কয়েক মাস আগেই আমিরাতের মাটিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। তানজিদ আরও হতাশ করেছেন, ৫ ম্যাচে ৬৭ রান, গড়ে মাত্র ১৩। এই দুজনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অধিনায়ক লিটনের চোট দলকে ফেলে আরও বিপাকে। চোটের কারণে আফগান সিরিজেও থাকছেন না বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টির নিয়মিত অধিনায়ক। নেতৃত্বের দায়িত্ব জাকের আলী অনিকের কাঁধে; যিনি পুরো এশিয়া কাপে ছয় ম্যাচে করেছেন ৭১ রান। তাঁর পারফরম্যান্স যেমন হতাশাজনক, অধিনায়কত্বের সিদ্ধান্ত নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সাবেক তারকা ওয়াসিম আকরাম আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সরাসরি বলেছেন, ‘তাসকিনই হতে পারত ভালো বিকল্প।’
কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাসকিনকে সামলাচ্ছে ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’ দিয়ে। তিনি এক ম্যাচ খেললে পরের ম্যাচে খেলবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। তবে এশিয়া কাপে প্রাপ্তির খাতায় কিছু আলোও আছে। সাইফ হাসান এশিয়া কাপে ১২ ছক্কায় ৪৪ গড়ে ১৭৬ রান করেছেন। মোস্তাফিজ ৯ উইকেট নিয়েছেন ৭.৪৩ ইকোনমিতে। তবে এশিয়া কাপে দলের পারফরম্যান্সের সঙ্গে মানসিকতার একটা যোগসূত্র খুঁজেছেন সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল, ‘প্রস্তুতি সবারই আছে, সামর্থ্যও আছে। কিন্তু আসল ম্যাচে আত্মবিশ্বাসটাই খুঁজে পাচ্ছে না দল। আমরা অনেক সময় মিথ্যা আত্মবিশ্বাসে ভুগি, যা বড় ম্যাচে ভেঙে যায়। আত্মবিশ্বাস যদি সত্যিকারের হয়, আফগানিস্তান-পাকিস্তান কেউই সমস্যা হবে না। দায়িত্ববোধ আসবেই।’
তবে এশিয়া কাপের ব্যর্থতা ভুলে দলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের, ‘এশিয়া কাপে ফলাফল কী হয়েছে, তা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সামনে সিরিজ নিয়ে মনোযোগ রাখতে হবে। পেশাদার ক্রিকেটার বা দল হিসেবে নতুন সিরিজে নতুন করে শুরু করতে হবে। নিজেদের সেরা খেলার জন্য যে কৌশল দরকার, সে কৌশলে এগিয়ে যেতে হবে পরিকল্পনা নিয়ে। আফগানিস্তান ভালো দল। তবে নিজেদের খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তবে চাপ নিয়ে ক্রিকেট খেলা যাবে না। আমরা আরব আমিরাতের সঙ্গে বা ছোট দলের সঙ্গে চাপ নিয়ে খেলি। এটা আমাদের স্বাভাবিক খেলাকে বিঘ্নিত করে। তাই নিজের খেলাটা উপভোগ করতে হবে।’
এশিয়া কাপে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এখনো মিইয়ে যায়নি। এরই মধ্যে আবার মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে। আগামীকাল থেকেই আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মোস্তাফিজুর রহমান, জাকের আলী অনিকদের খেলতে হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ফাইনালেই উঠতে পারেনি দল। সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার আগুনে পুড়েছে বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতিতে থেকেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাঁদের দ্বিতীয় হোম ভেন্যু শারজায় খেলতে হবে বাংলাদেশকে।
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আফগানিস্তান সমীহ জাগানিয়া এক দল। তাঁদের বেশ কজন আইপিএলের মতো বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে থাকেন। তবে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে আফগানদের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে আফগানিস্তানের অবস্থান ১০ নম্বরে। আর বাংলাদেশের অবস্থান ৯ নম্বরে। মাত্রই শেষ হওয়া এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বেও বাংলাদেশ হারিয়েছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট দলকে। যদিও এই সংস্করণে দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে আফগানিস্তানই এগিয়ে। ১৩ ম্যাচের ৭টিতে জিতেছে তারা। ৬টিতে জিতেছে বাংলাদেশ।
