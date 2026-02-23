সুপার এইটেও কি চমকে দেবে জিম্বাবুয়ে

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত নাম জিম্বাবুয়ে। চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে ‘বি’ গ্রুপের সেরা হয়ে সুপার এইটে পা রেখেছে সিকান্দার রাজার দল; হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মতো দুই সাবেক চ্যাম্পিয়নকে। জিম্বাবুয়ের দাপটে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে অজিরা। এবার শেষ আটেও রাজাদের দাপট দেখার আশায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেমিফাইনালের মিশনে আজ সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
সুপার এইট
জিম্বাবুয়ে-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
টি স্পোর্টস
ফুটবল
প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রাওয়ালপিন্ডি। হাতে সময় কম থাকায় টিম রাওয়ালপিন্ডি নামে নিলামে অংশ নিয়েছিল ওয়ালি টেকনোলজিসের মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে এবার নাম বদলে ফেলল তারা। ‘পিন্ডিজ’ নামে পিএসএলে অংশ নেবে তারা। এক ভিডিও বার্তায় দলটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নি২৯ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জেতাটাকে যেন নিয়মে পরিণত করেছিল ভারত। অবশেষে সেই ভারতকে মাটিতে নামিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ৭৬ রানের এই জয়ের নায়ক ডেভিড মিলার। ৩৫ বলে ৬৩ রানের ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলা এই ব্যাটার এখন বিশ্বাস করছেন–বিশ্বমঞ্চেও ভারতকে হারানো যায়।১ ঘণ্টা আগে
বার্সেলোনার কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি লেভান্তে। অবনমন অঞ্চলের দলটিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে কাতালানরা। দলের শীর্ষে ফেরার ম্যাচে কোনো অবদান রাখতে পারেননি লামিনে ইয়ামাল। উল্টো কোচের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই তরুণ উইঙ্গার।২ ঘণ্টা আগে
অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা ভারত সুপার এইটের শুরুতেই পেয়েছে বড় হারের তিক্ত স্বাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে সেমিফাইনালের পথটা কঠিন করে ফেলেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এরপরও আশা ছাড়ছেন না সূর্যকুমার যাদব। শক্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে