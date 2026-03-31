Ajker Patrika
ক্রিকেট

আইপিএলে কাজ করতে এসে ব্রিটিশ প্রকৌশলীর রহস্যময় মৃত্যু

কলকাতা (ভারত) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ১৯: ১৭
আইপিএলে কাজ করতে এসে ব্রিটিশ প্রকৌশলীর রহস্যময় মৃত্যু
আইপিএলে কাজ করতে আসা ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ছবি: বিসিসিআই

২০২৬ আইপিএল শুরু হতে না হতেই ঘটল রহস্যময় এক ঘটনা। মুম্বাইয়ের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক বিদেশি কর্মীর মৃতদেহ। এরই মধ্যে পুলিশ তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। তাতে প্রশ্ন উঠেছে আইপিএলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মৃত ব্যক্তির নাম জান উইলিয়াম ল্যাংফোর্ড। ৭৬ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ নাগরিক। আইপিএলের সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন ভারতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মুম্বাইয়ে এক হোটেলে নিজের ঘরেই অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। হোটেলের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মুম্বাই হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মুম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভ থানায় ল্যাংফোর্ডের অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ময়নাতদন্তে তেমন কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। হোটেলের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসি ফুটেজ। সেদিন ল্যাংফোর্ডের ঘরে কে কে গিয়েছিলেন বা তিনি কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ এরই মধ্যে ল্যাংফোর্ডের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

ল্যাংফোর্ডের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বা আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে থাকলেও এই মৃত্যু ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি অন্য কিছু, সেটাই এখন দেখার বিষয়

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

আরও ১৪ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

হরমুজ উন্মুক্ত না করেই যুদ্ধ শেষ করতে চান ট্রাম্প, কেন এই পিছু হটা

ইরানের স্কুলে এবার পরীক্ষামূলক নতুন ক্ষেপণাস্ত্র মারল যুক্তরাষ্ট্র, নিহত অন্তত ২১

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এসএসসি পাসে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জে

এসএসসি পাসে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জে

চুয়াডাঙ্গায় জ্বালানি কার্ড সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন, স্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় জ্বালানি কার্ড সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন, স্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত নারীর তালিকা প্রকাশ করতে নোটিশ

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত নারীর তালিকা প্রকাশ করতে নোটিশ

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

আইপিএলে কাজ করতে এসে ব্রিটিশ প্রকৌশলীর রহস্যময় মৃত্যু

আইপিএলে কাজ করতে এসে ব্রিটিশ প্রকৌশলীর রহস্যময় মৃত্যু

নাসিম শাহকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন পিসিবি সভাপতি, দাবি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

নাসিম শাহকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন পিসিবি সভাপতি, দাবি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

মোস্তাফিজের সতীর্থকে শাস্তি দিল পাকিস্তান বোর্ড

মোস্তাফিজের সতীর্থকে শাস্তি দিল পাকিস্তান বোর্ড

আইপিএলে প্রেমের প্রস্তাব দিতে গিয়ে আংটি হারালেন এক ভক্ত

আইপিএলে প্রেমের প্রস্তাব দিতে গিয়ে আংটি হারালেন এক ভক্ত