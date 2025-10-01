Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

নতুন সিরিজে নতুন শুরুর তাগিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এশিয়া কাপের পর ফের মাঠে নামছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
এশিয়া কাপের পর ফের মাঠে নামছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়া কাপে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এখনো মিইয়ে যায়নি। এরই মধ্যে আবার মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে। আগামীকাল থেকেই আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মোস্তাফিজুর রহমান, জাকের আলী অনিকদের খেলতে হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ফাইনালেই উঠতে পারেনি দল। সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার আগুনে পুড়েছে বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতিতে থেকেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাঁদের দ্বিতীয় হোম ভেন্যু শারজায় খেলতে হবে বাংলাদেশকে।

টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আফগানিস্তান সমীহ জাগানিয়া এক দল। তাঁদের বেশ কজন আইপিএলের মতো বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে থাকেন। তবে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে আফগানদের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। র‍্যাঙ্কিংয়ে আফগানিস্তানের অবস্থান ১০ নম্বরে। আর বাংলাদেশের অবস্থান ৯ নম্বরে। মাত্রই শেষ হওয়া এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বেও বাংলাদেশ হারিয়েছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট দলকে। যদিও এই সংস্করণে দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে আফগানিস্তানই এগিয়ে। ১৩ ম্যাচের ৭টিতে জিতেছে তারা। ৬টিতে জিতেছে বাংলাদেশ।

তবে আফগানদের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। পারভেজ হোসেন ইমন ও তানজিদ হাসান তামিম ব্যর্থ হয়েছেন। ইমন চার ম্যাচে করেছেন মাত্র ৪০ রান। দুবার শূন্য রানে আউট। অথচ কয়েক মাস আগেই আমিরাতের মাটিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। তানজিদ আরও হতাশ করেছেন, ৫ ম্যাচে ৬৭ রান, গড়ে মাত্র ১৩। এই দুজনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অধিনায়ক লিটনের চোট দলকে ফেলে আরও বিপাকে। চোটের কারণে আফগান সিরিজেও থাকছেন না বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টির নিয়মিত অধিনায়ক। নেতৃত্বের দায়িত্ব জাকের আলী অনিকের কাঁধে; যিনি পুরো এশিয়া কাপে ছয় ম্যাচে করেছেন ৭১ রান। তাঁর পারফরম্যান্স যেমন হতাশাজনক, অধিনায়কত্বের সিদ্ধান্ত নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সাবেক তারকা ওয়াসিম আকরাম আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সরাসরি বলেছেন, ‘তাসকিনই হতে পারত ভালো বিকল্প।’

কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাসকিনকে সামলাচ্ছে ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’ দিয়ে। তিনি এক ম্যাচ খেললে পরের ম্যাচে খেলবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। তবে এশিয়া কাপে প্রাপ্তির খাতায় কিছু আলোও আছে। সাইফ হাসান এশিয়া কাপে ১২ ছক্কায় ৪৪ গড়ে ১৭৬ রান করেছেন। মোস্তাফিজ ৯ উইকেট নিয়েছেন ৭.৪৩ ইকোনমিতে। তবে এশিয়া কাপে দলের পারফরম্যান্সের সঙ্গে মানসিকতার একটা যোগসূত্র খুঁজেছেন সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল, ‘প্রস্তুতি সবারই আছে, সামর্থ্যও আছে। কিন্তু আসল ম্যাচে আত্মবিশ্বাসটাই খুঁজে পাচ্ছে না দল। আমরা অনেক সময় মিথ্যা আত্মবিশ্বাসে ভুগি, যা বড় ম্যাচে ভেঙে যায়। আত্মবিশ্বাস যদি সত্যিকারের হয়, আফগানিস্তান-পাকিস্তান কেউই সমস্যা হবে না। দায়িত্ববোধ আসবেই।’

তবে এশিয়া কাপের ব্যর্থতা ভুলে দলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের, ‘এশিয়া কাপে ফলাফল কী হয়েছে, তা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সামনে সিরিজ নিয়ে মনোযোগ রাখতে হবে। পেশাদার ক্রিকেটার বা দল হিসেবে নতুন সিরিজে নতুন করে শুরু করতে হবে। নিজেদের সেরা খেলার জন্য যে কৌশল দরকার, সে কৌশলে এগিয়ে যেতে হবে পরিকল্পনা নিয়ে। আফগানিস্তান ভালো দল। তবে নিজেদের খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তবে চাপ নিয়ে ক্রিকেট খেলা যাবে না। আমরা আরব আমিরাতের সঙ্গে বা ছোট দলের সঙ্গে চাপ নিয়ে খেলি। এটা আমাদের স্বাভাবিক খেলাকে বিঘ্নিত করে। তাই নিজের খেলাটা উপভোগ করতে হবে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

এনসিপি-গণঅধিকার একীভূতকরণ: নেতৃত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, গতি নেই আলোচনায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগে মনোনয়ন প্রত্যাহার, তামিমের পাশে আরও ক্লাব সংগঠক

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগে মনোনয়ন প্রত্যাহার, তামিমের পাশে আরও ক্লাব সংগঠক

বার্সা কি দাপট ধরে রাখতে পারবে

বার্সা কি দাপট ধরে রাখতে পারবে

বার্সার সামনে আজ চোটগ্রস্ত পিএসজি

বার্সার সামনে আজ চোটগ্রস্ত পিএসজি

নতুন সিরিজে নতুন শুরুর তাগিদ

নতুন সিরিজে নতুন শুরুর তাগিদ