‘ভারতকে হারানো যায়’

ক্রীড়া ডেস্ক    
৬৩ রানের ইনিংস খেলে বড় সংগ্রহের ভীত গড়ে দেন মিলার। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জেতাটাকে যেন নিয়মে পরিণত করেছিল ভারত। অবশেষে সেই ভারতকে মাটিতে নামিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ৭৬ রানের এই জয়ের নায়ক ডেভিড মিলার। ৩৫ বলে ৬৩ রানের ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলা এই ব্যাটার এখন বিশ্বাস করছেন–বিশ্বমঞ্চেও ভারতকে হারানো যায়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা ১২ জয় নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ভারত। আফ্রিকান জায়ান্টদের হারিয়েই ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলেছিল তারা। আত্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে এগিয়ে ছিল আয়োজকেরা। কিন্তু এদিন তিন বিভাগেই দারুণ ক্রিকেট খেলে ভারতকে স্তব্ধ করে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এর আগে সবশেষ ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ভারত। এরপর বৈশ্বিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ২২ ম্যাচের ২১ টিতেই জিতেছে তারা; বাকি ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতার পথে অপরাজিত ছিল ভারত। সূর্যকুমার যাদবের দলের সেই অপ্রতিরোধ্য যাত্রা থামল এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে।

ভারতকে হারানোর পর অনুভূতি জানাতে গিয়ে মিলার বলেন, ‘ভারত দারুণ একটি দল। তাদের হারানো যায়। তবে আমাদের জন্য এ রকম একটি টুর্নামেন্টে মূল কাজ হলো ছোট ছোট বিষয়গুলো ঠিকঠাক করা এবং নিজেদের কাজ শেষ করা। আমরা পরিণত দল। ছেলেদের অনেকেই একসঙ্গে অনেক খেলেছে এবং চাপের মধ্যে এই ব্যাপারটি অনেক কাজে দেয়। ব্যাপারটি হলো স্রেফ নিজেদের পথে থাকা, কাজ শেষ করা নিশ্চিত করা এবং আরও বেশি কিছুর তাড়না থাকা।’

দক্ষিণ আফ্রিকার করা ১৮৭ রানের জবাবে ১১১ রানে অলআউট হয়েছে ভারত। দাপুটে জয়ের পরও যে ম্যাচটি সহজ ছিল না সেটাই মনে করিয়ে দিলেন মিলার, ‘আমাদের জন্য মোটেও সহজ ছিল না (ম্যাচ জেতা)। ভারতের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই কঠিন। এই দলটার বিপক্ষে অনেক খেলেছি এবং তাদের সঙ্গে বা আরও সীমানা আরও ছাড়িয়ে বললে, দুটি বড় দল যখন খেলে তখন মূল ব্যাপারটি হলো ছোট কাজগুলোই লম্বা সময় ধরে ঠিকঠাক করতে পারা। বড় ম্যাচে চাপ থাকেই। সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হয়। দলীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন এখানে (ভালো কিছুর জন্য)।’

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
