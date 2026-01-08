‘সব খেলোয়াড়ের জীবন এক না, কেউ সুযোগ বেশি পায় কেউ কম’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু টেস্টই খেলছেন নাঈম হাসান। তাও যে নিয়মিত সুযোগ পেয়েছেন, তা নয়। নামের পাশে ১৪ টেস্ট বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই স্পিনার জানালেন, সব খেলোয়াড়ের জীবন এক হয় না।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গত বছরের জুনে কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) টেস্ট ম্যাচটাই এখন পর্যন্ত তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ কোনো ম্যাচ। সেবার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ৯ উইকেট নিয়ে তাইজুল ইসলাম ও তারিন্দু রত্নায়েকের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হয়েছিলেন নাঈম। কিন্তু একই বছরের নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি সুযোগ পাননি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘবিরতিতে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বিচ্ছিন্ন নন নাঈম। চট্টগ্রামের হয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চার দিনের টুর্নামেন্টে নিয়েছেন ২৭ উইকেট।
এবারের বিপিএলে নাঈমকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে চোটে পড়ায় খেলা তো দূরে থাক, দলের সঙ্গে অনুশীলনে তিনি যোগ দিতে পারেননি বলে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই স্পিনার বলেন, ‘আসলে সব খেলোয়াড়ের জীবন এক না। কেউ সুযোগ বেশি পায় আবার কেউ কম। আমার জন্য বিষয়টা চ্যালেঞ্জিং। আমাকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। যখনই সুযোগ পাই যাতে ভালো খেলতে পারি। একটা সময় দেখা যাবে বেশি সুযোগ পাব আমি।’
প্রথাগত স্পিনার হওয়াতে গত বছর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টের দলে নেওয়া হয়নি বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছিলেন বিসিবির নির্বাচক প্যানেলের সদস্য হাসিবুল হোসেন শান্ত। এই প্রসঙ্গে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে শেখ মেহেদী হাসানের নাম উল্লেখ করেছেন নাঈম। সাংবাদিকদের নাঈম বলেন, ‘সাধারণভাবে চিন্তা করুন। শেখ মেহেদী ভাইও প্রথাগত অফস্পিনার। তিনিও খেলছেন। দলের চাহিদা আমি পূরণ করতে পারলে ভালো। আর চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই। সেটা নিয়েই এগোতে হবে।’
সাদা বলের ক্রিকেটে বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ারপ্লেতে গত কয়েক বছর ধরেই দারুণ বোলিং করছেন শেখ মেহেদী হাসান। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের রান আটকে রাখতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নজরকাড়া বোলিংয়ের পরও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে খুব একটা নিয়মিত নন মেহেদী।
টিম ম্যানেজমেন্টের কারণে অনেক সময় যে দলের বাইরে থাকতে হয়, সেই বাস্তবতা স্বীকার করছেন নাঈম হাসানও। সুযোগ পেলে নিজের সর্বোচ্চটা দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘টিম ম্যানেজমেন্ট দলের সমন্বয়ের কথা চিন্তা করে। এ কারণেই হয়তো অনেক সময় বাইরে থাকতে হয়। আর খেলার সময় আমি নিজের শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি।’
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সকে ১৪ রানে হারিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসানের শেষের দিকে ১৩ বলে ৩৩ রানের ক্যামিও ইনিংসে স্কোরবোর্ডে ১৯৮ রান তোলে চট্টগ্রাম রয়্যালস। রংপুর রাইডার্সের সমান ৮ পয়েন্ট থাকলেও নেট রানরেটের কারণে চট্টগ্রাম শীর্ষে। চট্টগ্রাম ও রংপুরের নেট রানরেট +১.০৫৯ ও +০.৭০২।
পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার পর চট্টগ্রাম নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। শরীফুল ইসলাম, হাসান নাওয়াজের কাছে অধিনায়ক মেহেদী জানতে চাইলেন রিমোট কোথায়? উত্তরে শরীফুল, নাওয়াজ জানালেন, রিমোট চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে। শেষে চট্টগ্রামের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল বললেন, ‘রিমোট টেবিলের ওপরে।’ আজও বিপিএলে দুটি ম্যাচ রয়েছে। দুপুরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সন্ধ্যায় মাঠে গড়াবে সিলেট টাইটান্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ।