তবে আফগানদের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। পারভেজ হোসেন ইমন ও তানজিদ হাসান তামিম ব্যর্থ হয়েছেন। ইমন চার ম্যাচে করেছেন মাত্র ৪০ রান। দুবার শূন্য রানে আউট। অথচ কয়েক মাস আগেই আমিরাতের মাটিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। তানজিদ আরও হতাশ করেছেন, ৫ ম্যাচে ৬৭ রান, গড়ে মাত্র ১৩। এই দুজনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অধিনায়ক লিটনের চোট দলকে ফেলে আরও বিপাকে। চোটের কারণে আফগান সিরিজেও থাকছেন না বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টির নিয়মিত অধিনায়ক। নেতৃত্বের দায়িত্ব জাকের আলী অনিকের কাঁধে; যিনি পুরো এশিয়া কাপে ছয় ম্যাচে করেছেন ৭১ রান। তাঁর পারফরম্যান্স যেমন হতাশাজনক, অধিনায়কত্বের সিদ্ধান্ত নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সাবেক তারকা ওয়াসিম আকরাম আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সরাসরি বলেছেন, ‘তাসকিনই হতে পারত ভালো বিকল্প।’
কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাসকিনকে সামলাচ্ছে ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’ দিয়ে। তিনি এক ম্যাচ খেললে পরের ম্যাচে খেলবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। তবে এশিয়া কাপে প্রাপ্তির খাতায় কিছু আলোও আছে। সাইফ হাসান এশিয়া কাপে ১২ ছক্কায় ৪৪ গড়ে ১৭৬ রান করেছেন। মোস্তাফিজ ৯ উইকেট নিয়েছেন ৭.৪৩ ইকোনমিতে। তবে এশিয়া কাপে দলের পারফরম্যান্সের সঙ্গে মানসিকতার একটা যোগসূত্র খুঁজেছেন সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল, ‘প্রস্তুতি সবারই আছে, সামর্থ্যও আছে। কিন্তু আসল ম্যাচে আত্মবিশ্বাসটাই খুঁজে পাচ্ছে না দল। আমরা অনেক সময় মিথ্যা আত্মবিশ্বাসে ভুগি, যা বড় ম্যাচে ভেঙে যায়। আত্মবিশ্বাস যদি সত্যিকারের হয়, আফগানিস্তান-পাকিস্তান কেউই সমস্যা হবে না। দায়িত্ববোধ আসবেই।’
তবে এশিয়া কাপের ব্যর্থতা ভুলে দলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের, ‘এশিয়া কাপে ফলাফল কী হয়েছে, তা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সামনে সিরিজ নিয়ে মনোযোগ রাখতে হবে। পেশাদার ক্রিকেটার বা দল হিসেবে নতুন সিরিজে নতুন করে শুরু করতে হবে। নিজেদের সেরা খেলার জন্য যে কৌশল দরকার, সে কৌশলে এগিয়ে যেতে হবে পরিকল্পনা নিয়ে। আফগানিস্তান ভালো দল। তবে নিজেদের খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তবে চাপ নিয়ে ক্রিকেট খেলা যাবে না। আমরা আরব আমিরাতের সঙ্গে বা ছোট দলের সঙ্গে চাপ নিয়ে খেলি। এটা আমাদের স্বাভাবিক খেলাকে বিঘ্নিত করে। তাই নিজের খেলাটা উপভোগ করতে হবে।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে কাউন্সিলর মনোনয়ন ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ক্যাটাগরি ১, ২ ও ৩—সব জায়গায় সরকার সমর্থিত একটি গোষ্ঠীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব কাজ করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ক্লাব ক্রিকেট সংগঠক ইসরাফিল খসরু। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি এক্সিউম ক্রিকেটার্স থেকে তোলা মনোনয়নপত্র..৭ মিনিট আগে
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাতে পিএসজির বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে ইউরোপ সেরার আসর শুরু করে কাতালানরা। এবার তাদের সামনে দাপট ধরে রাখার মিশন। তবে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি হওয়ায় কাজটা মোটেও সহজ হবে না...১ ঘণ্টা আগে
মাঠে নেই ঠিকই; কিন্তু প্রতিপক্ষের নাম যখন বার্সেলোনা, তখন উসমান দেম্বেলে কী করেই বা আলোচনার বাইরে থাকেন। সাবেক ক্লাব বলে কথা। কদিন আগে লামিনে ইয়ামালকে টপকে জিতলেন ব্যালন ডি’অর। দেম্বেলে থাকলে চ্যাম্পিয়নস লিগে আজকের ম্যাচটি পেত অন্য রকম বার্তা। বাদ সাধল চোট।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তামিম ইকবাল। জাতীয় দলের এক সময়কার ওপেনারের দাবি, নির্বাচন নিয়ে ফিক্সিং চলেছে বিসিবিতে। তাই ক্রিকেটের ফিক্সিংয়ের আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করা জরুরি বলে মনে করেন তামিম।১ ঘণ্টা আগে