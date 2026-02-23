‘ভারতকে হারানো যায়’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জেতাটাকে যেন নিয়মে পরিণত করেছিল ভারত। অবশেষে সেই ভারতকে মাটিতে নামিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ৭৬ রানের এই জয়ের নায়ক ডেভিড মিলার। ৩৫ বলে ৬৩ রানের ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলা এই ব্যাটার এখন বিশ্বাস করছেন–বিশ্বমঞ্চেও ভারতকে হারানো যায়।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা ১২ জয় নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ভারত। আফ্রিকান জায়ান্টদের হারিয়েই ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলেছিল তারা। আত্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে এগিয়ে ছিল আয়োজকেরা। কিন্তু এদিন তিন বিভাগেই দারুণ ক্রিকেট খেলে ভারতকে স্তব্ধ করে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
এর আগে সবশেষ ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ভারত। এরপর বৈশ্বিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ২২ ম্যাচের ২১ টিতেই জিতেছে তারা; বাকি ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতার পথে অপরাজিত ছিল ভারত। সূর্যকুমার যাদবের দলের সেই অপ্রতিরোধ্য যাত্রা থামল এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে।
ভারতকে হারানোর পর অনুভূতি জানাতে গিয়ে মিলার বলেন, ‘ভারত দারুণ একটি দল। তাদের হারানো যায়। তবে আমাদের জন্য এ রকম একটি টুর্নামেন্টে মূল কাজ হলো ছোট ছোট বিষয়গুলো ঠিকঠাক করা এবং নিজেদের কাজ শেষ করা। আমরা পরিণত দল। ছেলেদের অনেকেই একসঙ্গে অনেক খেলেছে এবং চাপের মধ্যে এই ব্যাপারটি অনেক কাজে দেয়। ব্যাপারটি হলো স্রেফ নিজেদের পথে থাকা, কাজ শেষ করা নিশ্চিত করা এবং আরও বেশি কিছুর তাড়না থাকা।’
দক্ষিণ আফ্রিকার করা ১৮৭ রানের জবাবে ১১১ রানে অলআউট হয়েছে ভারত। দাপুটে জয়ের পরও যে ম্যাচটি সহজ ছিল না সেটাই মনে করিয়ে দিলেন মিলার, ‘আমাদের জন্য মোটেও সহজ ছিল না (ম্যাচ জেতা)। ভারতের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই কঠিন। এই দলটার বিপক্ষে অনেক খেলেছি এবং তাদের সঙ্গে বা আরও সীমানা আরও ছাড়িয়ে বললে, দুটি বড় দল যখন খেলে তখন মূল ব্যাপারটি হলো ছোট কাজগুলোই লম্বা সময় ধরে ঠিকঠাক করতে পারা। বড় ম্যাচে চাপ থাকেই। সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হয়। দলীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন এখানে (ভালো কিছুর জন্য)।’
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত নাম জিম্বাবুয়ে। চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে ‘বি’ গ্রুপের সেরা হয়ে সুপার এইটে পা রেখেছে সিকান্দার রাজার দল; হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মতো দুই সাবেক চ্যাম্পিয়নকে। জিম্বাবুয়ের দাপটে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে অজিরা। এবার শেষ আটেও রাজাদের দাপট দেখার আ১৬ মিনিট আগে
পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রাওয়ালপিন্ডি। হাতে সময় কম থাকায় টিম রাওয়ালপিন্ডি নামে নিলামে অংশ নিয়েছিল ওয়ালি টেকনোলজিসের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে এবার নাম বদলে ফেলল তারা। ‘পিন্ডিজ’ নামে পিএসএলে অংশ নেবে তারা। এক ভিডিও বার্তায় দলটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নি২৮ মিনিট আগে
বার্সেলোনার কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি লেভান্তে। অবনমন অঞ্চলের দলটিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে কাতালানরা। দলের শীর্ষে ফেরার ম্যাচে কোনো অবদান রাখতে পারেননি লামিনে ইয়ামাল। উল্টো কোচের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই তরুণ উইঙ্গার।২ ঘণ্টা আগে
অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা ভারত সুপার এইটের শুরুতেই পেয়েছে বড় হারের তিক্ত স্বাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে সেমিফাইনালের পথটা কঠিন করে ফেলেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এরপরও আশা ছাড়ছেন না সূর্যকুমার যাদব। শক্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে