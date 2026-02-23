বার্সার শীর্ষে ফেরার ম্যাচে ইয়ামাল রেগে গেলেন কেন

বার্সেলোনার কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি লেভান্তে। অবনমন অঞ্চলের দলটিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে কাতালানরা। দলের শীর্ষে ফেরার ম্যাচে কোনো অবদান রাখতে পারেননি লামিনে ইয়ামাল। উল্টো কোচের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই তরুণ উইঙ্গার।
আগের ম্যাচে জিরোনার কাছে হেরে দুইয়ে নেমে গিয়েছিল বার্সা। কিন্তু ওসাসুনার কাছে রিয়াল মাদ্রিদ হেরে যাওয়ায় হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার সুযোগ আসে তাদের সামনে। ক্যাম্প ন্যুতে মার্ক বারনাল, ফেঙ্কি ডি ইয়ং এবং ফেরমিন লোপেজের গোল পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে সে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে স্বাগতিকেরা।
ম্যাচের শুরুর একাদশেই ছিলেন ইয়ামাল। কিন্তু হান্সি ফ্লিকের প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি; কোনো গোল কিংবা অ্যাসিস্ট করতে পারেননি আক্রমণভাগের এই ফুটবলার। ৮৭ মিনিটে তাঁকে তুলে রুনি বার্দগিকে মাঠে নামার ফ্লিক। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি ইয়ামাল। মাঠ ছাড়ার সময় এই স্প্যানিশ ফুটবলারের চোখে মুখে রাগের ছাপ স্পষ্ট ছিল। এমনকি ডাগআউটে যাওয়ার পরও ক্ষুব্ধ ছিলেন ইয়ামাল।
বদলির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও ইয়ামালকে আগলে রাখছেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ বলেন, ‘এটা স্বাভাবিক, ইয়ামাল নিজের পারফরম্যান্সের কারণে রাগ করেছে। সে যা-ই করে সবকিছু নিয়েই বড় আকারে আলোচনা করা হয়। বদলি হওয়ায় সে যদি মন খারাপ করে, সেটাই তো একজন খেলোয়াড়ের স্বাভাবিক অনুভূতি।’
বদলি নামা বার্দগির পারফরম্যান্সের প্রশংসায় ফ্লিক বলেন, ‘আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আজ আমরা জিতেছি, আর আমাদের দলে এমন কিছু খেলোয়াড় আছে যারা খেলার সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। বার্গদি সেটা প্রমাণ করেছে। অনুশীলনে সে দারুণ ছিল। সত্যিকার অর্থেই সে একজন পেশাদার খেলোয়াড়। যখন সে মাঠে নামল তার প্রতিক্রিয়া দেখাটাও ভালো ছিল। আমরা সেটাতেই মনোযোগ দিতে চাই।’
শীর্ষে ফিরলেও আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে চান না বার্সা কোচ, ‘আমরা আবার শীর্ষস্থানে ফেরার সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। পথ এখনো অনেক দীর্ঘ। সবকিছু নিখুঁত ছিল না; ম্যাচে ঢুকতে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছে।’
অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা ভারত সুপার এইটের শুরুতেই পেয়েছে বড় হারের তিক্ত স্বাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে সেমিফাইনালের পথটা কঠিন করে ফেলেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এরপরও আশা ছাড়ছেন না সূর্যকুমার যাদব। শক্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব চলছে। সরকারি সিদ্ধান্তে টুর্নামেন্টটা খেলা না হলেও এখন তা বাংলাদেশের কাছে অতীত। বাংলাদেশের সামনে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের অংশ হিসেবে সিরিজটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের পরই শুরু হতে যাওয়া এ সিরিজ সামনে রেখে এখন প্রস্তুত হচ্ছেন২ ঘণ্টা আগে
ফাইনালের আগে ‘ফাইনাল’—এমন ট্যাগই দেওয়া হয়েছিল। দুই দলের দেখা হয়েছিল গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে। দুই বছর আগে সেই রোমাঞ্চকর ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁদিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবারের লড়াইটা শিরোপার জন্য না হলেও ছিল পথটা মসৃণ করার। সেই কাজে সফল দক্ষিণ আফ্রিকা। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতকে সুপার এইটে১৩ ঘণ্টা আগে
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আলাদা নজর কেড়েছে যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, ইতালির মতো সহযোগী দেশগুলো। এসব দলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতোই। বিষয়টি নজর এড়ায়নি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। আজ ‘মন কি বাত’ নামক অনুষ্ঠানে এই ক্রিকেটারদের ভূয়সী প্রশংসা করে১৪ ঘণ্টা আগে