Ajker Patrika
ক্রিকেট

থাকছেন সালাহ উদ্দীন, থাকছেন আশরাফুলও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২২
মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মোহাম্মদ আশরাফুল দুজনই থেকে যাচ্ছেন। ছবি: ফাইল ছবি
মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মোহাম্মদ আশরাফুল দুজনই থেকে যাচ্ছেন। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে এখন বিসিবির সিদ্ধান্ত, বর্তমানে যেভাবে কাজ করছেন, এভাবেই দুজন চালিয়ে যাবেন জাতীয় দলে।

জাতীয় দলে নিজের দায়িত্বে থাকার বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে আজ সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘আছি, আমি আছি।’ কোন অভিমানে তখন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া, এ প্রশ্নে সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘সেটা বলতে চাচ্ছি না। এটা আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঠিক হয়ে গেছে।’ আর সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান বলেন, ‘তখন সে আসছিল (পদত্যাগপত্র নিয়ে)। ওটা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে।’

লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্তদের ব্যাটিংটা সালাহ উদ্দীনই মূলত দেখভাল করেন। আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য। সালাহ উদ্দীন যেহেতু থাকছেন, তাহলে আশরাফুলের ভবিষ্যৎ কী—বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘যারা আছে। সবাই চালিয়ে যাবে। বাংলাদেশ দলে এখন খুব ভালো পরিবেশ আছে। আমরা চাই সেটা বজায় থাকুক।’

জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কাজটা দারুণ উপভোগ করছেন আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজে শিষ্যদের ব্যাটিং কেমন লাগল, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,‘একটা ম্যাচ বাদ দিয়ে সবই বাকি ছিল। সবার ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে।’

